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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Хэнань - Шанхай Шэньхуа
Хэнань - Шанхай Шэньхуа: обзор матча 26 апреля 2026
Хэнань
26.04.2026, воскресенье, 15:00
Китай. Суперлига, 8 тур
0 : 3
Завершен
Шанхай Шэньхуа
39'
С. Ву (П)
63'
С. Чан
69'
М. Гейе
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэнань - Шанхай Шэньхуа
Завершен
90'
+3'
Замена
️️️️➡️️
Yihao Zhong
87'
87'
Замена
Yang Zexiang
️️️️➡️️
Вилсон Манафа
86'
Замена
Пенгфей Си
️️️️➡️️
Жоао Карлос Тейшейра
82'
Замена
Liu Chengyu
️️️️➡️️
Рафаэль Ратао
82'
Замена
Wu Qipeng
️️️️➡️️
Си Ву
82'
Замена
Haoyu Yang
️️️️➡️️
Тианий Гао
Желтая карточка
Osman Ekber
81'
Замена
Congyao Yin
️️️️➡️️
Gustavo
77'
69'
ГОЛ! 0:3!
Махтар Гейе
Замена
Osman Ekber
️️️️➡️️
Хорди Мбула
66'
Замена
Abdurasul Abudulam
️️️️➡️️
Abraham Halik
66'
63'
ГОЛ! 0:2!
Синичи Чан
Замена
Yixin Liu
️️️️➡️️
Yeljan Shinar
46'
45'
+4'
39'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Си Ву
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэнань
18
Gouming Wang
ВР
4
Yeljan Shinar
ЦЗ
23
Lucas Maia
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
6
Шанюань Ван
(К)
ОП
22
Huang Ruifeng
ЦП
21
Chao He
ЦП
15
Abraham Halik
ЦП
7
Yihao Zhong
ЦП
14
Хорди Мбула
ПВ
9
Gustavo
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Шанхай Шэньхуа
1
Xue Qinghao
ВР
27
Синичи Чан
ЛЗ
3
Jin Shunkai
ЦЗ
5
Чэньцзе Чжу
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
17
Тианий Гао
ОП
15
Си Ву
(К)
ЦП
33
Хайцзянь Ван
АП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
29
Махтар Гейе
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Хэнань
33
Shi Chenglong
ВР
5
Liu Jiahui
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
27
Yixin Liu
ЦЗ
19
Хаофенг Сю
ПЗ
11
Nebijan Muhmet
ЦП
24
Congyao Yin
ЦП
39
Osman Ekber
ЦП
25
Yilin Yang
ЦП
13
Abdurasul Abudulam
ЦФ
29
Dalun Zheng
ЦФ
Шанхай Шэньхуа
24
Zhen Ma
ВР
40
Wang Jie
ВР
38
Wu Qipeng
ЦЗ
36
Ming Huang
ЦЗ
21
Xu Haoyang
ЦЗ
16
Yang Zexiang
ЦЗ
26
Shuai Yang
ЦЗ
25
Zhu Yue
ЦЗ
45
Jiawen Han
ЦП
43
Haoyu Yang
ЦП
30
Пенгфей Си
ПВ
18
Liu Chengyu
ЦФ
3-1-4-1-1
18
4
23
2
Майдана
6
Ван
22
15
7
21
14
Мбула
9
4-1-1-3-1
1
13
Манафа
3
5
Чжу
27
Чан
17
Гао
15
Ву
33
Ван
10
Тейшейра
9
Ратао
29
Гейе
4
27
27
4
9
24
24
9
14
Мбула
39
39
14
Мбула
15
13
13
15
15
Ву
38
38
15
Ву
13
Манафа
16
16
13
Манафа
17
Гао
43
43
17
Гао
10
Тейшейра
30
Си
30
Си
10
Тейшейра
9
Ратао
18
18
9
Ратао
Остались в запасе
Хэнань
Шанхай Шэньхуа
33
Shi Chenglong
ВР
5
Liu Jiahui
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
19
Хаофенг Сю
ПЗ
11
Nebijan Muhmet
ЦП
25
Yilin Yang
ЦП
29
Dalun Zheng
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
24
Zhen Ma
ВР
40
Wang Jie
ВР
36
Ming Huang
ЦЗ
21
Xu Haoyang
ЦЗ
26
Shuai Yang
ЦЗ
25
Zhu Yue
ЦЗ
45
Jiawen Han
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
33
Shi Chenglong
ВР
5
Liu Jiahui
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
19
Хаофенг Сю
ПЗ
11
Nebijan Muhmet
ЦП
25
Yilin Yang
ЦП
29
Dalun Zheng
ЦФ
Остались в запасе
24
Zhen Ma
ВР
40
Wang Jie
ВР
36
Ming Huang
ЦЗ
21
Xu Haoyang
ЦЗ
26
Shuai Yang
ЦЗ
25
Zhu Yue
ЦЗ
45
Jiawen Han
ЦП
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Хэнань - Шанхай Шэньхуа
1
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
11
3
Нарушения
9
9
Количество передач
484
354
Сейвы
4
1
Точность передач %
85
81
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.8
3.35
Информация о матче
Главный судья:
Jing Wang, China
Стадион:
Ханьхай
Посещаемость:
19203
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