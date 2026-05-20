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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Чжэцзян Профешионал - Шаньдун Тайшань
Чжэцзян Профешионал - Шаньдун Тайшань: обзор матча 20 мая 2026
Чжэцзян Профешионал
20.05.2026, среда, 15:00
Китай. Суперлига, 13 тур
4 : 1
Завершен
Шаньдун Тайшань
60'
C. Jin
64'
D. Gao
73'
М. Толич
90+5'
Q. Tao
1'
R. Merkies
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чжэцзян Профешионал - Шаньдун Тайшань
Завершен
Замена
Alexander N'Doumbou
️️️️➡️️
Cheng Jin
90'
+5
ГОЛ! 4:1!
Qianglong Tao
Пас отдал
Александру Митрица
90'
+5
90'
+8'
Замена
Qianglong Tao
️️️️➡️️
Di Gao
86'
Замена
Wei Wu
️️️️➡️️
Марко Толич
86'
79'
Замена
Zheng Zheng
️️️️➡️️
Xie Wenneng
79'
Замена
Zeshi Chen
️️️️➡️️
Zhengyu Huang
ГОЛ! 3:1!
Марко Толич
Пас отдал
Wang Yudong
73'
70'
Замена
Songchen Shi
️️️️➡️️
Zhunyi Gao
69'
Травма
Zhunyi Gao
67'
Замена
Yuanyi Li
️️️️➡️️
Raphaël Merkies
ГОЛ! 2:1!
Di Gao
Пас отдал
Александру Митрица
64'
ГОЛ! 1:1!
Cheng Jin
60'
46'
Замена
Пу Чен
️️️️➡️️
Tong Wang
Замена
Xu Junchi
️️️️➡️️
Jiaqi Zhang
46'
Замена
Cheng Jin
️️️️➡️️
Tong Lei
46'
45'
+1'
37'
Желтая карточка
Далей Ванг
1'
ГОЛ! 0:1!
Raphaël Merkies
Пас отдал
Xie Wenneng
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чжэцзян Профешионал
1
Chunyu Dong
(К)
ВР
16
Tong Lei
ЦЗ
5
Liu Haofan
ЦЗ
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
26
Guowen Sun
ЦЗ
4
Джин-Себ Пак
ОП
29
Jiaqi Zhang
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
10
Марко Толич
АП
9
Di Gao
ЦФ
11
Wang Yudong
ЦФ
Главный тренер
Жорди Виньялс
Шаньдун Тайшань
14
Далей Ванг
(К)
ВР
11
Янг Лю
ЛЗ
6
Tong Wang
ЦЗ
35
Zhengyu Huang
ЦЗ
8
Guilherme Madruga
ЦЗ
33
Zhunyi Gao
ЦЗ
3
Peng Xiao
ЦЗ
10
Валерий Казаишвили
ЦП
7
Xie Wenneng
ЦП
17
Raphaël Merkies
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
Главный тренер
Пен Хань
Чжэцзян Профешионал
33
Bo Zhao
ВР
38
Zhang Aihui
ЦЗ
3
Wang Chang
ЦЗ
17
Wang Shiqin
ЦЗ
25
Xu Junchi
ЦЗ
22
Cheng Jin
ЦП
14
Wei Wu
ЦП
8
Alexander N'Doumbou
ЦП
6
Bao Shengxin
ЦП
19
Abdusalam Ablikim
ЦП
18
Hao Fang
ЦФ
7
Qianglong Tao
ЦФ
Шаньдун Тайшань
36
Qiwei Liu
ВР
1
Yu Jinyong
ВР
5
Zheng Zheng
ЦЗ
15
Songchen Shi
ЦЗ
37
Zeshi Chen
ЦП
22
Yuanyi Li
ЦП
38
Memet Imran
ЦП
29
Пу Чен
ЛВ
21
Биньбинь Лю
ЛВ
24
Liuyu Duan
ЦФ
42
Peng Yixiang
ЦФ
4-1-2-1-2
1
16
36
Поссиньоло
26
5
4
Пак
29
28
Митрица
10
Толич
11
9
3-2-2-2
14
Ванг
8
33
3
35
11
Лю
10
Казаишвили
7
9
Кризан
17
29
25
25
29
16
22
22
16
10
Толич
14
14
10
Толич
8
8
9
7
7
9
7
5
5
7
33
15
15
33
35
37
37
35
17
22
22
17
6
29
Чен
29
Чен
6
Остались в запасе
Чжэцзян Профешионал
Шаньдун Тайшань
33
Bo Zhao
ВР
38
Zhang Aihui
ЦЗ
3
Wang Chang
ЦЗ
17
Wang Shiqin
ЦЗ
6
Bao Shengxin
ЦП
19
Abdusalam Ablikim
ЦП
18
Hao Fang
ЦФ
Главный тренер
Жорди Виньялс
36
Qiwei Liu
ВР
1
Yu Jinyong
ВР
38
Memet Imran
ЦП
21
Биньбинь Лю
ЛВ
24
Liuyu Duan
ЦФ
42
Peng Yixiang
ЦФ
Главный тренер
Пен Хань
Остались в запасе
33
Bo Zhao
ВР
38
Zhang Aihui
ЦЗ
3
Wang Chang
ЦЗ
17
Wang Shiqin
ЦЗ
6
Bao Shengxin
ЦП
19
Abdusalam Ablikim
ЦП
18
Hao Fang
ЦФ
Остались в запасе
36
Qiwei Liu
ВР
1
Yu Jinyong
ВР
38
Memet Imran
ЦП
21
Биньбинь Лю
ЛВ
24
Liuyu Duan
ЦФ
42
Peng Yixiang
ЦФ
Главный тренер
Жорди Виньялс
Главный тренер
Пен Хань
Статистика матча Чжэцзян Профешионал - Шаньдун Тайшань
1
Всего ударов по воротам
23
9
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
18
8
Офсайды
2
2
Количество передач
445
381
Сейвы
1
5
Точность передач %
81
77
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
16
5
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
3.29
1.09
Информация о матче
Главный судья:
Qiu Zhaojun, China
Стадион:
Hangzhou Dragon Stadium, Hangzhou
Посещаемость:
18901
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- : -
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27.06.2026
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- : -
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20.05.2026
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0 : 2
30.05.2026
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