Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Китай. Суперлига
Далянь Йингбо - Юньнань Юкунь
Далянь Йингбо - Юньнань Юкунь: обзор матча 26 апреля 2026
Далянь Йингбо
26.04.2026, воскресенье, 14:35
Китай. Суперлига, 8 тур
1 : 3
Завершен
Юньнань Юкунь
86'
И. Алими (П)
1'
H. Deng
12'
O. Taty Maritu
36'
O. Taty Maritu
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Далянь Йингбо - Юньнань Юкунь
Завершен
90'
+2
Замена
Zhang Xiangshuo
️️️️➡️️
Chugui Ye
90'
+5'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Исник Алими
86'
83'
Замена
Chenliang Zhang
️️️️➡️️
Miao Tang
83'
Замена
Teng Yi
️️️️➡️️
Клебер
Замена
Huang Shan
️️️️➡️️
Yang Mingrui
72'
Замена
Jinhao Bi
️️️️➡️️
Frank Acheampong
66'
Желтая карточка
Huachen Zhang
47'
46'
Замена
Zhang Yufeng
️️️️➡️️
Кайо Винисиус
Замена
Kangbo Sun
️️️️➡️️
Lü Zhuoyi
46'
Замена
Huachen Zhang
️️️️➡️️
Jintao Liao
46'
45'
+7'
36'
ГОЛ! 0:3!
Oscar Taty Maritu
Пас отдал
A. Ionita II
33'
Желтая карточка
Miao Tang
30'
Желтая карточка
A. Ionita II
27'
Замена
Miao Tang
️️️️➡️️
Hanwen Deng
26'
Травма
Hanwen Deng
Замена
Luo Jing
️️️️➡️️
Николае Станчу
17'
12'
ГОЛ! 0:2!
Oscar Taty Maritu
1'
ГОЛ! 0:1!
Hanwen Deng
Пас отдал
A. Ionita II
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Далянь Йингбо
26
Zihao Huang
ВР
17
Ang Li
ЦЗ
2
Mamadou Traoré
ЦЗ
38
Lü Zhuoyi
ЦЗ
22
Weijie Mao
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
27
Yang Mingrui
ЦП
40
Jintao Liao
(К)
ЦП
4
Исник Алими
ЦП
16
Zhu Pengyu
ЦФ
30
Frank Acheampong
ЦФ
Главный тренер
Гоосю Ли
Юньнань Юкунь
23
Zhifeng Wang
ВР
25
Hanwen Deng
ЦЗ
5
Ke Shi
ЦЗ
21
Zihao Yang
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
34
Кайо Винисиус
ОП
7
Chugui Ye
ЦП
6
Zhao Yuhao
(К)
ЦП
10
A. Ionita II
ЦП
11
Oscar Taty Maritu
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Далянь Йингбо
20
Weiguo Liu
ВР
1
Ge Peng
ВР
5
Peng Shunjie
ЦЗ
15
Jiabao Wen
ЦЗ
24
Jinhao Bi
ЦЗ
28
Kangbo Sun
ЦЗ
14
Yan Yihan
ЦП
8
Huachen Zhang
ЦП
23
Huang Shan
ЦП
21
Peng Lü
ЦП
59
Lirong Xiao
ЦП
7
Luo Jing
ЦФ
Юньнань Юкунь
1
Yaxiong Bao
ВР
14
Xinghao Wang
ВР
26
Chenliang Zhang
ЦЗ
18
Teng Yi
ЦЗ
16
Zhang Xiangshuo
ЦЗ
32
Chen Yuhao
ЦЗ
20
Miao Tang
ЦП
15
Zhang Yufeng
ЦП
27
Han Zilong
ЦП
36
Fei Ernanduo
ЦФ
19
Zichang Huang
ЦФ
39
Bunyamin Abdusalam
ЦФ
3-5-2
26
17
2
38
10
Станчу
27
40
4
Алими
22
30
16
4-1-3-2
23
5
21
33
Буркэ
25
34
Винисиус
7
6
10
9
Клебер
11
30
24
24
30
38
28
28
38
40
8
8
40
27
23
23
27
10
Станчу
7
7
10
Станчу
26
26
9
Клебер
18
18
9
Клебер
7
16
16
7
25
20
20
25
34
Винисиус
15
15
34
Винисиус
Остались в запасе
Далянь Йингбо
Юньнань Юкунь
20
Weiguo Liu
ВР
1
Ge Peng
ВР
5
Peng Shunjie
ЦЗ
15
Jiabao Wen
ЦЗ
14
Yan Yihan
ЦП
21
Peng Lü
ЦП
59
Lirong Xiao
ЦП
Главный тренер
Гоосю Ли
1
Yaxiong Bao
ВР
14
Xinghao Wang
ВР
32
Chen Yuhao
ЦЗ
27
Han Zilong
ЦП
36
Fei Ernanduo
ЦФ
19
Zichang Huang
ЦФ
39
Bunyamin Abdusalam
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Остались в запасе
20
Weiguo Liu
ВР
1
Ge Peng
ВР
5
Peng Shunjie
ЦЗ
15
Jiabao Wen
ЦЗ
14
Yan Yihan
ЦП
21
Peng Lü
ЦП
59
Lirong Xiao
ЦП
Остались в запасе
1
Yaxiong Bao
ВР
14
Xinghao Wang
ВР
32
Chen Yuhao
ЦЗ
27
Han Zilong
ЦП
36
Fei Ernanduo
ЦФ
19
Zichang Huang
ЦФ
39
Bunyamin Abdusalam
ЦФ
Главный тренер
Гоосю Ли
Главный тренер
Йорн Андерсен
Статистика матча Далянь Йингбо - Юньнань Юкунь
1
2
Всего ударов по воротам
23
9
Удары в створ
9
6
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
13
1
Нарушения
15
18
Офсайды
6
2
Количество передач
349
375
Сейвы
3
6
Точность передач %
78
78
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
11
4
xG (ожидаемые голы)
2.93
1.25
Информация о матче
Главный судья:
Jianxin Du, China
Стадион:
Dalian Suoyuwan Football Stadium, Dalian
Посещаемость:
61968
Новости команд
Все
Далянь Йингбо
Юньнань Юкунь
Российский игрок забил 2-й гол в чемпионате Китая, его клуб лидирует в лиге
23 апреля, 08:26
Слуцкий начал сезон в Китае с победы в матче с восемью голами
7 марта, 14:06
1
Генич раскритиковал игру «Спартака»: «Мы в осадке и ничего не понимаем»
8 февраля, 01:18
16
Товарищеский матч. «Спартак» обыграл «Далянь Йингбо» (1:0), Массалыга забил
7 февраля, 17:56
24
Реакция Слуцкого на 4:4 в матче «Юньнань Юкунь» – «Шанхай Шэньхуа»
2 августа 2025, 18:00
Слуцкий начал сезон в Китае с победы в матче с восемью голами
7 марта, 14:06
1
Генич раскритиковал игру «Спартака»: «Мы в осадке и ничего не понимаем»
8 февраля, 01:18
16
Товарищеский матч. «Спартак» обыграл «Далянь Йингбо» (1:0), Массалыга забил
7 февраля, 17:56
24
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого одержал разгромную победу и вышел в лидеры чемпионата Китая
17 мая 2025, 14:57
Российский игрок забил 2-й гол в чемпионате Китая, его клуб лидирует в лиге
23 апреля, 08:26
Реакция Слуцкого на 4:4 в матче «Юньнань Юкунь» – «Шанхай Шэньхуа»
2 августа 2025, 18:00
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого спас ничью (4:4), отыгравшись с 0:3
2 августа 2025, 15:04
1
Слуцкий прокомментировал победу «Шанхай Шэньхуа» над «Юньнань Юкунь»
2 апреля 2025, 18:44
Больше новостей
Китай. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 16 тур
Циндао Хайню
- : -
26.06.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 16 тур
Ляонин Тиерен
- : -
27.06.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 16 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
- : -
27.06.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 16 тур
Хэнань
- : -
27.06.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 16 тур
Чунцин Тунлянлун
- : -
27.06.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 16 тур
Циндао Хайню
- : -
26.06.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 16 тур
Ляонин Тиерен
- : -
27.06.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 16 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
- : -
27.06.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 16 тур
Хэнань
- : -
27.06.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 16 тур
Чунцин Тунлянлун
- : -
27.06.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Последние матчи
Все
Далянь Йингбо
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 15 тур
Ухань Три Таунс
1 : 1
31.05.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 15 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 0
31.05.2026
Далянь Йингбо
Китай. Суперлига, 14 тур
Юньнань Юкунь
2 : 3
24.05.2026
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 14 тур
Далянь Йингбо
2 : 0
23.05.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 13 тур
Чунцин Тунлянлун
0 : 0
20.05.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 15 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 0
31.05.2026
Далянь Йингбо
Китай. Суперлига, 14 тур
Далянь Йингбо
2 : 0
23.05.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 13 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
1 : 1
19.05.2026
Далянь Йингбо
Китай. Суперлига, 12 тур
Далянь Йингбо
2 : 3
15.05.2026
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 11 тур
Циндао Хайню
3 : 1
10.05.2026
Далянь Йингбо
Китай. Суперлига, 15 тур
Ухань Три Таунс
1 : 1
31.05.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 14 тур
Юньнань Юкунь
2 : 3
24.05.2026
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 13 тур
Чунцин Тунлянлун
0 : 0
20.05.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 12 тур
Юньнань Юкунь
1 : 0
16.05.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 11 тур
Ляонин Тиерен
1 : 2
10.05.2026
Юньнань Юкунь
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: