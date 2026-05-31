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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Тяньцзинь Цзиньмэнь - Далянь Йингбо
Тяньцзинь Цзиньмэнь - Далянь Йингбо: обзор матча 31 мая 2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
31.05.2026, воскресенье, 14:00
Китай. Суперлига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Далянь Йингбо
10'
A. Córdoba Querejeta
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тяньцзинь Цзиньмэнь - Далянь Йингбо
Завершен
90'
+5
Желтая карточка
Yang Mingrui
Желтая карточка
Гильерме Шеттине
90'
+4
90'
+5'
85'
Замена
Feng Jing
️️️️➡️️
Lü Zhuoyi
Замена
Shi Yan
️️️️➡️️
Dun Ba
76'
Замена
Zhenghao Wang
️️️️➡️️
Fan Yang
76'
Травма
Fan Yang
76'
Замена
Xie Weijun
️️️️➡️️
Альберто Килес
72'
67'
Замена
Huachen Zhang
️️️️➡️️
Jintao Liao
67'
Замена
Zhu Pengyu
️️️️➡️️
Frank Acheampong
Замена
Цюмин Ван
️️️️➡️️
Хауме Грау
60'
Замена
Chen Zhexuan
️️️️➡️️
Jiahui Huang
60'
46'
Замена
Yang Mingrui
️️️️➡️️
Luo Jing
Желтая карточка
Хауме Грау
45'
+4
45'
+5'
Желтая карточка
Fan Yang
35'
ГОЛ! 1:0!
Aitor Córdoba Querejeta
Пас отдал
Fan Yang
10'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тяньцзинь Цзиньмэнь
25
Yan Bingliang
ВР
4
Fan Yang
ЦЗ
18
Aitor Córdoba Querejeta
ЦЗ
6
Xianjun Wang
ЦЗ
14
Jiahui Huang
ЦП
5
Хауме Грау
ЦП
8
Хадаш
ЦП
31
Минг-Хим Сун
ЛВ
29
Dun Ba
(К)
ЦФ
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
9
Альберто Килес
ЦФ
Главный тренер
Геньвей Ю
Далянь Йингбо
20
Weiguo Liu
ВР
24
Jinhao Bi
ЦЗ
2
Mamadou Traoré
ЦЗ
38
Lü Zhuoyi
ЦЗ
22
Weijie Mao
ЦП
40
Jintao Liao
ЦП
4
Исник Алими
ЦП
10
Николае Станчу
(К)
ЦП
11
Сефас Малеле
ЦФ
30
Frank Acheampong
ЦФ
7
Luo Jing
ЦФ
Главный тренер
Гоосю Ли
Тяньцзинь Цзиньмэнь
21
Qi Yuxi
ВР
3
Zhenghao Wang
ЦЗ
27
Sirong Li
ЦЗ
38
Shuaiqi Li
ЦЗ
39
Chengjun Cai
ЦЗ
24
Chen Zhexuan
ЦП
30
Цюмин Ван
ЦП
40
Shi Yan
ЦП
20
Ji Shengpan
ЦП
28
Hao Guo
ЦП
11
Xie Weijun
ЦФ
19
Junxian Liu
ЦФ
Далянь Йингбо
26
Zihao Huang
ВР
6
Yue Song
ЦЗ
15
Jiabao Wen
ЦЗ
28
Kangbo Sun
ЦЗ
17
Ang Li
ЦЗ
37
Chengrui Zhang
ЦП
23
Huang Shan
ЦП
21
Peng Lü
ЦП
44
Feng Jing
ЦП
8
Huachen Zhang
ЦП
27
Yang Mingrui
ЦП
16
Zhu Pengyu
ЦФ
3-3-1-3
25
4
18
6
14
5
Грау
8
Хадаш
31
Сун
9
Килес
7
Шеттине
29
3-4-3
20
24
2
38
40
4
Алими
10
Станчу
22
7
30
11
Малеле
4
3
3
4
14
24
24
14
5
Грау
30
Ван
30
Ван
5
Грау
29
40
40
29
9
Килес
11
11
9
Килес
38
44
44
38
40
8
8
40
7
27
27
7
30
16
16
30
Остались в запасе
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Далянь Йингбо
21
Qi Yuxi
ВР
27
Sirong Li
ЦЗ
38
Shuaiqi Li
ЦЗ
39
Chengjun Cai
ЦЗ
20
Ji Shengpan
ЦП
28
Hao Guo
ЦП
19
Junxian Liu
ЦФ
Главный тренер
Геньвей Ю
26
Zihao Huang
ВР
6
Yue Song
ЦЗ
15
Jiabao Wen
ЦЗ
28
Kangbo Sun
ЦЗ
17
Ang Li
ЦЗ
37
Chengrui Zhang
ЦП
23
Huang Shan
ЦП
21
Peng Lü
ЦП
Главный тренер
Гоосю Ли
Остались в запасе
21
Qi Yuxi
ВР
27
Sirong Li
ЦЗ
38
Shuaiqi Li
ЦЗ
39
Chengjun Cai
ЦЗ
20
Ji Shengpan
ЦП
28
Hao Guo
ЦП
19
Junxian Liu
ЦФ
Остались в запасе
26
Zihao Huang
ВР
6
Yue Song
ЦЗ
15
Jiabao Wen
ЦЗ
28
Kangbo Sun
ЦЗ
17
Ang Li
ЦЗ
37
Chengrui Zhang
ЦП
23
Huang Shan
ЦП
21
Peng Lü
ЦП
Главный тренер
Геньвей Ю
Главный тренер
Гоосю Ли
Статистика матча Тяньцзинь Цзиньмэнь - Далянь Йингбо
3
1
Всего ударов по воротам
7
17
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
9
Нарушения
9
18
Офсайды
1
1
Количество передач
219
454
Сейвы
2
3
Точность передач %
66
84
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
2
10
xG (ожидаемые голы)
1.28
1.67
Информация о матче
Главный судья:
Kun Ai, China
Стадион:
TEDA Football Stadium, Tianjin
Посещаемость:
27863
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