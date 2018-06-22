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    «Наполи» получил еще одно предложение по Гамшику. Словаком интересуется «Зенит»

    Китайский клуб «Тяньцзинь Тэда» предложил «Наполи» 15 миллионов евро за полузащитника Марека Гамшика. Об этом сообщил сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцо.

    Согласно источнику, неаполитанцы готовы начать переговоры, если «Тэда» увеличит сумму до 30 миллионов.

    Ранее сообщалось об интересе к 30-летнему словаку со стороны «Гуанчжоу Эвергранд». Клуб предложил футболисту годовой оклад размером 18 миллионов евро.

    Также известно о вероятности перехода Гамшика в «Зенит».

    Игрок пополнил состав «Наполи» в июле 2007 года, перейдя из «Брешии». Сумма сделки составила 5,5 миллионов евро. За десять сезонов в составе клуба Гамшик провел более 370 встреч во всех турнирах и выиграл два трофея. С 2014 года является капитаном команды.

    В минувшем сезоне он принял участие в 49 играх всех турниров, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Словакии в 35 миллионов.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    22.06.2018 01:20
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 22 июня 2018, 15:59

      Для начала следует заняться продажами.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 22 июня 2018, 14:23

      Зенит уже переполнен талантами.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 июня 2018, 12:54

      Если он такой хороший, зачем Наполи его продавать?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 22 июня 2018, 12:24

      Семак в курсе? Подобные трансферы могут быть только с подачи Фурса

      0
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      Рейтинг: +1539

      isa361 22 июня 2018, 09:49

      Очень сомневаюсь что Зениту он интересен

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 июня 2018, 09:47

      а в Зените то хоть об этом известно?

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 июня 2018, 07:53

      Из этих слухов (причём нелепых ) уже можно собрать новый состав " Зенита", "селюки" в доле и усердно работают...

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