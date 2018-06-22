«Наполи» получил еще одно предложение по Гамшику. Словаком интересуется «Зенит»

Китайский клуб «Тяньцзинь Тэда» предложил «Наполи» 15 миллионов евро за полузащитника Марека Гамшика. Об этом сообщил сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцо.

Согласно источнику, неаполитанцы готовы начать переговоры, если «Тэда» увеличит сумму до 30 миллионов.

Ранее сообщалось об интересе к 30-летнему словаку со стороны «Гуанчжоу Эвергранд». Клуб предложил футболисту годовой оклад размером 18 миллионов евро.

Также известно о вероятности перехода Гамшика в «Зенит».

Игрок пополнил состав «Наполи» в июле 2007 года, перейдя из «Брешии». Сумма сделки составила 5,5 миллионов евро. За десять сезонов в составе клуба Гамшик провел более 370 встреч во всех турнирах и выиграл два трофея. С 2014 года является капитаном команды.

В минувшем сезоне он принял участие в 49 играх всех турниров, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Словакии в 35 миллионов.