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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Шанхай Порт - Тяньцзинь Цзиньмэнь
Шанхай Порт - Тяньцзинь Цзиньмэнь: обзор матча 23 мая 2026
Шанхай Порт
23.05.2026, суббота, 14:00
Китай. Суперлига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Тяньцзинь Цзиньмэнь
52'
L.
77'
Хадаш (П)
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шанхай Порт - Тяньцзинь Цзиньмэнь
Завершен
Замена
Yue Xin
️️️️➡️️
Liu Zhurun
90'
+5
90'
+2
Замена
Chen Zhexuan
️️️️➡️️
Хауме Грау
90'
+2
Замена
Ji Shengpan
️️️️➡️️
Гильерме Шеттине
90'
+8'
89'
Травма
Гильерме Шеттине
88'
Желтая карточка
Хауме Грау
77'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Хадаш
Замена
Yang Shiyuan
️️️️➡️️
Li Xinxiang
71'
Замена
Xing Chen
️️️️➡️️
Shuai Li
71'
69'
Замена
Shi Yan
️️️️➡️️
Jiahui Huang
69'
Замена
Цюмин Ван
️️️️➡️️
Dun Ba
ГОЛ! 1:0!
Leonardo
Пас отдал
Li Xinxiang
52'
Замена
Liu Zhurun
️️️️➡️️
Ruofan Liu
46'
45'
+3'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шанхай Порт
1
Цзюньлин Янь
(К)
ВР
22
Xi Yang
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
40
Umidjan Yusup
ЦЗ
32
Shuai Li
ЦП
6
Yuan Zhang
ЦП
45
Leonardo
ЦП
10
Матеус Витал
АП
26
Ruofan Liu
ЦФ
49
Li Xinxiang
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Тяньцзинь Цзиньмэнь
25
Yan Bingliang
ВР
4
Fan Yang
ЦЗ
18
Aitor Córdoba Querejeta
ЦЗ
6
Xianjun Wang
ЦЗ
8
Хадаш
ЦП
14
Jiahui Huang
ЦП
5
Хауме Грау
ЦП
31
Минг-Хим Сун
ЛВ
29
Dun Ba
(К)
ЦФ
9
Альберто Килес
ЦФ
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
Главный тренер
Геньвей Ю
Шанхай Порт
55
Yuhang Zhang
ВР
12
Wei Chen
ВР
31
Xing Chen
ВР
54
Dongcheng Wang
ЦЗ
28
Yue Xin
ЦЗ
23
Huan Fu
ЦЗ
19
Wang Zhenao
ЦЗ
56
Jiang Yufei
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
ПЗ
20
Yang Shiyuan
ЦП
7
Ву Лей
ЛВ
33
Liu Zhurun
ЦФ
Тяньцзинь Цзиньмэнь
21
Qi Yuxi
ВР
38
Shuaiqi Li
ЦЗ
3
Zhenghao Wang
ЦЗ
39
Chengjun Cai
ЦЗ
40
Shi Yan
ЦП
30
Цюмин Ван
ЦП
24
Chen Zhexuan
ЦП
20
Ji Shengpan
ЦП
22
Li Yongjia
ЦП
28
Hao Guo
ЦП
19
Junxian Liu
ЦФ
11
Xie Weijun
ЦФ
4-3-1-2
1
Янь
22
3
Браунинг
40
13
32
6
45
10
Витал
49
26
3-3-1-3
25
4
18
6
8
Хадаш
14
5
Грау
31
Сун
7
Шеттине
9
Килес
29
32
31
31
32
28
28
49
20
20
49
7
Лей
7
Лей
26
33
33
26
14
40
40
14
29
30
Ван
30
Ван
29
5
Грау
24
24
5
Грау
7
Шеттине
20
20
7
Шеттине
Остались в запасе
Шанхай Порт
Тяньцзинь Цзиньмэнь
55
Yuhang Zhang
ВР
12
Wei Chen
ВР
54
Dongcheng Wang
ЦЗ
23
Huan Fu
ЦЗ
19
Wang Zhenao
ЦЗ
56
Jiang Yufei
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
ПЗ
Главный тренер
Кевин Мускат
21
Qi Yuxi
ВР
38
Shuaiqi Li
ЦЗ
3
Zhenghao Wang
ЦЗ
39
Chengjun Cai
ЦЗ
22
Li Yongjia
ЦП
28
Hao Guo
ЦП
19
Junxian Liu
ЦФ
11
Xie Weijun
ЦФ
Главный тренер
Геньвей Ю
Остались в запасе
55
Yuhang Zhang
ВР
12
Wei Chen
ВР
54
Dongcheng Wang
ЦЗ
23
Huan Fu
ЦЗ
19
Wang Zhenao
ЦЗ
56
Jiang Yufei
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
ПЗ
Остались в запасе
21
Qi Yuxi
ВР
38
Shuaiqi Li
ЦЗ
3
Zhenghao Wang
ЦЗ
39
Chengjun Cai
ЦЗ
22
Li Yongjia
ЦП
28
Hao Guo
ЦП
19
Junxian Liu
ЦФ
11
Xie Weijun
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Главный тренер
Геньвей Ю
Статистика матча Шанхай Порт - Тяньцзинь Цзиньмэнь
1
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
8
10
Офсайды
4
2
Количество передач
500
383
Сейвы
2
4
Точность передач %
82
75
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Информация о матче
Главный судья:
Zhang Chao, China
Стадион:
Pudong Football Stadium, Shanghai
Посещаемость:
21182
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