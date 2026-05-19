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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Тяньцзинь Цзиньмэнь - Хэнань
Тяньцзинь Цзиньмэнь - Хэнань: обзор матча 19 мая 2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
19.05.2026, вторник, 14:35
Китай. Суперлига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Хэнань
60'
А. Килес
26'
G.
86'
Б. Назарио (П)
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тяньцзинь Цзиньмэнь - Хэнань
Завершен
Желтая карточка
Цюмин Ван
90'
+13
Замена
Shi Yan
️️️️➡️️
Xinghan Wu
90'
+8
90'
+6
Замена
Abdurasul Abudulam
️️️️➡️️
Бруно Назарио
90'
+6
Замена
Оливер Гербиг
️️️️➡️️
Yihao Zhong
90'
+12'
86'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Бруно Назарио
Желтая карточка
Xinghan Wu
83'
80'
Замена
Abraham Halik
️️️️➡️️
Chao He
65'
Желтая карточка
Chao He
65'
Замена
Хорди Мбула
️️️️➡️️
Yilin Yang
Желтая карточка
Гильерме Шеттине
62'
ГОЛ! 1:1!
Альберто Килес
60'
Замена
Цюмин Ван
️️️️➡️️
Ji Shengpan
55'
Замена
Xinghan Wu
️️️️➡️️
Hao Guo
46'
Замена
Гильерме Шеттине
️️️️➡️️
Xianjun Wang
46'
Замена
Dun Ba
️️️️➡️️
Zhenghao Wang
46'
45'
+4'
26'
ГОЛ! 0:1!
Gustavo
22'
Желтая карточка
Yihao Zhong
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тяньцзинь Цзиньмэнь
25
Yan Bingliang
ВР
3
Zhenghao Wang
ЦЗ
4
Fan Yang
ЦЗ
18
Aitor Córdoba Querejeta
ЦЗ
6
Xianjun Wang
ЦЗ
14
Jiahui Huang
ЦП
8
Хадаш
ЦП
28
Hao Guo
(К)
ЦП
20
Ji Shengpan
ЦП
5
Хауме Грау
ЦП
9
Альберто Килес
ЦФ
Главный тренер
Геньвей Ю
Хэнань
18
Gouming Wang
ВР
4
Yeljan Shinar
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
23
Lucas Maia
ЦЗ
6
Шанюань Ван
(К)
ОП
22
Huang Ruifeng
ЦП
21
Chao He
ЦП
25
Yilin Yang
ЦП
10
Бруно Назарио
ЦП
7
Yihao Zhong
ЦП
9
Gustavo
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Тяньцзинь Цзиньмэнь
21
Qi Yuxi
ВР
38
Shuaiqi Li
ЦЗ
27
Sirong Li
ЦЗ
24
Chen Zhexuan
ЦП
17
Xinghan Wu
ЦП
30
Цюмин Ван
ЦП
40
Shi Yan
ЦП
22
Li Yongjia
ЦП
31
Минг-Хим Сун
ЛВ
29
Dun Ba
ЦФ
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
19
Junxian Liu
ЦФ
Хэнань
33
Shi Chenglong
ВР
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
28
Changjie Du
ЦЗ
5
Liu Jiahui
ЦЗ
27
Yixin Liu
ЦЗ
19
Хаофенг Сю
ПЗ
24
Congyao Yin
ЦП
15
Abraham Halik
ЦП
30
Xulin Fan
ЦП
39
Osman Ekber
ЦП
14
Хорди Мбула
ПВ
13
Abdurasul Abudulam
ЦФ
4-5-1
25
3
18
6
4
8
Хадаш
28
20
5
Грау
14
9
Килес
3-1-5-1
18
4
2
Майдана
23
6
Ван
22
25
10
Назарио
7
21
9
28
17
17
28
20
30
Ван
30
Ван
20
40
40
3
29
29
3
6
7
Шеттине
7
Шеттине
6
7
3
Гербиг
3
Гербиг
7
21
15
15
21
25
14
Мбула
14
Мбула
25
10
Назарио
13
13
10
Назарио
Остались в запасе
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Хэнань
21
Qi Yuxi
ВР
38
Shuaiqi Li
ЦЗ
27
Sirong Li
ЦЗ
24
Chen Zhexuan
ЦП
22
Li Yongjia
ЦП
31
Минг-Хим Сун
ЛВ
19
Junxian Liu
ЦФ
Главный тренер
Геньвей Ю
33
Shi Chenglong
ВР
28
Changjie Du
ЦЗ
5
Liu Jiahui
ЦЗ
27
Yixin Liu
ЦЗ
19
Хаофенг Сю
ПЗ
24
Congyao Yin
ЦП
30
Xulin Fan
ЦП
39
Osman Ekber
ЦП
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Остались в запасе
21
Qi Yuxi
ВР
38
Shuaiqi Li
ЦЗ
27
Sirong Li
ЦЗ
24
Chen Zhexuan
ЦП
22
Li Yongjia
ЦП
31
Минг-Хим Сун
ЛВ
19
Junxian Liu
ЦФ
Остались в запасе
33
Shi Chenglong
ВР
28
Changjie Du
ЦЗ
5
Liu Jiahui
ЦЗ
27
Yixin Liu
ЦЗ
19
Хаофенг Сю
ПЗ
24
Congyao Yin
ЦП
30
Xulin Fan
ЦП
39
Osman Ekber
ЦП
Главный тренер
Геньвей Ю
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Статистика матча Тяньцзинь Цзиньмэнь - Хэнань
3
2
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
1
Нарушения
14
15
Офсайды
2
1
Количество передач
380
373
Сейвы
1
1
Точность передач %
76
79
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.07
1.02
Информация о матче
Главный судья:
Kai He, China
Стадион:
TEDA Football Stadium, Tianjin
Посещаемость:
18739
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Китай. Суперлига, 16 тур
Ляонин Тиерен
- : -
27.06.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 16 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
- : -
27.06.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 16 тур
Хэнань
- : -
27.06.2026
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Китай. Суперлига, 16 тур
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