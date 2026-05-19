Тяньцзинь Цзиньмэнь

Российский игрок забил 3-й гол в китайской Суперлиге, его клуб лидирует с отрывом в 11 очков

Два игрока покинули «Ахмат»

С «Шэньхуа» Слуцкого сняли 10 очков по делу о коррупции и договорных матчах

В «Ахмат» из чемпионата Китая вернулся бразильский форвард

В «Каза Пиа» ответили на обвинения в нарушении санкций ЕС из-за сделки с «Ахматом»