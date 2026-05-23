Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Китай. Суперлига
Бейджин Гуоань - Хэнань
Бейджин Гуоань - Хэнань: обзор матча 23 мая 2026
Бейджин Гуоань
23.05.2026, суббота, 14:35
Китай. Суперлига, 14 тур
1 : 2
Завершен
Хэнань
27'
D.
78'
F. Abreu (АГ)
87'
G.
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бейджин Гуоань - Хэнань
Завершен
90'
+6
Желтая карточка
Abdurasul Abudulam
90'
+6
Замена
Liu Jiahui
️️️️➡️️
Chao He
90'
+8'
Желтая карточка
Гильерме Рамуш
89'
87'
ГОЛ! 1:2!
Gustavo
Пас отдал
Бруно Назарио
Замена
Лей Ли
️️️️➡️️
Yang Bai
84'
83'
Замена
Abdurasul Abudulam
️️️️➡️️
Шанюань Ван
83'
Замена
Оливер Гербиг
️️️️➡️️
Yihao Zhong
78'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Fabio Abreu
Замена
Yongjing Cao
️️️️➡️️
Юнин Чжан
77'
Замена
Abduhamit Abdugheni
️️️️➡️️
Тзе-Нам Юэ
77'
Замена
Лянмин Линь
️️️️➡️️
Xizhe Zhang
73'
67'
Замена
Yilin Yang
️️️️➡️️
Хорди Мбула
Гол отменен - игра рукой
Xizhe Zhang
65'
59'
Желтая карточка
Хорди Мбула
45'
+3'
ГОЛ! 1:0!
Dawhan
Пас отдал
Serginho
27'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бейджин Гуоань
34
Sen Hou
ВР
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
26
Yang Bai
ЦЗ
21
Тзе-Нам Юэ
ПЗ
27
Gang Wang
ЦП
10
Xizhe Zhang
(К)
ЦП
29
Fabio Abreu
ЦФ
23
Dawhan
ЦФ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
7
Serginho
ЦФ
9
Юнин Чжан
ЦФ
Главный тренер
Рамиро Амарелле
Хэнань
18
Gouming Wang
ВР
4
Yeljan Shinar
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
23
Lucas Maia
ЦЗ
6
Шанюань Ван
(К)
ОП
22
Huang Ruifeng
ЦП
21
Chao He
ЦП
10
Бруно Назарио
ЦП
7
Yihao Zhong
ЦП
14
Хорди Мбула
ПВ
9
Gustavo
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Бейджин Гуоань
39
Zhang Jianzhi
ВР
4
Лей Ли
ЛЗ
24
Abduhamit Abdugheni
ЦЗ
37
Yongjing Cao
ЦЗ
47
Deng Jiefu
ЦЗ
16
Boxuan Feng
ЦЗ
6
Zhongguo Chi
ЦП
18
Wang Yu
ЦП
36
Feifan Jia
ЦП
11
Лянмин Линь
ЛВ
Хэнань
33
Shi Chenglong
ВР
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
5
Liu Jiahui
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
28
Changjie Du
ЦЗ
27
Yixin Liu
ЦЗ
19
Хаофенг Сю
ПЗ
24
Congyao Yin
ЦП
25
Yilin Yang
ЦП
30
Xulin Fan
ЦП
39
Osman Ekber
ЦП
13
Abdurasul Abudulam
ЦФ
3-2-5
34
5
Рамуш
26
21
Юэ
27
10
23
9
Чжан
7
8
29
3-1-4-1-1
18
4
2
Майдана
23
6
Ван
21
10
Назарио
7
22
14
Мбула
9
26
4
Ли
4
Ли
26
21
Юэ
24
24
21
Юэ
9
Чжан
37
37
9
Чжан
10
11
Линь
11
Линь
10
7
3
Гербиг
3
Гербиг
7
21
5
5
21
14
Мбула
25
25
14
Мбула
6
Ван
13
13
6
Ван
Остались в запасе
Бейджин Гуоань
Хэнань
39
Zhang Jianzhi
ВР
47
Deng Jiefu
ЦЗ
16
Boxuan Feng
ЦЗ
6
Zhongguo Chi
ЦП
18
Wang Yu
ЦП
36
Feifan Jia
ЦП
Главный тренер
Рамиро Амарелле
33
Shi Chenglong
ВР
16
Kuo Yang
ЦЗ
28
Changjie Du
ЦЗ
27
Yixin Liu
ЦЗ
19
Хаофенг Сю
ПЗ
24
Congyao Yin
ЦП
30
Xulin Fan
ЦП
39
Osman Ekber
ЦП
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Остались в запасе
39
Zhang Jianzhi
ВР
47
Deng Jiefu
ЦЗ
16
Boxuan Feng
ЦЗ
6
Zhongguo Chi
ЦП
18
Wang Yu
ЦП
36
Feifan Jia
ЦП
Остались в запасе
33
Shi Chenglong
ВР
16
Kuo Yang
ЦЗ
28
Changjie Du
ЦЗ
27
Yixin Liu
ЦЗ
19
Хаофенг Сю
ПЗ
24
Congyao Yin
ЦП
30
Xulin Fan
ЦП
39
Osman Ekber
ЦП
Главный тренер
Рамиро Амарелле
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Статистика матча Бейджин Гуоань - Хэнань
1
2
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
1
0
Угловые удары
4
5
Нарушения
19
19
Офсайды
2
2
Количество передач
483
276
Сейвы
2
3
Точность передач %
85
73
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Информация о матче
Главный судья:
Di Wang, China
Стадион:
Beijing Workers' Stadium, Beijing
Посещаемость:
48053
Новости команд
Все
Бейджин Гуоань
Хэнань
Российский игрок забил 3-й гол в китайской Суперлиге, его клуб лидирует с отрывом в 11 очков
12 мая, 10:34
2
Два игрока покинули «Ахмат»
2 февраля, 22:22
В «Ахмат» из чемпионата Китая вернулся бразильский форвард
26 января, 13:08
В «Каза Пиа» ответили на обвинения в нарушении санкций ЕС из-за сделки с «Ахматом»
16 января, 17:54
1
Португальский клуб обвинили в нарушении санкций ЕС из-за сделки с «Ахматом»
16 января, 16:53
5
Китайский клуб отказался от динамовского россиянина
11 января, 22:34
1
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого победил лидера чемпионата Китая и поднялся на первое место
19 июля 2025, 16:38
3
«Шэньхуа» Слуцкого на 93-й минуте упустил в большинстве победу во Всекитайском дерби (2:2)
1 марта 2025, 16:43
«Шэньхуа» Слуцкого вышел в полуфинал Кубка Китая
22 августа 2024, 18:42
2
Первое поражение Слуцкого в Китае: «Шанхай Шэньхуа» проиграл «Бейджин Гуоань», пропустив на 97-й минуте
4 августа 2024, 16:38
4
Российский игрок забил 3-й гол в китайской Суперлиге, его клуб лидирует с отрывом в 11 очков
12 мая, 10:34
2
Два игрока покинули «Ахмат»
2 февраля, 22:22
В «Ахмат» из чемпионата Китая вернулся бразильский форвард
26 января, 13:08
В «Каза Пиа» ответили на обвинения в нарушении санкций ЕС из-за сделки с «Ахматом»
16 января, 17:54
1
Португальский клуб обвинили в нарушении санкций ЕС из-за сделки с «Ахматом»
16 января, 16:53
5
Больше новостей
Китай. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 16 тур
Циндао Хайню
- : -
26.06.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 16 тур
Ляонин Тиерен
- : -
27.06.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 16 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
- : -
27.06.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 16 тур
Хэнань
- : -
27.06.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 16 тур
Чунцин Тунлянлун
- : -
27.06.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 16 тур
Циндао Хайню
- : -
26.06.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 16 тур
Ляонин Тиерен
- : -
27.06.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 16 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
- : -
27.06.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 16 тур
Хэнань
- : -
27.06.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 16 тур
Чунцин Тунлянлун
- : -
27.06.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Последние матчи
Все
Бейджин Гуоань
Хэнань
Китай. Суперлига, 15 тур
Чунцин Тунлянлун
2 : 3
30.05.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 15 тур
Хэнань
0 : 2
30.05.2026
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 14 тур
Бейджин Гуоань
1 : 2
23.05.2026
Хэнань
Китай. Суперлига, 13 тур
Циндао Вест Кост
1 : 1
19.05.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 13 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 2
19.05.2026
Хэнань
Китай. Суперлига, 15 тур
Чунцин Тунлянлун
2 : 3
30.05.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 14 тур
Бейджин Гуоань
1 : 2
23.05.2026
Хэнань
Китай. Суперлига, 13 тур
Циндао Вест Кост
1 : 1
19.05.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 12 тур
Бейджин Гуоань
4 : 2
15.05.2026
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 11 тур
Бейджин Гуоань
2 : 2
10.05.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 15 тур
Хэнань
0 : 2
30.05.2026
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 14 тур
Бейджин Гуоань
1 : 2
23.05.2026
Хэнань
Китай. Суперлига, 13 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 2
19.05.2026
Хэнань
Китай. Суперлига, 12 тур
Хэнань
1 : 0
15.05.2026
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 11 тур
Чэнду Жунчэн
3 : 0
09.05.2026
Хэнань
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: