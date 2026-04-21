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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Шэньчжэнь Пенг Сити - Бейджин Гуоань
Шэньчжэнь Пенг Сити - Бейджин Гуоань: обзор матча 21 апреля 2026
Шэньчжэнь Пенг Сити
21.04.2026, вторник, 14:00
Китай. Суперлига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Бейджин Гуоань
89'
X. Zhang
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шэньчжэнь Пенг Сити - Бейджин Гуоань
Завершен
90'
+7
Замена
Deng Jiefu
️️️️➡️️
Лянмин Линь
90'
+6'
89'
ГОЛ! 0:1!
Xizhe Zhang
Пас отдал
Юнин Чжан
Замена
Nan Song
️️️️➡️️
Zhipeng Jiang
86'
Замена
Li Ning
️️️️➡️️
D. Owusu-Sekyere
86'
76'
Замена
Xizhe Zhang
️️️️➡️️
Yongjing Cao
Замена
Tim Chow
️️️️➡️️
Вай-Цун Дай
70'
Замена
️️️️➡️️
Junsheng Yao
70'
59'
Желтая карточка
Yongjing Cao
Замена
Xiaobing Zhang
️️️️➡️️
Shen Huanming
55'
Травма
Shen Huanming
54'
Желтая карточка
Zhijian Xuan
46'
45'
+2'
Желтая карточка
Эден Карцев
41'
11'
Желтая карточка
Gang Wang
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шэньчжэнь Пенг Сити
13
Peng Peng
ВР
23
Yang Yiming
ЦЗ
5
Ruibao Hu
ЦЗ
46
Shen Huanming
ЦЗ
20
Zhijian Xuan
ЦЗ
4
Zhipeng Jiang
(К)
ЦЗ
10
Вай-Цун Дай
ОП
36
Эден Карцев
ОП
6
Junsheng Yao
ЦП
7
Уэсли
ЦФ
31
D. Owusu-Sekyere
ЦФ
Главный тренер
Хесус Тато
Бейджин Гуоань
34
Sen Hou
ВР
4
Лей Ли
ЛЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
26
Yang Bai
ЦЗ
37
Yongjing Cao
ЦЗ
27
Gang Wang
ЦП
11
Лянмин Линь
ЛВ
23
Dawhan
ЦФ
7
Serginho
ЦФ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
9
Юнин Чжан
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рамиро Амарелле
Шэньчжэнь Пенг Сити
1
J. Ji
ВР
35
Wei Minzhe
ВР
2
Yifan Tian
ЦЗ
54
Yao Junyi
ЦЗ
8
Tim Chow
ЦП
12
Xiaobing Zhang
ЦП
14
Li Long
ЦП
21
Nan Song
ЦП
17
Li Ning
ЦП
56
Wang Yuheng
ЦП
34
Shahsat Hujahmat
ЦФ
Бейджин Гуоань
39
Zhang Jianzhi
ВР
33
Nureli Abbas
ВР
47
Deng Jiefu
ЦЗ
16
Boxuan Feng
ЦЗ
30
Shuangjie Fan
ЦЗ
21
Тзе-Нам Юэ
ПЗ
10
Xizhe Zhang
ЦП
18
Wang Yu
ЦП
35
Jiang Wenhao
ЦП
38
Wei Jiaao
ЦП
36
Feifan Jia
ЦП
6
Zhongguo Chi
ЦП
3-4-1-2
13
46
20
4
5
10
Дай
36
Карцев
23
6
31
7
Уэсли
4-1-1-4
34
5
Рамуш
26
37
4
Ли
27
11
Линь
9
Чжан
8
7
23
10
Дай
8
8
10
Дай
46
12
12
46
4
21
21
4
31
17
17
31
11
Линь
47
47
11
Линь
37
10
10
37
Остались в запасе
Шэньчжэнь Пенг Сити
Бейджин Гуоань
1
J. Ji
ВР
35
Wei Minzhe
ВР
2
Yifan Tian
ЦЗ
54
Yao Junyi
ЦЗ
14
Li Long
ЦП
56
Wang Yuheng
ЦП
34
Shahsat Hujahmat
ЦФ
Главный тренер
Хесус Тато
39
Zhang Jianzhi
ВР
33
Nureli Abbas
ВР
16
Boxuan Feng
ЦЗ
30
Shuangjie Fan
ЦЗ
21
Тзе-Нам Юэ
ПЗ
18
Wang Yu
ЦП
35
Jiang Wenhao
ЦП
38
Wei Jiaao
ЦП
36
Feifan Jia
ЦП
6
Zhongguo Chi
ЦП
Главный тренер
Рамиро Амарелле
Остались в запасе
1
J. Ji
ВР
35
Wei Minzhe
ВР
2
Yifan Tian
ЦЗ
54
Yao Junyi
ЦЗ
14
Li Long
ЦП
56
Wang Yuheng
ЦП
34
Shahsat Hujahmat
ЦФ
Остались в запасе
39
Zhang Jianzhi
ВР
33
Nureli Abbas
ВР
16
Boxuan Feng
ЦЗ
30
Shuangjie Fan
ЦЗ
21
Тзе-Нам Юэ
ПЗ
18
Wang Yu
ЦП
35
Jiang Wenhao
ЦП
38
Wei Jiaao
ЦП
36
Feifan Jia
ЦП
6
Zhongguo Chi
ЦП
Главный тренер
Хесус Тато
Главный тренер
Рамиро Амарелле
Статистика матча Шэньчжэнь Пенг Сити - Бейджин Гуоань
2
2
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
7
Нарушения
12
15
Офсайды
3
2
Количество передач
266
461
Сейвы
3
2
Точность передач %
72
84
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
0.55
0.52
Информация о матче
Главный судья:
Shan Dan'ao, China
Стадион:
Shenzhen Stadium, Shenzhen
Посещаемость:
16133
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