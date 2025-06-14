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«Шэньхуа» Слуцкого потерпел второе поражение в чемпионате

Сегодня, 17:04

«Шанхай Шэньхуа» проиграл в гостях «Шэньчжэнь Пенг Сити» со счетом 1:3 в матче 14-го тура чемпионата Китая.

Для команды, которую возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий это второе поражение в турнире в нынешнем сезоне.

«Шанхай Шэньхуа» по-прежнему занимает 1-е место в Суперлиге с 32 очками после 14 матчей. «Чэнду Рончен» отстает на 2 очка, а «Бейджин Гуоань» на 3, но провел на игру меньше.

Китай. Суперлига. 14-й тур.

Шэньчжэнь Пенг Сити – Шанхай Шэньхуа – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Андре Луис, 28; 1:1 – Чжан Юйдун, 36; 2:1 – Чжан Юйцзе, 50; 3:1 – Дугалич, 90+4.

Календарь Суперлиги

Турнирная таблица Суперлиги

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Источник: «Бомбардир»
Китай. Суперлига Шанхай Шэньхуа Шэньчжэнь Пенг Сити Слуцкий Леонид
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