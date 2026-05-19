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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Шэньчжэнь Пенг Сити - Далянь Йингбо
Шэньчжэнь Пенг Сити - Далянь Йингбо: обзор матча 19 мая 2026
Шэньчжэнь Пенг Сити
19.05.2026, вторник, 14:35
Китай. Суперлига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Далянь Йингбо
30'
M. Traoré (АГ)
28'
С. Малеле (П)
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шэньчжэнь Пенг Сити - Далянь Йингбо
Завершен
90'
+10
Желтая карточка
Jinhao Bi
90'
+3
Замена
Peng Lü
️️️️➡️️
Jintao Liao
Замена
Yifan Tian
️️️️➡️️
Zhijian Xuan
90'
90'
+9'
Травма
Zhijian Xuan
89'
Замена
Вай-Цун Дай
️️️️➡️️
D. Owusu-Sekyere
79'
Замена
Tim Chow
️️️️➡️️
Эден Карцев
79'
78'
Желтая карточка
Yang Mingrui
Желтая карточка
Yang Yiming
77'
76'
Желтая карточка
Zhu Pengyu
Замена
Zhipeng Jiang
️️️️➡️️
Албион Адеми
65'
Замена
Shen Huanming
️️️️➡️️
Ruibao Hu
65'
Травма
Ruibao Hu
64'
60'
Замена
Yang Mingrui
️️️️➡️️
Luo Jing
Желтая карточка
Zhijian Xuan
54'
45'
+9'
37'
Замена
Jinhao Bi
️️️️➡️️
Ang Li
36'
Травма
Ang Li
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Mamadou Traoré
30'
28'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Сефас Малеле
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шэньчжэнь Пенг Сити
13
Peng Peng
ВР
20
Zhijian Xuan
ЦЗ
5
Ruibao Hu
ЦЗ
23
Yang Yiming
ЦЗ
36
Эден Карцев
ОП
14
Li Long
ЦП
12
Xiaobing Zhang
ЦП
6
Junsheng Yao
ЦП
11
Албион Адеми
ЛВ
31
D. Owusu-Sekyere
ЦФ
7
Уэсли
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хесус Тато
Далянь Йингбо
20
Weiguo Liu
ВР
2
Mamadou Traoré
ЦЗ
17
Ang Li
ЦЗ
38
Lü Zhuoyi
ЦЗ
22
Weijie Mao
ЦП
40
Jintao Liao
(К)
ЦП
4
Исник Алими
ЦП
7
Luo Jing
ЦФ
16
Zhu Pengyu
ЦФ
30
Frank Acheampong
ЦФ
11
Сефас Малеле
ЦФ
Главный тренер
Гоосю Ли
Шэньчжэнь Пенг Сити
35
Wei Minzhe
ВР
1
J. Ji
ВР
4
Zhipeng Jiang
ЦЗ
46
Shen Huanming
ЦЗ
15
Yu Rui
ЦЗ
54
Yao Junyi
ЦЗ
2
Yifan Tian
ЦЗ
10
Вай-Цун Дай
ОП
8
Tim Chow
ЦП
37
Hu Jiajin
ЦП
21
Nan Song
ЦП
29
Xia Dalong
ЦФ
Далянь Йингбо
26
Zihao Huang
ВР
1
Ge Peng
ВР
5
Peng Shunjie
ЦЗ
15
Jiabao Wen
ЦЗ
28
Kangbo Sun
ЦЗ
6
Yue Song
ЦЗ
24
Jinhao Bi
ЦЗ
21
Peng Lü
ЦП
27
Yang Mingrui
ЦП
8
Huachen Zhang
ЦП
23
Huang Shan
ЦП
37
Chengrui Zhang
ЦП
3-1-3-1-2
13
20
5
23
36
Карцев
14
12
6
11
Адеми
7
Уэсли
31
3-3-4
20
2
17
38
22
40
4
Алими
11
Малеле
30
16
7
11
Адеми
4
4
11
Адеми
5
46
46
5
54
54
20
2
2
20
31
10
Дай
10
Дай
31
36
Карцев
8
8
36
Карцев
17
24
24
17
40
21
21
40
7
27
27
7
Остались в запасе
Шэньчжэнь Пенг Сити
Далянь Йингбо
35
Wei Minzhe
ВР
1
J. Ji
ВР
15
Yu Rui
ЦЗ
37
Hu Jiajin
ЦП
21
Nan Song
ЦП
29
Xia Dalong
ЦФ
Главный тренер
Хесус Тато
26
Zihao Huang
ВР
1
Ge Peng
ВР
5
Peng Shunjie
ЦЗ
15
Jiabao Wen
ЦЗ
28
Kangbo Sun
ЦЗ
6
Yue Song
ЦЗ
8
Huachen Zhang
ЦП
23
Huang Shan
ЦП
37
Chengrui Zhang
ЦП
Главный тренер
Гоосю Ли
Остались в запасе
35
Wei Minzhe
ВР
1
J. Ji
ВР
15
Yu Rui
ЦЗ
37
Hu Jiajin
ЦП
21
Nan Song
ЦП
29
Xia Dalong
ЦФ
Остались в запасе
26
Zihao Huang
ВР
1
Ge Peng
ВР
5
Peng Shunjie
ЦЗ
15
Jiabao Wen
ЦЗ
28
Kangbo Sun
ЦЗ
6
Yue Song
ЦЗ
8
Huachen Zhang
ЦП
23
Huang Shan
ЦП
37
Chengrui Zhang
ЦП
Главный тренер
Хесус Тато
Главный тренер
Гоосю Ли
Статистика матча Шэньчжэнь Пенг Сити - Далянь Йингбо
2
3
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
7
Нарушения
16
18
Офсайды
1
0
Количество передач
393
239
Сейвы
4
0
Точность передач %
82
71
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.75
1.67
Информация о матче
Главный судья:
Zihao Su, China
Стадион:
Shenzhen Stadium, Shenzhen
Посещаемость:
15320
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- : -
27.06.2026
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