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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Шанхай Шэньхуа - Шэньчжэнь Пенг Сити
Шанхай Шэньхуа - Шэньчжэнь Пенг Сити: обзор матча 24 мая 2026
Шанхай Шэньхуа
24.05.2026, воскресенье, 15:00
Китай. Суперлига, 14 тур
1 : 2
Завершен
Шэньчжэнь Пенг Сити
24'
Р. Ратао (П)
5'
А. Адеми
17'
Э. Карцев (П)
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шанхай Шэньхуа - Шэньчжэнь Пенг Сити
Завершен
Желтая карточка
Shilong Wang
90'
+5
90'
+7'
Замена
Shuai Yang
️️️️➡️️
Xu Haoyang
88'
85'
Замена
Xiaobing Zhang
️️️️➡️️
Албион Адеми
85'
Замена
Yao Junyi
️️️️➡️️
D. Owusu-Sekyere
Замена
️️️️➡️️
Haoyu Yang
76'
Замена
Shilong Wang
️️️️➡️️
Yang Zexiang
76'
Желтая карточка
Синичи Чан
69'
68'
Замена
Zhipeng Jiang
️️️️➡️️
Yifan Tian
67'
Травма
Yifan Tian
63'
Гол отменен - офсайд
Албион Адеми
61'
Замена
Junsheng Yao
️️️️➡️️
Вай-Цун Дай
61'
Замена
Уэсли
️️️️➡️️
Xia Dalong
Замена
Пенгфей Си
️️️️➡️️
Хайцзянь Ван
58'
45'
+6'
28'
Желтая карточка
Yu Rui
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Рафаэль Ратао
24'
17'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Эден Карцев
Желтая карточка
Yang Zexiang
16'
5'
ГОЛ! 0:1!
Албион Адеми
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шанхай Шэньхуа
1
Xue Qinghao
ВР
27
Синичи Чан
ЛЗ
16
Yang Zexiang
ЦЗ
21
Xu Haoyang
ЦЗ
3
Jin Shunkai
ЦЗ
5
Чэньцзе Чжу
ЦЗ
17
Тианий Гао
ОП
15
Си Ву
(К)
ЦП
43
Haoyu Yang
ЦП
33
Хайцзянь Ван
АП
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Шэньчжэнь Пенг Сити
13
Peng Peng
ВР
15
Yu Rui
ЦЗ
46
Shen Huanming
ЦЗ
2
Yifan Tian
ЦЗ
36
Эден Карцев
ОП
10
Вай-Цун Дай
ОП
14
Li Long
ЦП
8
Tim Chow
(К)
ЦП
11
Албион Адеми
ЛВ
29
Xia Dalong
ЦФ
31
D. Owusu-Sekyere
ЦФ
Главный тренер
Хесус Тато
Шанхай Шэньхуа
40
Wang Jie
ВР
24
Zhen Ma
ВР
2
Shilong Wang
ЦЗ
26
Shuai Yang
ЦЗ
25
Zhu Yue
ЦЗ
36
Ming Huang
ЦЗ
38
Wu Qipeng
ЦЗ
8
Li Ke
ЦП
45
Jiawen Han
ЦП
30
Пенгфей Си
ПВ
18
Liu Chengyu
ЦФ
Шэньчжэнь Пенг Сити
1
J. Ji
ВР
35
Wei Minzhe
ВР
4
Zhipeng Jiang
ЦЗ
54
Yao Junyi
ЦЗ
5
Ruibao Hu
ЦЗ
56
Wang Yuheng
ЦП
37
Hu Jiajin
ЦП
21
Nan Song
ЦП
12
Xiaobing Zhang
ЦП
6
Junsheng Yao
ЦП
7
Уэсли
ЦФ
34
Shahsat Hujahmat
ЦФ
3-3-2-2
1
21
3
5
Чжу
27
Чан
17
Гао
16
15
Ву
43
9
Ратао
33
Ван
3-2-2-1-2
13
15
46
2
36
Карцев
10
Дай
14
8
11
Адеми
31
29
16
2
2
16
21
26
26
21
33
Ван
30
Си
30
Си
33
Ван
2
4
4
2
31
54
54
31
11
Адеми
12
12
11
Адеми
10
Дай
6
6
10
Дай
29
7
Уэсли
7
Уэсли
29
Остались в запасе
Шанхай Шэньхуа
Шэньчжэнь Пенг Сити
40
Wang Jie
ВР
24
Zhen Ma
ВР
25
Zhu Yue
ЦЗ
36
Ming Huang
ЦЗ
38
Wu Qipeng
ЦЗ
8
Li Ke
ЦП
45
Jiawen Han
ЦП
18
Liu Chengyu
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
1
J. Ji
ВР
35
Wei Minzhe
ВР
5
Ruibao Hu
ЦЗ
56
Wang Yuheng
ЦП
37
Hu Jiajin
ЦП
21
Nan Song
ЦП
34
Shahsat Hujahmat
ЦФ
Главный тренер
Хесус Тато
Остались в запасе
40
Wang Jie
ВР
24
Zhen Ma
ВР
25
Zhu Yue
ЦЗ
36
Ming Huang
ЦЗ
38
Wu Qipeng
ЦЗ
8
Li Ke
ЦП
45
Jiawen Han
ЦП
18
Liu Chengyu
ЦФ
Остались в запасе
1
J. Ji
ВР
35
Wei Minzhe
ВР
5
Ruibao Hu
ЦЗ
56
Wang Yuheng
ЦП
37
Hu Jiajin
ЦП
21
Nan Song
ЦП
34
Shahsat Hujahmat
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Хесус Тато
Статистика матча Шанхай Шэньхуа - Шэньчжэнь Пенг Сити
3
1
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
ВАР
0
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
16
20
Офсайды
0
3
Количество передач
454
314
Сейвы
5
2
Точность передач %
81
76
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
4
8
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Информация о матче
Главный судья:
Kun Ai, China
Стадион:
Шанхай Стэдиум
Посещаемость:
32212
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