Слуцкий отреагировал на потерю лидерства «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая за тур до конца сезона

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий дал комментарий после ничьей с «Шэньчжэнь Пенг Сити».

Матч 29-го тура чемпионата Китая завершился со счетом 2:2.

Команда Слуцкого ушла от поражения благодаря голу на 91-й минуте с пенальти.

«Шэньхуа» перед заключительным туром Суперлиги уступил лидерство «Шанхай Порту».

«Меня очень ранит результат игры. Плотность и интенсивность защиты соперника были очень высокими, это сильно затрудняло наши атаки. Такая игра может помочь нашим игрокам накопить больше опыта.

Но хоть мы и откатились на второе место, выложимся по полной в последнем туре, чтобы выиграть матч», – сказал Слуцкий на пресс-конференции.