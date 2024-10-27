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  • Слуцкий отреагировал на потерю лидерства «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая за тур до конца сезона

Слуцкий отреагировал на потерю лидерства «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая за тур до конца сезона

27 октября 2024, 16:56
2

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий дал комментарий после ничьей с «Шэньчжэнь Пенг Сити».

  • Матч 29-го тура чемпионата Китая завершился со счетом 2:2.
  • Команда Слуцкого ушла от поражения благодаря голу на 91-й минуте с пенальти.
  • «Шэньхуа» перед заключительным туром Суперлиги уступил лидерство «Шанхай Порту».

«Меня очень ранит результат игры. Плотность и интенсивность защиты соперника были очень высокими, это сильно затрудняло наши атаки. Такая игра может помочь нашим игрокам накопить больше опыта.

Но хоть мы и откатились на второе место, выложимся по полной в последнем туре, чтобы выиграть матч», – сказал Слуцкий на пресс-конференции.

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Источник: Спортс“
Китай. Суперлига Шэньчжэнь Пенг Сити Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид
Комментарии (2)
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k611
1730045280
Похоже чемпионство упустили...
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slavа0508
1730046036
Жаль .жаль . Лёня ...
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