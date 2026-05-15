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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Хэнань - Шэньчжэнь Пенг Сити
Хэнань - Шэньчжэнь Пенг Сити: обзор матча 15 мая 2026
Хэнань
15.05.2026, пятница, 14:35
Китай. Суперлига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Шэньчжэнь Пенг Сити
66'
Б. Назарио
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэнань - Шэньчжэнь Пенг Сити
Завершен
Желтая карточка
Gouming Wang
90'
+1
90'
+7'
Замена
Оливер Гербиг
️️️️➡️️
Бруно Назарио
85'
Травма
Бруно Назарио
85'
82'
Замена
Xia Dalong
️️️️➡️️
D. Owusu-Sekyere
82'
Замена
Yao Junyi
️️️️➡️️
Xiaobing Zhang
Замена
Хорди Мбула
️️️️➡️️
Yihao Zhong
79'
69'
Замена
Албион Адеми
️️️️➡️️
Вай-Цун Дай
ГОЛ! 1:0!
Бруно Назарио
Пас отдал
Yihao Zhong
66'
65'
Замена
Junsheng Yao
️️️️➡️️
Эден Карцев
52'
Желтая карточка
Yang Yiming
46'
Замена
️️️️➡️️
Shen Huanming
Замена
Abraham Halik
️️️️➡️️
Chao He
46'
45'
+4'
Замена
Yilin Yang
️️️️➡️️
Dalun Zheng
42'
Травма
Dalun Zheng
41'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэнань
18
Gouming Wang
ВР
4
Yeljan Shinar
ЦЗ
23
Lucas Maia
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
6
Шанюань Ван
(К)
ОП
22
Huang Ruifeng
ЦП
21
Chao He
ЦП
10
Бруно Назарио
ЦП
7
Yihao Zhong
ЦП
29
Dalun Zheng
ЦФ
9
Gustavo
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Шэньчжэнь Пенг Сити
13
Peng Peng
ВР
23
Yang Yiming
ЦЗ
5
Ruibao Hu
ЦЗ
46
Shen Huanming
ЦЗ
20
Zhijian Xuan
ЦЗ
10
Вай-Цун Дай
ОП
36
Эден Карцев
ОП
8
Tim Chow
ЦП
12
Xiaobing Zhang
ЦП
31
D. Owusu-Sekyere
ЦФ
7
Уэсли
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хесус Тато
Хэнань
33
Shi Chenglong
ВР
28
Changjie Du
ЦЗ
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
27
Yixin Liu
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
19
Хаофенг Сю
ПЗ
24
Congyao Yin
ЦП
39
Osman Ekber
ЦП
15
Abraham Halik
ЦП
25
Yilin Yang
ЦП
14
Хорди Мбула
ПВ
13
Abdurasul Abudulam
ЦФ
Шэньчжэнь Пенг Сити
1
J. Ji
ВР
35
Wei Minzhe
ВР
2
Yifan Tian
ЦЗ
54
Yao Junyi
ЦЗ
17
Li Ning
ЦП
37
Hu Jiajin
ЦП
56
Wang Yuheng
ЦП
6
Junsheng Yao
ЦП
14
Li Long
ЦП
11
Албион Адеми
ЛВ
29
Xia Dalong
ЦФ
34
Shahsat Hujahmat
ЦФ
3-1-4-2
18
4
23
2
Майдана
6
Ван
22
10
Назарио
7
21
9
29
4-2-2-2
13
5
46
20
23
10
Дай
36
Карцев
8
12
7
Уэсли
31
10
Назарио
3
Гербиг
3
Гербиг
10
Назарио
21
15
15
21
29
25
25
29
7
14
Мбула
14
Мбула
7
12
54
54
12
36
Карцев
6
6
36
Карцев
10
Дай
11
Адеми
11
Адеми
10
Дай
31
29
29
31
Остались в запасе
Хэнань
Шэньчжэнь Пенг Сити
33
Shi Chenglong
ВР
28
Changjie Du
ЦЗ
27
Yixin Liu
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
19
Хаофенг Сю
ПЗ
24
Congyao Yin
ЦП
39
Osman Ekber
ЦП
13
Abdurasul Abudulam
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
1
J. Ji
ВР
35
Wei Minzhe
ВР
2
Yifan Tian
ЦЗ
17
Li Ning
ЦП
37
Hu Jiajin
ЦП
56
Wang Yuheng
ЦП
14
Li Long
ЦП
34
Shahsat Hujahmat
ЦФ
Главный тренер
Хесус Тато
Остались в запасе
33
Shi Chenglong
ВР
28
Changjie Du
ЦЗ
27
Yixin Liu
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
19
Хаофенг Сю
ПЗ
24
Congyao Yin
ЦП
39
Osman Ekber
ЦП
13
Abdurasul Abudulam
ЦФ
Остались в запасе
1
J. Ji
ВР
35
Wei Minzhe
ВР
2
Yifan Tian
ЦЗ
17
Li Ning
ЦП
37
Hu Jiajin
ЦП
56
Wang Yuheng
ЦП
14
Li Long
ЦП
34
Shahsat Hujahmat
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Главный тренер
Хесус Тато
Статистика матча Хэнань - Шэньчжэнь Пенг Сити
1
1
Всего ударов по воротам
21
6
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
3
Нарушения
7
16
Офсайды
1
2
Количество передач
384
250
Сейвы
1
4
Точность передач %
81
67
Удары мимо ворот
12
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
1.55
0.55
Информация о матче
Главный судья:
Shengyu Sun, China
Стадион:
Ханьхай
Посещаемость:
16976
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Хэнань
Шэньчжэнь Пенг Сити
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 6 матчей
24 мая, 17:30
4
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12 мая, 10:34
2
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16 января, 17:54
1
Российский игрок забил 3-й гол в китайской Суперлиге, его клуб лидирует с отрывом в 11 очков
12 мая, 10:34
2
Два игрока покинули «Ахмат»
2 февраля, 22:22
В «Ахмат» из чемпионата Китая вернулся бразильский форвард
26 января, 13:08
В «Каза Пиа» ответили на обвинения в нарушении санкций ЕС из-за сделки с «Ахматом»
16 января, 17:54
1
Португальский клуб обвинили в нарушении санкций ЕС из-за сделки с «Ахматом»
16 января, 16:53
5
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 6 матчей
24 мая, 17:30
4
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31 октября 2025, 16:55
3
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27.06.2026
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Хэнань
- : -
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0 : 2
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Китай. Суперлига, 11 тур
Чэнду Жунчэн
3 : 0
09.05.2026
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3 : 2
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