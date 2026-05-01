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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Далянь Йингбо - Чунцин Тунлянлун
Далянь Йингбо - Чунцин Тунлянлун: обзор матча 01 мая 2026
Далянь Йингбо
01.05.2026, пятница, 14:00
Китай. Суперлига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Чунцин Тунлянлун
46'
L. Jing
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Далянь Йингбо - Чунцин Тунлянлун
Завершен
90'
+7
Желтая карточка
Zhang Yingkai
90'
+7'
Замена
Ang Li
️️️️➡️️
Yang Mingrui
86'
83'
Желтая карточка
Lucão
Замена
Huang Shan
️️️️➡️️
Luo Jing
81'
Замена
Huachen Zhang
️️️️➡️️
Jintao Liao
67'
59'
Гол отменен - офсайд
Ландри Димата
55'
Замена
Ландри Димата
️️️️➡️️
Du Yuezheng
55'
Замена
Yu-Hei Ng
️️️️➡️️
Qilong Ruan
55'
Замена
Mingshi Liu
️️️️➡️️
Xiaoqiang He
Желтая карточка
Jintao Liao
49'
ГОЛ! 1:0!
Luo Jing
Пас отдал
Jinhao Bi
46'
45'
+3'
36'
Желтая карточка
Zhang Zhixiong
25'
Замена
Wei Suowei
️️️️➡️️
Zhenquan Li
24'
Травма
Zhenquan Li
20'
Замена
Zhang Zhixiong
️️️️➡️️
Chen Chunxin
Желтая карточка
Weijie Mao
7'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Далянь Йингбо
26
Zihao Huang
ВР
38
Lü Zhuoyi
ЦЗ
2
Mamadou Traoré
ЦЗ
24
Jinhao Bi
ЦЗ
22
Weijie Mao
ЦП
4
Исник Алими
ЦП
40
Jintao Liao
(К)
ЦП
27
Yang Mingrui
ЦП
7
Luo Jing
ЦФ
16
Zhu Pengyu
ЦФ
30
Frank Acheampong
ЦФ
Главный тренер
Гоосю Ли
Чунцин Тунлянлун
1
Haoyang Yao
ВР
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
3
Zhang Yingkai
ЦЗ
26
Xiaoqiang He
ЦЗ
38
Qilong Ruan
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
15
Chen Chunxin
ЦП
8
Zhenquan Li
ЦП
7
Xiang Yuwang
(К)
ЦП
33
Lucão
ЦФ
19
Du Yuezheng
ЦФ
Главный тренер
Цзянье Лю
Далянь Йингбо
20
Weiguo Liu
ВР
1
Ge Peng
ВР
17
Ang Li
ЦЗ
6
Yue Song
ЦЗ
15
Jiabao Wen
ЦЗ
28
Kangbo Sun
ЦЗ
5
Peng Shunjie
ЦЗ
23
Huang Shan
ЦП
8
Huachen Zhang
ЦП
37
Chengrui Zhang
ЦП
21
Peng Lü
ЦП
14
Yan Yihan
ЦП
Чунцин Тунлянлун
31
Zitong Wu
ВР
37
Wei Suowei
ЦЗ
5
Xuheng Huang
ЦЗ
6
Jin Pengxiang
ЦЗ
4
Ruijie Yue
ЦЗ
24
Mingshi Liu
ЦЗ
16
Zhang Zhixiong
ЦП
27
Yongqiang Wu
ЦП
11
Ландри Димата
ЦФ
17
Yu-Hei Ng
ЦФ
22
Ma Yujun
ЦФ
30
Yutao Bai
ЦФ
3-4-3
26
38
2
24
22
40
27
4
Алими
30
16
7
4-1-3-2
1
3
26
38
32
Нгаду-Нгаджуй
10
Амаду
15
8
7
19
33
27
17
17
27
7
23
23
7
40
8
8
40
8
37
37
8
26
24
24
26
15
16
16
15
19
11
Димата
11
Димата
19
38
17
17
38
Остались в запасе
Далянь Йингбо
Чунцин Тунлянлун
20
Weiguo Liu
ВР
1
Ge Peng
ВР
6
Yue Song
ЦЗ
15
Jiabao Wen
ЦЗ
28
Kangbo Sun
ЦЗ
5
Peng Shunjie
ЦЗ
37
Chengrui Zhang
ЦП
21
Peng Lü
ЦП
14
Yan Yihan
ЦП
Главный тренер
Гоосю Ли
31
Zitong Wu
ВР
5
Xuheng Huang
ЦЗ
6
Jin Pengxiang
ЦЗ
4
Ruijie Yue
ЦЗ
27
Yongqiang Wu
ЦП
22
Ma Yujun
ЦФ
30
Yutao Bai
ЦФ
Главный тренер
Цзянье Лю
Остались в запасе
20
Weiguo Liu
ВР
1
Ge Peng
ВР
6
Yue Song
ЦЗ
15
Jiabao Wen
ЦЗ
28
Kangbo Sun
ЦЗ
5
Peng Shunjie
ЦЗ
37
Chengrui Zhang
ЦП
21
Peng Lü
ЦП
14
Yan Yihan
ЦП
Остались в запасе
31
Zitong Wu
ВР
5
Xuheng Huang
ЦЗ
6
Jin Pengxiang
ЦЗ
4
Ruijie Yue
ЦЗ
27
Yongqiang Wu
ЦП
22
Ma Yujun
ЦФ
30
Yutao Bai
ЦФ
Главный тренер
Гоосю Ли
Главный тренер
Цзянье Лю
Статистика матча Далянь Йингбо - Чунцин Тунлянлун
2
3
Всего ударов по воротам
10
6
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
ВАР
0
1
Угловые удары
8
3
Нарушения
15
14
Офсайды
4
2
Количество передач
369
448
Сейвы
3
0
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
1
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.56
0.22
Информация о матче
Главный судья:
Haixin Li, China
Стадион:
Dalian Suoyuwan Football Stadium, Dalian
Посещаемость:
62339
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0 : 1
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