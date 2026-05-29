Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Китай. Суперлига
Ляонин Тиерен - Шанхай Порт
Ляонин Тиерен - Шанхай Порт: обзор матча 29 мая 2026
Ляонин Тиерен
29.05.2026, пятница, 14:35
Китай. Суперлига, 15 тур
3 : 2
Завершен
Шанхай Порт
9'
Куни
70'
G. Carel Mbenza Kamboleke
85'
Жеффиньо
20'
S. Li
84'
L.
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ляонин Тиерен - Шанхай Порт
Завершен
Замена
Yuda Tian
️️️️➡️️
Ange Kouamé
90'
+3
90'
+7'
Замена
Dilmurat Mawlanyaz
️️️️➡️️
Guy Carel Mbenza Kamboleke
89'
Вторая желтая
Жеффиньо
86'
ГОЛ! 3:2!
Жеффиньо
Пас отдал
Ange Kouamé
85'
84'
ГОЛ! 2:2!
Leonardo
83'
Замена
Ruofan Liu
️️️️➡️️
Zhen Wei
83'
Замена
Wang Zhenao
️️️️➡️️
Shuai Li
Замена
Tian Yinong
️️️️➡️️
Dinghao Yan
80'
72'
Замена
Ву Лей
️️️️➡️️
Liu Zhurun
ГОЛ! 2:1!
Guy Carel Mbenza Kamboleke
Пас отдал
Жеффиньо
70'
61'
Желтая карточка
Lu Yongtao
60'
Замена
Принс Ампем
️️️️➡️️
Li Xinxiang
51'
Желтая карточка
Zhen Wei
Замена
Li Haoran
️️️️➡️️
Chen Binbin
46'
Замена
Ximing Pan
️️️️➡️️
Zang Yifeng
46'
45'
+4'
20'
ГОЛ! 1:1!
Shuai Li
Пас отдал
Матеус Витал
ГОЛ! 1:0!
Куни
Пас отдал
Tixiang Li
9'
Желтая карточка
Жеффиньо
1'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ляонин Тиерен
29
Yan Zhang
ВР
26
Mincheng Yuan
ЦЗ
15
Фелипе
ОП
18
Tixiang Li
ЦП
8
Dinghao Yan
ЦП
10
Куни
(К)
АП
47
Жеффиньо
ЛВ
9
Guy Carel Mbenza Kamboleke
ЦФ
7
Ange Kouamé
ЦФ
11
Chen Binbin
ЦФ
14
Zang Yifeng
ЦФ
Главный тренер
Джинью Ли
Шанхай Порт
1
Цзюньлин Янь
(К)
ВР
13
Zhen Wei
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
40
Umidjan Yusup
ЦЗ
22
Xi Yang
ЦЗ
6
Yuan Zhang
ЦП
45
Leonardo
ЦП
32
Shuai Li
ЦП
10
Матеус Витал
АП
49
Li Xinxiang
ЦФ
33
Liu Zhurun
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Ляонин Тиерен
21
Rongze Han
ВР
35
Li Haoran
ЦЗ
30
Shenghan Pang
ЦЗ
3
Ximing Pan
ЦЗ
5
Dilmurat Mawlanyaz
ЦЗ
27
Gao Jiarun
ЦЗ
37
Jia Zheng
ЦЗ
34
Zhang Hongfu
ЦЗ
4
Tian Ziyi
ЦЗ
28
Dong Xu
ЦЗ
33
Tian Yinong
ЦП
17
Yuda Tian
ЦФ
Шанхай Порт
12
Wei Chen
ВР
31
Xing Chen
ВР
19
Wang Zhenao
ЦЗ
28
Yue Xin
ЦЗ
4
Shenchao Wang
ЦЗ
23
Huan Fu
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
ПЗ
20
Yang Shiyuan
ЦП
7
Ву Лей
ЛВ
17
Принс Ампем
ПВ
26
Ruofan Liu
ЦФ
38
Lu Yongtao
ЦФ
1-1-2-2-4
29
26
15
Фелипе
18
8
47
Жеффиньо
10
Куни
9
14
11
7
4-3-1-2
1
Янь
3
Браунинг
40
22
13
6
45
32
10
Витал
33
49
11
35
35
11
14
3
3
14
9
5
5
9
8
33
33
8
7
17
17
7
32
19
19
32
33
7
Лей
7
Лей
33
49
17
Ампем
17
Ампем
49
13
26
26
13
38
38
Остались в запасе
Ляонин Тиерен
Шанхай Порт
21
Rongze Han
ВР
30
Shenghan Pang
ЦЗ
27
Gao Jiarun
ЦЗ
37
Jia Zheng
ЦЗ
34
Zhang Hongfu
ЦЗ
4
Tian Ziyi
ЦЗ
28
Dong Xu
ЦЗ
Главный тренер
Джинью Ли
12
Wei Chen
ВР
31
Xing Chen
ВР
28
Yue Xin
ЦЗ
4
Shenchao Wang
ЦЗ
23
Huan Fu
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
ПЗ
20
Yang Shiyuan
ЦП
Главный тренер
Кевин Мускат
Остались в запасе
21
Rongze Han
ВР
30
Shenghan Pang
ЦЗ
27
Gao Jiarun
ЦЗ
37
Jia Zheng
ЦЗ
34
Zhang Hongfu
ЦЗ
4
Tian Ziyi
ЦЗ
28
Dong Xu
ЦЗ
Остались в запасе
12
Wei Chen
ВР
31
Xing Chen
ВР
28
Yue Xin
ЦЗ
4
Shenchao Wang
ЦЗ
23
Huan Fu
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
ПЗ
20
Yang Shiyuan
ЦП
Главный тренер
Джинью Ли
Главный тренер
Кевин Мускат
Статистика матча Ляонин Тиерен - Шанхай Порт
1
1
3
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
12
Нарушения
12
9
Офсайды
3
7
Количество передач
332
471
Сейвы
2
1
Точность передач %
77
84
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Информация о матче
Главный судья:
Ren Tong, China
Стадион:
Tiexi Stadium, Shenyang
Посещаемость:
31759
Новости команд
Все
Ляонин Тиерен
Шанхай Порт
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
20 мая, 17:57
3
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого одержал победу в шанхайском дерби
11 апреля, 16:45
«Шанхай Порт» – «Ульсан Хендэ»: прогноз и ставки на матч 18 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
17 февраля, 08:04
«Канвон» – «Шанхай Порт»: прогноз и ставки на матч 11 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
10 февраля, 09:59
С «Шэньхуа» Слуцкого сняли 10 очков по делу о коррупции и договорных матчах
29 января, 09:59
18
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
20 мая, 17:57
3
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого одержал победу в шанхайском дерби
11 апреля, 16:45
«Шанхай Порт» – «Ульсан Хендэ»: прогноз и ставки на матч 18 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
17 февраля, 08:04
«Канвон» – «Шанхай Порт»: прогноз и ставки на матч 11 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
10 февраля, 09:59
С «Шэньхуа» Слуцкого сняли 10 очков по делу о коррупции и договорных матчах
29 января, 09:59
18
Больше новостей
Китай. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 16 тур
Циндао Хайню
- : -
26.06.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 16 тур
Ляонин Тиерен
- : -
27.06.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 16 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
- : -
27.06.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 16 тур
Хэнань
- : -
27.06.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 16 тур
Чунцин Тунлянлун
- : -
27.06.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 16 тур
Циндао Хайню
- : -
26.06.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 16 тур
Ляонин Тиерен
- : -
27.06.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 16 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
- : -
27.06.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 16 тур
Хэнань
- : -
27.06.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 16 тур
Чунцин Тунлянлун
- : -
27.06.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Последние матчи
Все
Ляонин Тиерен
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 15 тур
Ляонин Тиерен
3 : 2
29.05.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 14 тур
Чжэцзян Профешионал
0 : 5
24.05.2026
Ляонин Тиерен
Китай. Суперлига, 14 тур
Шанхай Порт
1 : 1
23.05.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 13 тур
Ляонин Тиерен
2 : 1
20.05.2026
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 13 тур
Чэнду Жунчэн
0 : 1
19.05.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 15 тур
Ляонин Тиерен
3 : 2
29.05.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 14 тур
Чжэцзян Профешионал
0 : 5
24.05.2026
Ляонин Тиерен
Китай. Суперлига, 13 тур
Ляонин Тиерен
2 : 1
20.05.2026
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 12 тур
Ухань Три Таунс
2 : 2
16.05.2026
Ляонин Тиерен
Китай. Суперлига, 11 тур
Ляонин Тиерен
1 : 2
10.05.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 15 тур
Ляонин Тиерен
3 : 2
29.05.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 14 тур
Шанхай Порт
1 : 1
23.05.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 13 тур
Чэнду Жунчэн
0 : 1
19.05.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 12 тур
Шанхай Порт
2 : 2
15.05.2026
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 11 тур
Бейджин Гуоань
2 : 2
10.05.2026
Шанхай Порт
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: