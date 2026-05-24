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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Чжэцзян Профешионал - Ляонин Тиерен
Чжэцзян Профешионал - Ляонин Тиерен: обзор матча 24 мая 2026
Чжэцзян Профешионал
24.05.2026, воскресенье, 14:35
Китай. Суперлига, 14 тур
0 : 5
Завершен
Ляонин Тиерен
11'
G. Carel Mbenza Kamboleke
27'
G. Carel Mbenza Kamboleke
60'
G. Carel Mbenza Kamboleke
80'
Жеффиньо
90+1'
Y. Tian
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чжэцзян Профешионал - Ляонин Тиерен
Завершен
90'
+1
ГОЛ! 0:5!
Yuda Tian
Пас отдал
Zang Yifeng
90'
+7'
84'
Замена
Shenghan Pang
️️️️➡️️
Guy Carel Mbenza Kamboleke
84'
Замена
Dong Xu
️️️️➡️️
Ange Kouamé
Замена
Hao Fang
️️️️➡️️
Wang Yudong
82'
80'
ГОЛ! 0:4!
Жеффиньо
Желтая карточка
Джин-Себ Пак
79'
71'
Замена
Yuda Tian
️️️️➡️️
Tian Yinong
Замена
Qianglong Tao
️️️️➡️️
Di Gao
65'
60'
ГОЛ! 0:3!
Guy Carel Mbenza Kamboleke
Пас отдал
Ange Kouamé
56'
Желтая карточка
Куни
56'
Замена
Li Haoran
️️️️➡️️
Куни
Замена
Xu Junchi
️️️️➡️️
Tong Lei
46'
Замена
Wang Shiqin
️️️️➡️️
Guowen Sun
46'
Замена
Cheng Jin
️️️️➡️️
Jiaqi Zhang
46'
46'
Замена
Zang Yifeng
️️️️➡️️
Ximing Pan
45'
+4'
39'
Желтая карточка
Ximing Pan
27'
ГОЛ! 0:2!
Guy Carel Mbenza Kamboleke
11'
ГОЛ! 0:1!
Guy Carel Mbenza Kamboleke
Пас отдал
Ange Kouamé
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чжэцзян Профешионал
1
Chunyu Dong
(К)
ВР
16
Tong Lei
ЦЗ
26
Guowen Sun
ЦЗ
5
Liu Haofan
ЦЗ
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
4
Джин-Себ Пак
ОП
29
Jiaqi Zhang
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
10
Марко Толич
АП
11
Wang Yudong
ЦФ
9
Di Gao
ЦФ
Главный тренер
Жорди Виньялс
Ляонин Тиерен
29
Yan Zhang
ВР
26
Mincheng Yuan
ЦЗ
3
Ximing Pan
ЦЗ
15
Фелипе
ОП
18
Tixiang Li
ЦП
33
Tian Yinong
ЦП
10
Куни
(К)
АП
47
Жеффиньо
ЛВ
11
Chen Binbin
ЦФ
7
Ange Kouamé
ЦФ
9
Guy Carel Mbenza Kamboleke
ЦФ
Главный тренер
Джинью Ли
Чжэцзян Профешионал
33
Bo Zhao
ВР
17
Wang Shiqin
ЦЗ
38
Zhang Aihui
ЦЗ
3
Wang Chang
ЦЗ
25
Xu Junchi
ЦЗ
19
Abdusalam Ablikim
ЦП
8
Alexander N'Doumbou
ЦП
22
Cheng Jin
ЦП
6
Bao Shengxin
ЦП
14
Wei Wu
ЦП
18
Hao Fang
ЦФ
7
Qianglong Tao
ЦФ
Ляонин Тиерен
21
Rongze Han
ВР
1
Kudirat Ablet
ВР
37
Jia Zheng
ЦЗ
4
Tian Ziyi
ЦЗ
34
Zhang Hongfu
ЦЗ
27
Gao Jiarun
ЦЗ
30
Shenghan Pang
ЦЗ
28
Dong Xu
ЦЗ
35
Li Haoran
ЦЗ
6
Павле Вагич
ОП
17
Yuda Tian
ЦФ
14
Zang Yifeng
ЦФ
4-1-2-1-2
1
16
5
36
Поссиньоло
26
4
Пак
29
28
Митрица
10
Толич
9
11
2-1-2-2-3
29
26
3
15
Фелипе
18
33
10
Куни
47
Жеффиньо
9
7
11
26
17
17
26
16
25
25
16
29
22
22
29
11
18
18
11
9
7
7
9
9
30
30
9
7
28
28
7
10
Куни
35
35
10
Куни
33
17
17
33
3
14
14
3
Остались в запасе
Чжэцзян Профешионал
Ляонин Тиерен
33
Bo Zhao
ВР
38
Zhang Aihui
ЦЗ
3
Wang Chang
ЦЗ
19
Abdusalam Ablikim
ЦП
8
Alexander N'Doumbou
ЦП
6
Bao Shengxin
ЦП
14
Wei Wu
ЦП
Главный тренер
Жорди Виньялс
21
Rongze Han
ВР
1
Kudirat Ablet
ВР
37
Jia Zheng
ЦЗ
4
Tian Ziyi
ЦЗ
34
Zhang Hongfu
ЦЗ
27
Gao Jiarun
ЦЗ
6
Павле Вагич
ОП
Главный тренер
Джинью Ли
Остались в запасе
33
Bo Zhao
ВР
38
Zhang Aihui
ЦЗ
3
Wang Chang
ЦЗ
19
Abdusalam Ablikim
ЦП
8
Alexander N'Doumbou
ЦП
6
Bao Shengxin
ЦП
14
Wei Wu
ЦП
Остались в запасе
21
Rongze Han
ВР
1
Kudirat Ablet
ВР
37
Jia Zheng
ЦЗ
4
Tian Ziyi
ЦЗ
34
Zhang Hongfu
ЦЗ
27
Gao Jiarun
ЦЗ
6
Павле Вагич
ОП
Главный тренер
Жорди Виньялс
Главный тренер
Джинью Ли
Статистика матча Чжэцзян Профешионал - Ляонин Тиерен
1
2
Всего ударов по воротам
15
14
Удары в створ
4
9
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
0
Нарушения
17
12
Офсайды
6
6
Количество передач
462
307
Сейвы
4
4
Точность передач %
83
76
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Информация о матче
Главный судья:
Xing Xiong, China
Стадион:
Hangzhou Dragon Stadium, Hangzhou
Посещаемость:
19646
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0 : 5
24.05.2026
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Китай. Суперлига, 13 тур
Чжэцзян Профешионал
4 : 1
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