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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Ляонин Тиерен - Циндао Хайню
Ляонин Тиерен - Циндао Хайню: обзор матча 20 мая 2026
Ляонин Тиерен
20.05.2026, среда, 14:00
Китай. Суперлига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Циндао Хайню
34'
G. Carel Mbenza Kamboleke
81'
G. Carel Mbenza Kamboleke
57'
Y. Yeboah
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ляонин Тиерен - Циндао Хайню
Завершен
Замена
Ximing Pan
️️️️➡️️
Guy Carel Mbenza Kamboleke
90'
+3
Замена
Yuda Tian
️️️️➡️️
Жеффиньо
90'
+3
Желтая карточка
Zang Yifeng
90'
+2
90'
+6'
Желтая карточка
Chen Binbin
89'
Желтая карточка
Dinghao Yan
87'
ГОЛ! 2:1!
Guy Carel Mbenza Kamboleke
Пас отдал
Chen Binbin
81'
79'
Замена
Ахмед Эль-Мессауди
️️️️➡️️
Lin Chuangyi
78'
Замена
Cheuk Pan Ngan
️️️️➡️️
Senwen Luo
Замена
Zang Yifeng
️️️️➡️️
Ange Kouamé
76'
Замена
Tian Yinong
️️️️➡️️
Tixiang Li
76'
57'
ГОЛ! 1:1!
Yaw Yeboah
Пас отдал
Jin Yonghao
45'
+4'
ГОЛ! 1:0!
Guy Carel Mbenza Kamboleke
Пас отдал
Куни
34'
Замена
Gao Jiarun
️️️️➡️️
Dilmurat Mawlanyaz
18'
Травма
Dilmurat Mawlanyaz
17'
16'
Замена
Song Wenjie
️️️️➡️️
Carlos Strandberg
15'
Травма
Carlos Strandberg
11'
Замена
Hailong Li
️️️️➡️️
Zixian Wei
10'
Травма
Zixian Wei
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ляонин Тиерен
29
Yan Zhang
ВР
5
Dilmurat Mawlanyaz
ЦЗ
26
Mincheng Yuan
ЦЗ
15
Фелипе
ОП
18
Tixiang Li
ЦП
8
Dinghao Yan
ЦП
10
Куни
(К)
АП
47
Жеффиньо
ЛВ
11
Chen Binbin
ЦФ
7
Ange Kouamé
ЦФ
9
Guy Carel Mbenza Kamboleke
ЦФ
Главный тренер
Джинью Ли
Циндао Хайню
28
Mu Pengfei
ВР
37
Zixian Wei
ЦЗ
4
Yangyang Jin
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
(К)
ЦЗ
29
Li Suda
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
31
Senwen Luo
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
8
Lin Chuangyi
ЦП
34
Jin Yonghao
ЦП
10
Carlos Strandberg
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Ляонин Тиерен
21
Rongze Han
ВР
27
Gao Jiarun
ЦЗ
37
Jia Zheng
ЦЗ
3
Ximing Pan
ЦЗ
35
Li Haoran
ЦЗ
30
Shenghan Pang
ЦЗ
28
Dong Xu
ЦЗ
4
Tian Ziyi
ЦЗ
6
Павле Вагич
ОП
33
Tian Yinong
ЦП
14
Zang Yifeng
ЦФ
17
Yuda Tian
ЦФ
Циндао Хайню
43
Mewlan Jappar
ВР
1
Liu Jun
ВР
16
Hailong Li
ЦЗ
14
Sun Zheng'ao
ЦЗ
3
Liu Junshuai
ЦЗ
17
Wang Qiao
ЦЗ
23
Long Song
ЦЗ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
24
Cheuk Pan Ngan
ЦП
22
Yang Cong
ЦФ
19
Song Wenjie
ЦФ
9
Xinyu Liu
ЦФ
2-1-2-2-3
29
5
26
15
Фелипе
18
8
47
Жеффиньо
10
Куни
9
7
11
4-1-4-1
28
4
26
Анджелкович
29
37
6
Эджума
7
8
34
31
10
5
27
27
5
9
3
3
9
18
33
33
18
7
14
14
7
47
Жеффиньо
17
17
47
Жеффиньо
37
16
16
37
8
11
Эль-Мессауди
11
Эль-Мессауди
8
31
24
24
31
10
19
19
10
Остались в запасе
Ляонин Тиерен
Циндао Хайню
21
Rongze Han
ВР
37
Jia Zheng
ЦЗ
35
Li Haoran
ЦЗ
30
Shenghan Pang
ЦЗ
28
Dong Xu
ЦЗ
4
Tian Ziyi
ЦЗ
6
Павле Вагич
ОП
Главный тренер
Джинью Ли
43
Mewlan Jappar
ВР
1
Liu Jun
ВР
14
Sun Zheng'ao
ЦЗ
3
Liu Junshuai
ЦЗ
17
Wang Qiao
ЦЗ
23
Long Song
ЦЗ
22
Yang Cong
ЦФ
9
Xinyu Liu
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Остались в запасе
21
Rongze Han
ВР
37
Jia Zheng
ЦЗ
35
Li Haoran
ЦЗ
30
Shenghan Pang
ЦЗ
28
Dong Xu
ЦЗ
4
Tian Ziyi
ЦЗ
6
Павле Вагич
ОП
Остались в запасе
43
Mewlan Jappar
ВР
1
Liu Jun
ВР
14
Sun Zheng'ao
ЦЗ
3
Liu Junshuai
ЦЗ
17
Wang Qiao
ЦЗ
23
Long Song
ЦЗ
22
Yang Cong
ЦФ
9
Xinyu Liu
ЦФ
Главный тренер
Джинью Ли
Главный тренер
Ясен Петров
Статистика матча Ляонин Тиерен - Циндао Хайню
3
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
4
0
Нарушения
13
13
Офсайды
2
1
Количество передач
346
356
Сейвы
2
5
Точность передач %
75
71
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
3.15
1.08
Информация о матче
Главный судья:
Yi Huang, China
Стадион:
Tiexi Stadium, Shenyang
Посещаемость:
17520
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