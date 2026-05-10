Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Китай. Суперлига
Циндао Хайню - Далянь Йингбо
Циндао Хайню - Далянь Йингбо: обзор матча 10 мая 2026
Циндао Хайню
10.05.2026, воскресенье, 15:00
Китай. Суперлига, 11 тур
3 : 1
Завершен
Далянь Йингбо
14'
C. Strandberg
18'
Y. Yeboah
85'
C. Strandberg
51'
F. Acheampong
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Циндао Хайню - Далянь Йингбо
Завершен
Красная карточка
Wang Qiao
90'
+2
90'
+8'
88'
Замена
Peng Shunjie
️️️️➡️️
Mamadou Traoré
ГОЛ! 3:1!
Carlos Strandberg
Пас отдал
Song Wenjie
85'
Замена
Cheuk Pan Ngan
️️️️➡️️
Lin Chuangyi
80'
72'
Замена
Zhu Pengyu
️️️️➡️️
Lü Zhuoyi
Желтая карточка
Lin Chuangyi
71'
Замена
Liu Junshuai
️️️️➡️️
Неманья Анджелкович
70'
Замена
Wang Qiao
️️️️➡️️
Hailong Li
69'
Замена
Song Wenjie
️️️️➡️️
Jin Yonghao
69'
67'
Желтая карточка
Frank Acheampong
64'
Замена
Kangbo Sun
️️️️➡️️
Yang Mingrui
Замена
Ахмед Эль-Мессауди
️️️️➡️️
Senwen Luo
54'
51'
ГОЛ! 2:1!
Frank Acheampong
Пас отдал
Weijie Mao
Желтая карточка
Hailong Li
45'
+4
45'
+4
Гол отменен
Николае Станчу
45'
Желтая карточка
Weijie Mao
45'
+7'
20'
Желтая карточка
Lü Zhuoyi
ГОЛ! 2:0!
Yaw Yeboah
18'
ГОЛ! 1:0!
Carlos Strandberg
Пас отдал
Lin Chuangyi
14'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Циндао Хайню
28
Mu Pengfei
ВР
16
Hailong Li
ЦЗ
4
Yangyang Jin
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
(К)
ЦЗ
29
Li Suda
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
8
Lin Chuangyi
ЦП
34
Jin Yonghao
ЦП
31
Senwen Luo
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
10
Carlos Strandberg
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Далянь Йингбо
26
Zihao Huang
ВР
38
Lü Zhuoyi
ЦЗ
2
Mamadou Traoré
ЦЗ
10
Николае Станчу
ЦП
27
Yang Mingrui
ЦП
4
Исник Алими
ЦП
40
Jintao Liao
ЦП
22
Weijie Mao
ЦП
21
Peng Lü
(К)
ЦП
30
Frank Acheampong
ЦФ
11
Сефас Малеле
ЦФ
Главный тренер
Гоосю Ли
Циндао Хайню
1
Liu Jun
ВР
43
Mewlan Jappar
ВР
17
Wang Qiao
ЦЗ
3
Liu Junshuai
ЦЗ
23
Long Song
ЦЗ
14
Sun Zheng'ao
ЦЗ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
47
Chuanhui Zheng
ЦП
30
Shiwei Che
ЦП
24
Cheuk Pan Ngan
ЦП
19
Song Wenjie
ЦФ
22
Yang Cong
ЦФ
Далянь Йингбо
20
Weiguo Liu
ВР
1
Ge Peng
ВР
28
Kangbo Sun
ЦЗ
5
Peng Shunjie
ЦЗ
15
Jiabao Wen
ЦЗ
37
Chengrui Zhang
ЦП
23
Huang Shan
ЦП
14
Yan Yihan
ЦП
16
Zhu Pengyu
ЦФ
4-1-4-1
28
16
26
Анджелкович
29
4
6
Эджума
8
31
7
34
10
2-5-1-2
26
38
2
27
40
22
21
4
Алими
10
Станчу
11
Малеле
30
16
17
17
16
26
Анджелкович
3
3
26
Анджелкович
31
11
Эль-Мессауди
11
Эль-Мессауди
31
8
24
24
8
34
19
19
34
27
28
28
27
2
5
5
2
38
16
16
38
Остались в запасе
Циндао Хайню
Далянь Йингбо
1
Liu Jun
ВР
43
Mewlan Jappar
ВР
23
Long Song
ЦЗ
14
Sun Zheng'ao
ЦЗ
47
Chuanhui Zheng
ЦП
30
Shiwei Che
ЦП
22
Yang Cong
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
20
Weiguo Liu
ВР
1
Ge Peng
ВР
15
Jiabao Wen
ЦЗ
37
Chengrui Zhang
ЦП
23
Huang Shan
ЦП
14
Yan Yihan
ЦП
Главный тренер
Гоосю Ли
Остались в запасе
1
Liu Jun
ВР
43
Mewlan Jappar
ВР
23
Long Song
ЦЗ
14
Sun Zheng'ao
ЦЗ
47
Chuanhui Zheng
ЦП
30
Shiwei Che
ЦП
22
Yang Cong
ЦФ
Остались в запасе
20
Weiguo Liu
ВР
1
Ge Peng
ВР
15
Jiabao Wen
ЦЗ
37
Chengrui Zhang
ЦП
23
Huang Shan
ЦП
14
Yan Yihan
ЦП
Главный тренер
Ясен Петров
Главный тренер
Гоосю Ли
Статистика матча Циндао Хайню - Далянь Йингбо
2
1
3
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
ВАР
0
1
Угловые удары
7
7
Нарушения
15
15
Офсайды
1
4
Количество передач
314
450
Сейвы
4
5
Точность передач %
72
81
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.64
1.94
Информация о матче
Главный судья:
Zhang Chao, China
Стадион:
Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao
Посещаемость:
30532
Новости команд
Все
Циндао Хайню
Далянь Йингбо
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл четвертый матч подряд
22 апреля, 17:28
3
Слуцкий начал сезон в Китае с победы в матче с восемью голами
7 марта, 14:06
1
Генич раскритиковал игру «Спартака»: «Мы в осадке и ничего не понимаем»
8 февраля, 01:18
16
Товарищеский матч. «Спартак» обыграл «Далянь Йингбо» (1:0), Массалыга забил
7 февраля, 17:56
24
Экс-форвард ЦСКА отправился играть в Китай
4 февраля, 11:27
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл четвертый матч подряд
22 апреля, 17:28
3
Экс-форвард ЦСКА отправился играть в Китай
4 февраля, 11:27
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого едва не потерял очки в 4-м матче подряд, дважды забив после 90-й минуты
23 августа 2025, 16:47
Слуцкий высказался о второй подряд волевой победе «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая
16 апреля 2025, 20:31
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого одержал вторую подряд волевую победу в чемпионате Китая
16 апреля 2025, 17:00
Слуцкий начал сезон в Китае с победы в матче с восемью голами
7 марта, 14:06
1
Генич раскритиковал игру «Спартака»: «Мы в осадке и ничего не понимаем»
8 февраля, 01:18
16
Товарищеский матч. «Спартак» обыграл «Далянь Йингбо» (1:0), Массалыга забил
7 февраля, 17:56
24
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого одержал разгромную победу и вышел в лидеры чемпионата Китая
17 мая 2025, 14:57
Больше новостей
Китай. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 16 тур
Циндао Хайню
- : -
26.06.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 16 тур
Ляонин Тиерен
- : -
27.06.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 16 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
- : -
27.06.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 16 тур
Хэнань
- : -
27.06.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 16 тур
Чунцин Тунлянлун
- : -
27.06.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 16 тур
Циндао Хайню
- : -
26.06.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 16 тур
Ляонин Тиерен
- : -
27.06.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 16 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
- : -
27.06.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 16 тур
Хэнань
- : -
27.06.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 16 тур
Чунцин Тунлянлун
- : -
27.06.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Последние матчи
Все
Циндао Хайню
Далянь Йингбо
Китай. Суперлига, 15 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 0
31.05.2026
Далянь Йингбо
Китай. Суперлига, 15 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
3 : 2
30.05.2026
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 14 тур
Циндао Хайню
0 : 1
24.05.2026
Чунцин Тунлянлун
Китай. Суперлига, 14 тур
Далянь Йингбо
2 : 0
23.05.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 13 тур
Ляонин Тиерен
2 : 1
20.05.2026
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 15 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
3 : 2
30.05.2026
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 14 тур
Циндао Хайню
0 : 1
24.05.2026
Чунцин Тунлянлун
Китай. Суперлига, 13 тур
Ляонин Тиерен
2 : 1
20.05.2026
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 12 тур
Бейджин Гуоань
4 : 2
15.05.2026
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 11 тур
Циндао Хайню
3 : 1
10.05.2026
Далянь Йингбо
Китай. Суперлига, 15 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 0
31.05.2026
Далянь Йингбо
Китай. Суперлига, 14 тур
Далянь Йингбо
2 : 0
23.05.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 13 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
1 : 1
19.05.2026
Далянь Йингбо
Китай. Суперлига, 12 тур
Далянь Йингбо
2 : 3
15.05.2026
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 11 тур
Циндао Хайню
3 : 1
10.05.2026
Далянь Йингбо
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: