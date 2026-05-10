Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Китай. Суперлига
Ляонин Тиерен - Юньнань Юкунь
Ляонин Тиерен - Юньнань Юкунь: обзор матча 10 мая 2026
Ляонин Тиерен
10.05.2026, воскресенье, 14:00
Китай. Суперлига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Юньнань Юкунь
90+1'
G. Carel Mbenza Kamboleke
7'
Z. Huang
61'
O. Taty Maritu
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ляонин Тиерен - Юньнань Юкунь
Завершен
90'
+4
Желтая карточка
Chen Yuhao
ГОЛ! 1:2!
Guy Carel Mbenza Kamboleke
90'
+1
Замена
Zang Yifeng
️️️️➡️️
Ange Kouamé
90'
90'
+4'
87'
Замена
Teng Yi
️️️️➡️️
Синь Сю
87'
Замена
Bunyamin Abdusalam
️️️️➡️️
A. Ionita II
83'
Замена
Han Zilong
️️️️➡️️
Oscar Taty Maritu
83'
Замена
Chen Yuhao
️️️️➡️️
Zichang Huang
Замена
De'ao Tian
️️️️➡️️
Tixiang Li
67'
Замена
Guy Carel Mbenza Kamboleke
️️️️➡️️
Li Haoran
61'
61'
ГОЛ! 0:2!
Oscar Taty Maritu
Пас отдал
Клебер
Замена
Gao Jiarun
️️️️➡️️
Ximing Pan
46'
45'
+3'
7'
ГОЛ! 0:1!
Zichang Huang
Пас отдал
Синь Сю
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ляонин Тиерен
29
Yan Zhang
ВР
3
Ximing Pan
ЦЗ
26
Mincheng Yuan
ЦЗ
35
Li Haoran
ЦЗ
6
Павле Вагич
ОП
18
Tixiang Li
ЦП
8
Dinghao Yan
ЦП
10
Куни
(К)
АП
47
Жеффиньо
ЛВ
11
Chen Binbin
ЦФ
7
Ange Kouamé
ЦФ
Главный тренер
Джинью Ли
Юньнань Юкунь
23
Zhifeng Wang
ВР
21
Zihao Yang
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
5
Ke Shi
ЦЗ
34
Кайо Винисиус
ОП
8
Синь Сю
ЦП
10
A. Ionita II
(К)
ЦП
19
Zichang Huang
ЦФ
11
Oscar Taty Maritu
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
30
John Hou Sæter
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Ляонин Тиерен
21
Rongze Han
ВР
34
Zhang Hongfu
ЦЗ
37
Jia Zheng
ЦЗ
28
Dong Xu
ЦЗ
30
Shenghan Pang
ЦЗ
27
Gao Jiarun
ЦЗ
4
Tian Ziyi
ЦЗ
33
Tian Yinong
ЦП
36
De'ao Tian
ЦП
9
Guy Carel Mbenza Kamboleke
ЦФ
14
Zang Yifeng
ЦФ
17
Yuda Tian
ЦФ
Юньнань Юкунь
1
Yaxiong Bao
ВР
14
Xinghao Wang
ВР
16
Zhang Xiangshuo
ЦЗ
18
Teng Yi
ЦЗ
32
Chen Yuhao
ЦЗ
6
Zhao Yuhao
ЦП
27
Han Zilong
ЦП
17
Sun Xuelong
ЦП
15
Zhang Yufeng
ЦП
39
Bunyamin Abdusalam
ЦФ
36
Fei Ernanduo
ЦФ
3-1-2-2-2
29
3
26
35
6
Вагич
18
8
47
Жеффиньо
10
Куни
7
11
3-1-2-4
23
21
33
Буркэ
5
34
Винисиус
8
Сю
10
30
9
Клебер
11
19
3
27
27
3
18
36
36
18
35
9
9
35
7
14
14
7
8
Сю
18
18
8
Сю
19
32
32
19
Саэтер
6
6
Саэтер
11
27
27
11
10
39
39
10
Остались в запасе
Ляонин Тиерен
Юньнань Юкунь
21
Rongze Han
ВР
34
Zhang Hongfu
ЦЗ
37
Jia Zheng
ЦЗ
28
Dong Xu
ЦЗ
30
Shenghan Pang
ЦЗ
4
Tian Ziyi
ЦЗ
33
Tian Yinong
ЦП
17
Yuda Tian
ЦФ
Главный тренер
Джинью Ли
1
Yaxiong Bao
ВР
14
Xinghao Wang
ВР
16
Zhang Xiangshuo
ЦЗ
17
Sun Xuelong
ЦП
15
Zhang Yufeng
ЦП
36
Fei Ernanduo
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Остались в запасе
21
Rongze Han
ВР
34
Zhang Hongfu
ЦЗ
37
Jia Zheng
ЦЗ
28
Dong Xu
ЦЗ
30
Shenghan Pang
ЦЗ
4
Tian Ziyi
ЦЗ
33
Tian Yinong
ЦП
17
Yuda Tian
ЦФ
Остались в запасе
1
Yaxiong Bao
ВР
14
Xinghao Wang
ВР
16
Zhang Xiangshuo
ЦЗ
17
Sun Xuelong
ЦП
15
Zhang Yufeng
ЦП
36
Fei Ernanduo
ЦФ
Главный тренер
Джинью Ли
Главный тренер
Йорн Андерсен
Статистика матча Ляонин Тиерен - Юньнань Юкунь
1
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
13
9
Офсайды
7
2
Количество передач
370
422
Сейвы
5
2
Точность передач %
79
80
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.19
1.2
Информация о матче
Главный судья:
Yige Dai, China
Стадион:
Shenyang Olympic Sports Center Stadium, Shenyang
Посещаемость:
40220
Новости команд
Все
Ляонин Тиерен
Юньнань Юкунь
Российский игрок забил 2-й гол в чемпионате Китая, его клуб лидирует в лиге
23 апреля, 08:26
Реакция Слуцкого на 4:4 в матче «Юньнань Юкунь» – «Шанхай Шэньхуа»
2 августа 2025, 18:00
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого спас ничью (4:4), отыгравшись с 0:3
2 августа 2025, 15:04
1
Слуцкий прокомментировал победу «Шанхай Шэньхуа» над «Юньнань Юкунь»
2 апреля 2025, 18:44
Российский игрок забил 2-й гол в чемпионате Китая, его клуб лидирует в лиге
23 апреля, 08:26
Реакция Слуцкого на 4:4 в матче «Юньнань Юкунь» – «Шанхай Шэньхуа»
2 августа 2025, 18:00
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого спас ничью (4:4), отыгравшись с 0:3
2 августа 2025, 15:04
1
Слуцкий прокомментировал победу «Шанхай Шэньхуа» над «Юньнань Юкунь»
2 апреля 2025, 18:44
Больше новостей
Китай. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 16 тур
Циндао Хайню
- : -
26.06.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 16 тур
Ляонин Тиерен
- : -
27.06.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 16 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
- : -
27.06.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 16 тур
Хэнань
- : -
27.06.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 16 тур
Чунцин Тунлянлун
- : -
27.06.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 16 тур
Циндао Хайню
- : -
26.06.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 16 тур
Ляонин Тиерен
- : -
27.06.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 16 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
- : -
27.06.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 16 тур
Хэнань
- : -
27.06.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 16 тур
Чунцин Тунлянлун
- : -
27.06.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Последние матчи
Все
Ляонин Тиерен
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 15 тур
Ухань Три Таунс
1 : 1
31.05.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 15 тур
Ляонин Тиерен
3 : 2
29.05.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 14 тур
Чжэцзян Профешионал
0 : 5
24.05.2026
Ляонин Тиерен
Китай. Суперлига, 14 тур
Юньнань Юкунь
2 : 3
24.05.2026
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 13 тур
Чунцин Тунлянлун
0 : 0
20.05.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 15 тур
Ляонин Тиерен
3 : 2
29.05.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 14 тур
Чжэцзян Профешионал
0 : 5
24.05.2026
Ляонин Тиерен
Китай. Суперлига, 13 тур
Ляонин Тиерен
2 : 1
20.05.2026
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 12 тур
Ухань Три Таунс
2 : 2
16.05.2026
Ляонин Тиерен
Китай. Суперлига, 11 тур
Ляонин Тиерен
1 : 2
10.05.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 15 тур
Ухань Три Таунс
1 : 1
31.05.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 14 тур
Юньнань Юкунь
2 : 3
24.05.2026
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 13 тур
Чунцин Тунлянлун
0 : 0
20.05.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 12 тур
Юньнань Юкунь
1 : 0
16.05.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 11 тур
Ляонин Тиерен
1 : 2
10.05.2026
Юньнань Юкунь
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: