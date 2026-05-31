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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Ухань Три Таунс - Юньнань Юкунь
Ухань Три Таунс - Юньнань Юкунь: обзор матча 31 мая 2026
Ухань Три Таунс
31.05.2026, воскресенье, 14:35
Китай. Суперлига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Юньнань Юкунь
57'
Й. Кадис
74'
Z. Huang
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ухань Три Таунс - Юньнань Юкунь
Завершен
Желтая карточка
Kaimu Zheng
90'
+8
90'
+7
Желтая карточка
Han Zilong
90'
+7'
89'
Замена
Teng Yi
️️️️➡️️
Zichang Huang
89'
Замена
Fei Ernanduo
️️️️➡️️
A. Ionita II
Замена
Lixun Jiang
️️️️➡️️
Liao Chengjian
89'
Желтая карточка
Jinbao Zhong
88'
Желтая карточка
Zhechao Chen
86'
74'
ГОЛ! 1:1!
Zichang Huang
Пас отдал
Han Zilong
Гол отменен - офсайд
Йхондер Кадис
72'
Замена
Jinbao Zhong
️️️️➡️️
Zheng Haoqian
71'
Замена
Wei Long
️️️️➡️️
Jizheng Xiong
71'
Травма
Jizheng Xiong
70'
64'
Замена
Han Zilong
️️️️➡️️
Клебер
63'
Замена
Miao Tang
️️️️➡️️
Chenliang Zhang
59'
Замена
Zihao Yang
️️️️➡️️
Zhang Yufeng
Замена
Zhechao Chen
️️️️➡️️
Kang Wang
57'
ГОЛ! 1:0!
Йхондер Кадис
Пас отдал
Густаво Сауэр
57'
Замена
Kaimu Zheng
️️️️➡️️
Guan He
46'
45'
+2'
39'
Желтая карточка
Oscar Taty Maritu
Желтая карточка
Guan He
37'
35'
Желтая карточка
Андрей Буркэ
29'
Желтая карточка
Zichang Huang
Желтая карточка
Адриано
23'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ухань Три Таунс
22
Jingqi Fang
ВР
23
Tian Ming
ЦЗ
2
Guan He
(К)
ЦЗ
3
Mbouri Yamkam
ЦЗ
37
Kang Wang
ЦЗ
20
Адриано
ОП
12
Liao Chengjian
ЦП
21
Jizheng Xiong
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
9
Zheng Haoqian
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
Главный тренер
Бенхамин Мора
Юньнань Юкунь
23
Zhifeng Wang
ВР
26
Chenliang Zhang
ЦЗ
5
Ke Shi
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
15
Zhang Yufeng
ЦП
10
A. Ionita II
ЦП
6
Zhao Yuhao
(К)
ЦП
7
Chugui Ye
ЦП
19
Zichang Huang
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
11
Oscar Taty Maritu
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Ухань Три Таунс
31
Guo Jiayu
ВР
35
Yu Tianle
ЦЗ
5
Shenyuan Li
ЦЗ
19
Yiming Liu
ЦЗ
28
Denny Wang Yi
ЦЗ
15
Zhechao Chen
ЦЗ
13
Kaimu Zheng
ЦЗ
6
Wei Long
ЦП
30
Jinbao Zhong
ЦП
10
Kilian Bevis
ЦП
24
Lixun Jiang
ЦП
14
Xiaoxi Xia
ЦФ
Юньнань Юкунь
1
Yaxiong Bao
ВР
14
Xinghao Wang
ВР
21
Zihao Yang
ЦЗ
18
Teng Yi
ЦЗ
32
Chen Yuhao
ЦЗ
16
Zhang Xiangshuo
ЦЗ
20
Miao Tang
ЦП
27
Han Zilong
ЦП
17
Sun Xuelong
ЦП
36
Fei Ernanduo
ЦФ
28
Rong Jiahui
ЦФ
4-1-2-1-2
22
23
3
37
2
20
Адриано
12
21
7
Сауэр
29
Кадис
9
3-4-3
23
26
5
33
Буркэ
10
6
7
15
11
9
Клебер
19
37
15
15
37
2
13
13
2
21
6
6
21
9
30
30
9
12
24
24
12
15
21
21
15
19
18
18
19
26
20
20
26
9
Клебер
27
27
9
Клебер
10
36
36
10
Остались в запасе
Ухань Три Таунс
Юньнань Юкунь
31
Guo Jiayu
ВР
35
Yu Tianle
ЦЗ
5
Shenyuan Li
ЦЗ
19
Yiming Liu
ЦЗ
28
Denny Wang Yi
ЦЗ
10
Kilian Bevis
ЦП
14
Xiaoxi Xia
ЦФ
Главный тренер
Бенхамин Мора
1
Yaxiong Bao
ВР
14
Xinghao Wang
ВР
32
Chen Yuhao
ЦЗ
16
Zhang Xiangshuo
ЦЗ
17
Sun Xuelong
ЦП
28
Rong Jiahui
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Остались в запасе
31
Guo Jiayu
ВР
35
Yu Tianle
ЦЗ
5
Shenyuan Li
ЦЗ
19
Yiming Liu
ЦЗ
28
Denny Wang Yi
ЦЗ
10
Kilian Bevis
ЦП
14
Xiaoxi Xia
ЦФ
Остались в запасе
1
Yaxiong Bao
ВР
14
Xinghao Wang
ВР
32
Chen Yuhao
ЦЗ
16
Zhang Xiangshuo
ЦЗ
17
Sun Xuelong
ЦП
28
Rong Jiahui
ЦФ
Главный тренер
Бенхамин Мора
Главный тренер
Йорн Андерсен
Статистика матча Ухань Три Таунс - Юньнань Юкунь
5
4
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
ВАР
1
0
Угловые удары
7
3
Нарушения
16
15
Офсайды
5
1
Количество передач
354
302
Сейвы
1
4
Точность передач %
80
79
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Информация о матче
Главный судья:
Yunkun Ma, China
Стадион:
Wuhan Sports Center Stadium, Wuhan
Посещаемость:
22241
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