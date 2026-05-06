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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Ухань Три Таунс - Циндао Хайню
Ухань Три Таунс - Циндао Хайню: обзор матча 06 мая 2026
Ухань Три Таунс
06.05.2026, среда, 14:00
Китай. Суперлига, 10 тур
1 : 3
Завершен
Циндао Хайню
59'
Й. Кадис
45+4'
J. Yonghao
71'
C. Strandberg
75'
Y. Yeboah
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ухань Три Таунс - Циндао Хайню
Завершен
Желтая карточка
Адриано
90'
+9
90'
+8
Желтая карточка
Sun Zheng'ao
90'
+9'
86'
Замена
Liu Guobao
️️️️➡️️
Jin Yonghao
86'
Замена
Sun Zheng'ao
️️️️➡️️
Senwen Luo
Замена
Min
️️️️➡️️
Zheng Haoqian
81'
81'
Замена
Yang Cong
️️️️➡️️
Lin Chuangyi
81'
Замена
Wang Qiao
️️️️➡️️
Hailong Li
75'
ГОЛ! 1:3!
Yaw Yeboah
Пас отдал
Lin Chuangyi
Желтая карточка
Denny Wang Yi
74'
71'
ГОЛ! 1:2!
Carlos Strandberg
Желтая карточка
Jizheng Xiong
67'
Замена
Jizheng Xiong
️️️️➡️️
Liao Chengjian
60'
Замена
Denny Wang Yi
️️️️➡️️
Kang Wang
60'
ГОЛ! 1:1!
Йхондер Кадис
Пас отдал
Kang Wang
59'
Замена
Xiaoxi Xia
️️️️➡️️
Lixun Jiang
46'
Замена
Tian Ming
️️️️➡️️
Zhechao Chen
46'
45'
+4
ГОЛ! 0:1!
Jin Yonghao
Пас отдал
Yaw Yeboah
45'
+7'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ухань Три Таунс
31
Guo Jiayu
ВР
37
Kang Wang
ЦЗ
2
Guan He
(К)
ЦЗ
35
Yu Tianle
ЦЗ
15
Zhechao Chen
ЦЗ
20
Адриано
ОП
12
Liao Chengjian
ЦП
24
Lixun Jiang
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
9
Zheng Haoqian
ЦФ
Главный тренер
Бенхамин Мора
Циндао Хайню
28
Mu Pengfei
ВР
16
Hailong Li
ЦЗ
4
Yangyang Jin
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
(К)
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
31
Senwen Luo
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
8
Lin Chuangyi
ЦП
34
Jin Yonghao
ЦП
10
Carlos Strandberg
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Ухань Три Таунс
22
Jingqi Fang
ВР
23
Tian Ming
ЦЗ
28
Denny Wang Yi
ЦЗ
5
Shenyuan Li
ЦЗ
13
Kaimu Zheng
ЦЗ
34
Ruan Jingwei
ЦЗ
6
Wei Long
ЦП
17
Halit Abdugheni
ЦП
16
Min
ЦП
21
Jizheng Xiong
ЦП
27
Zihao Xia
ЦП
14
Xiaoxi Xia
ЦФ
Циндао Хайню
43
Mewlan Jappar
ВР
1
Liu Jun
ВР
23
Long Song
ЦЗ
17
Wang Qiao
ЦЗ
14
Sun Zheng'ao
ЦЗ
37
Zixian Wei
ЦЗ
3
Liu Junshuai
ЦЗ
47
Chuanhui Zheng
ЦП
30
Shiwei Che
ЦП
24
Cheuk Pan Ngan
ЦП
22
Yang Cong
ЦФ
21
Liu Guobao
ЦФ
4-1-2-1-2
31
37
35
15
2
20
Адриано
12
24
7
Сауэр
9
29
Кадис
3-1-4-1
28
16
4
26
Анджелкович
6
Эджума
7
8
34
31
10
15
23
23
15
37
28
28
37
9
16
16
9
12
21
21
12
24
14
14
24
23
23
16
17
17
16
31
14
14
31
8
22
22
8
34
21
21
34
Остались в запасе
Ухань Три Таунс
Циндао Хайню
22
Jingqi Fang
ВР
5
Shenyuan Li
ЦЗ
13
Kaimu Zheng
ЦЗ
34
Ruan Jingwei
ЦЗ
6
Wei Long
ЦП
17
Halit Abdugheni
ЦП
27
Zihao Xia
ЦП
Главный тренер
Бенхамин Мора
43
Mewlan Jappar
ВР
1
Liu Jun
ВР
37
Zixian Wei
ЦЗ
3
Liu Junshuai
ЦЗ
47
Chuanhui Zheng
ЦП
30
Shiwei Che
ЦП
24
Cheuk Pan Ngan
ЦП
Главный тренер
Ясен Петров
Остались в запасе
22
Jingqi Fang
ВР
5
Shenyuan Li
ЦЗ
13
Kaimu Zheng
ЦЗ
34
Ruan Jingwei
ЦЗ
6
Wei Long
ЦП
17
Halit Abdugheni
ЦП
27
Zihao Xia
ЦП
Остались в запасе
43
Mewlan Jappar
ВР
1
Liu Jun
ВР
37
Zixian Wei
ЦЗ
3
Liu Junshuai
ЦЗ
47
Chuanhui Zheng
ЦП
30
Shiwei Che
ЦП
24
Cheuk Pan Ngan
ЦП
Главный тренер
Бенхамин Мора
Главный тренер
Ясен Петров
Статистика матча Ухань Три Таунс - Циндао Хайню
3
1
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
10
Нарушения
10
12
Офсайды
3
2
Количество передач
292
339
Сейвы
1
3
Точность передач %
75
79
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
10
12
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
1.25
1.75
Информация о матче
Главный судья:
Yangfan Zhang, China
Стадион:
Wuhan Sports Center Stadium, Wuhan
Посещаемость:
16453
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