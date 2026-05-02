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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Циндао Хайню - Шанхай Порт
Циндао Хайню - Шанхай Порт: обзор матча 02 мая 2026
Циндао Хайню
02.05.2026, суббота, 14:00
Китай. Суперлига, 9 тур
3 : 1
Завершен
Шанхай Порт
9'
S. Luo
68'
Y. Yeboah
75'
J. Yonghao
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Циндао Хайню - Шанхай Порт
Завершен
90'
+10'
Замена
Hailong Li
️️️️➡️️
Zixian Wei
83'
Травма
Zixian Wei
82'
81'
Желтая карточка
Ву Лей
Замена
Liu Junshuai
️️️️➡️️
Senwen Luo
77'
77'
Замена
Wang Zhenao
️️️️➡️️
Таяс Браунинг
77'
Замена
Ruofan Liu
️️️️➡️️
Принс Ампем
77'
Замена
Мэтт Орр
️️️️➡️️
Xing Chen
77'
Замена
️️️️➡️️
Lu Yongtao
ГОЛ! 3:0!
Jin Yonghao
Пас отдал
Yaw Yeboah
75'
68'
Замена
Shenchao Wang
️️️️➡️️
Li Xinxiang
ГОЛ! 2:0!
Yaw Yeboah
Пас отдал
Carlos Strandberg
68'
Замена
Lin Chuangyi
️️️️➡️️
Song Wenjie
66'
Замена
Jin Yonghao
️️️️➡️️
Ахмед Эль-Мессауди
66'
63'
Вторая желтая
Umidjan Yusup
Желтая карточка
Малком Эджума
57'
54'
Желтая карточка
Xing Chen
45'
+4'
33'
Желтая карточка
Umidjan Yusup
ГОЛ! 1:0!
Senwen Luo
Пас отдал
Ахмед Эль-Мессауди
9'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Циндао Хайню
28
Mu Pengfei
ВР
37
Zixian Wei
ЦЗ
4
Yangyang Jin
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
29
Li Suda
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
11
Ахмед Эль-Мессауди
(К)
ОП
31
Senwen Luo
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
10
Carlos Strandberg
ЦФ
19
Song Wenjie
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Шанхай Порт
1
Цзюньлин Янь
(К)
ВР
31
Xing Chen
ВР
22
Xi Yang
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
40
Umidjan Yusup
ЦЗ
10
Матеус Витал
АП
17
Принс Ампем
ПВ
49
Li Xinxiang
ЦФ
33
Liu Zhurun
ЦФ
38
Lu Yongtao
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Циндао Хайню
43
Mewlan Jappar
ВР
1
Liu Jun
ВР
3
Liu Junshuai
ЦЗ
16
Hailong Li
ЦЗ
14
Sun Zheng'ao
ЦЗ
23
Long Song
ЦЗ
24
Cheuk Pan Ngan
ЦП
34
Jin Yonghao
ЦП
8
Lin Chuangyi
ЦП
30
Shiwei Che
ЦП
47
Chuanhui Zheng
ЦП
22
Yang Cong
ЦФ
Шанхай Порт
12
Wei Chen
ВР
53
Li Zhiliang
ВР
4
Shenchao Wang
ЦЗ
19
Wang Zhenao
ЦЗ
28
Yue Xin
ЦЗ
56
Jiang Yufei
ЦЗ
54
Dongcheng Wang
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
ПЗ
6
Yuan Zhang
ЦП
7
Ву Лей
ЛВ
14
Мэтт Орр
ЦФ
26
Ruofan Liu
ЦФ
4-2-2-2
28
37
26
Анджелкович
29
4
6
Эджума
11
Эль-Мессауди
31
7
19
10
4-2-3
1
Янь
13
3
Браунинг
40
22
17
Ампем
10
Витал
38
33
49
31
3
3
31
37
16
16
37
11
Эль-Мессауди
34
34
11
Эль-Мессауди
19
8
8
19
49
4
4
49
3
Браунинг
19
19
3
Браунинг
31
14
Орр
14
Орр
31
17
Ампем
26
26
17
Ампем
Остались в запасе
Циндао Хайню
Шанхай Порт
43
Mewlan Jappar
ВР
1
Liu Jun
ВР
14
Sun Zheng'ao
ЦЗ
23
Long Song
ЦЗ
24
Cheuk Pan Ngan
ЦП
30
Shiwei Che
ЦП
47
Chuanhui Zheng
ЦП
22
Yang Cong
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
12
Wei Chen
ВР
53
Li Zhiliang
ВР
28
Yue Xin
ЦЗ
56
Jiang Yufei
ЦЗ
54
Dongcheng Wang
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
ПЗ
6
Yuan Zhang
ЦП
7
Ву Лей
ЛВ
Главный тренер
Кевин Мускат
Остались в запасе
43
Mewlan Jappar
ВР
1
Liu Jun
ВР
14
Sun Zheng'ao
ЦЗ
23
Long Song
ЦЗ
24
Cheuk Pan Ngan
ЦП
30
Shiwei Che
ЦП
47
Chuanhui Zheng
ЦП
22
Yang Cong
ЦФ
Остались в запасе
12
Wei Chen
ВР
53
Li Zhiliang
ВР
28
Yue Xin
ЦЗ
56
Jiang Yufei
ЦЗ
54
Dongcheng Wang
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
ПЗ
6
Yuan Zhang
ЦП
7
Ву Лей
ЛВ
Главный тренер
Ясен Петров
Главный тренер
Кевин Мускат
Статистика матча Циндао Хайню - Шанхай Порт
1
1
3
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
5
Нарушения
15
16
Офсайды
1
0
Количество передач
267
489
Сейвы
2
1
Точность передач %
74
86
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Информация о матче
Главный судья:
Wenbin Zhu, China
Стадион:
Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao
Посещаемость:
29330
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3
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- : -
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- : -
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