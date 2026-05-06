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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Юньнань Юкунь - Чжэцзян Профешионал
Юньнань Юкунь - Чжэцзян Профешионал: обзор матча 06 мая 2026
Юньнань Юкунь
06.05.2026, среда, 15:00
Китай. Суперлига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Чжэцзян Профешионал
6'
Клебер
58'
М. Толич (П)
90+7'
D. Gao
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юньнань Юкунь - Чжэцзян Профешионал
Завершен
90'
+13
Вторая желтая
Di Gao
90'
+9
Замена
Alexander N'Doumbou
️️️️➡️️
Марко Толич
90'
+8
Желтая карточка
Di Gao
90'
+7
ГОЛ! 1:2!
Di Gao
Пас отдал
Александру Митрица
90'
+1
Замена
Di Gao
️️️️➡️️
Qianglong Tao
90'
+9'
89'
Травма
Марко Толич
89'
Травма
Qianglong Tao
76'
Замена
Hao Fang
️️️️➡️️
Wang Yudong
75'
Травма
Wang Yudong
Замена
Teng Yi
️️️️➡️️
Ke Shi
74'
Замена
Miao Tang
️️️️➡️️
Zichang Huang
74'
Желтая карточка
Zichang Huang
70'
Замена
Zihao Yang
️️️️➡️️
Chenliang Zhang
63'
Травма
Chenliang Zhang
62'
59'
Желтая карточка
Jiaqi Zhang
58'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Марко Толич
45'
+7
Пенальти не реализован
Александру Митрица
Желтая карточка
Андрей Буркэ
45'
+6
45'
+4'
Замена
Кайо Винисиус
️️️️➡️️
Chugui Ye
37'
Травма
Chugui Ye
36'
Желтая карточка
A. Ionita II
34'
18'
Желтая карточка
Tong Lei
12'
Желтая карточка
Марко Толич
ГОЛ! 1:0!
Клебер
Пас отдал
Oscar Taty Maritu
6'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юньнань Юкунь
23
Zhifeng Wang
ВР
26
Chenliang Zhang
ЦЗ
5
Ke Shi
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
7
Chugui Ye
ЦП
8
Синь Сю
ЦП
10
A. Ionita II
(К)
ЦП
30
John Hou Sæter
ЦФ
19
Zichang Huang
ЦФ
11
Oscar Taty Maritu
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Чжэцзян Профешионал
1
Chunyu Dong
(К)
ВР
16
Tong Lei
ЦЗ
38
Zhang Aihui
ЦЗ
5
Liu Haofan
ЦЗ
26
Guowen Sun
ЦЗ
4
Джин-Себ Пак
ОП
28
Александру Митрица
ЦП
29
Jiaqi Zhang
ЦП
10
Марко Толич
АП
11
Wang Yudong
ЦФ
7
Qianglong Tao
ЦФ
Главный тренер
Жорди Виньялс
Юньнань Юкунь
1
Yaxiong Bao
ВР
14
Xinghao Wang
ВР
32
Chen Yuhao
ЦЗ
21
Zihao Yang
ЦЗ
18
Teng Yi
ЦЗ
34
Кайо Винисиус
ОП
20
Miao Tang
ЦП
15
Zhang Yufeng
ЦП
6
Zhao Yuhao
ЦП
27
Han Zilong
ЦП
39
Bunyamin Abdusalam
ЦФ
36
Fei Ernanduo
ЦФ
Чжэцзян Профешионал
33
Bo Zhao
ВР
34
Wang Pengbo
ЦЗ
3
Wang Chang
ЦЗ
25
Xu Junchi
ЦЗ
17
Wang Shiqin
ЦЗ
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
6
Bao Shengxin
ЦП
19
Abdusalam Ablikim
ЦП
14
Wei Wu
ЦП
8
Alexander N'Doumbou
ЦП
9
Di Gao
ЦФ
18
Hao Fang
ЦФ
3-3-4
23
26
5
33
Буркэ
7
8
Сю
10
30
9
Клебер
11
19
4-1-2-1-2
1
38
5
26
16
4
Пак
28
Митрица
29
10
Толич
7
11
26
21
21
26
5
18
18
5
7
34
Винисиус
34
Винисиус
7
19
20
20
19
10
Толич
8
8
10
Толич
7
9
9
7
11
18
18
11
Остались в запасе
Юньнань Юкунь
Чжэцзян Профешионал
1
Yaxiong Bao
ВР
14
Xinghao Wang
ВР
32
Chen Yuhao
ЦЗ
15
Zhang Yufeng
ЦП
6
Zhao Yuhao
ЦП
27
Han Zilong
ЦП
39
Bunyamin Abdusalam
ЦФ
36
Fei Ernanduo
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
33
Bo Zhao
ВР
34
Wang Pengbo
ЦЗ
3
Wang Chang
ЦЗ
25
Xu Junchi
ЦЗ
17
Wang Shiqin
ЦЗ
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
6
Bao Shengxin
ЦП
19
Abdusalam Ablikim
ЦП
14
Wei Wu
ЦП
Главный тренер
Жорди Виньялс
Остались в запасе
1
Yaxiong Bao
ВР
14
Xinghao Wang
ВР
32
Chen Yuhao
ЦЗ
15
Zhang Yufeng
ЦП
6
Zhao Yuhao
ЦП
27
Han Zilong
ЦП
39
Bunyamin Abdusalam
ЦФ
36
Fei Ernanduo
ЦФ
Остались в запасе
33
Bo Zhao
ВР
34
Wang Pengbo
ЦЗ
3
Wang Chang
ЦЗ
25
Xu Junchi
ЦЗ
17
Wang Shiqin
ЦЗ
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
6
Bao Shengxin
ЦП
19
Abdusalam Ablikim
ЦП
14
Wei Wu
ЦП
Главный тренер
Йорн Андерсен
Главный тренер
Жорди Виньялс
Статистика матча Юньнань Юкунь - Чжэцзян Профешионал
3
1
4
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
4
2
Нарушения
21
17
Офсайды
1
4
Количество передач
356
410
Сейвы
4
1
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
1.16
1.96
Информация о матче
Главный судья:
Qiu Zhaojun, China
Стадион:
Yuxi Plateau Sports Center, Yuxi
Посещаемость:
18259
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