Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Китай. Суперлига
Ухань Три Таунс - Ляонин Тиерен
Ухань Три Таунс - Ляонин Тиерен: обзор матча 16 мая 2026
Ухань Три Таунс
16.05.2026, суббота, 14:00
Китай. Суперлига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Ляонин Тиерен
10'
Г. Сауэр
38'
Й. Кадис
27'
D. Yan
85'
A. Kouamé
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ухань Три Таунс - Ляонин Тиерен
Завершен
Замена
Shenyuan Li
️️️️➡️️
Zhechao Chen
90'
90'
+8'
85'
Замена
Zang Yifeng
️️️️➡️️
Dinghao Yan
85'
ГОЛ! 2:2!
Ange Kouamé
Пас отдал
Куни
Желтая карточка
Jinbao Zhong
81'
Замена
Yu Tianle
️️️️➡️️
Jinxian Wang
81'
Замена
Jinbao Zhong
️️️️➡️️
Адриано
81'
Травма
Адриано
80'
Замена
Zheng Haoqian
️️️️➡️️
Jizheng Xiong
66'
Травма
Jizheng Xiong
65'
55'
Замена
Dilmurat Mawlanyaz
️️️️➡️️
De'ao Tian
55'
Замена
Tixiang Li
️️️️➡️️
Павле Вагич
54'
Травма
De'ao Tian
Замена
Wei Long
️️️️➡️️
Liao Chengjian
46'
45'
+3'
ГОЛ! 2:1!
Йхондер Кадис
Пас отдал
Tian Ming
38'
31'
Желтая карточка
De'ao Tian
27'
ГОЛ! 1:1!
Dinghao Yan
Пас отдал
Жеффиньо
24'
Замена
Жеффиньо
️️️️➡️️
Shenghan Pang
ГОЛ! 1:0!
Густаво Сауэр
Пас отдал
Йхондер Кадис
10'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ухань Три Таунс
22
Jingqi Fang
ВР
23
Tian Ming
ЦЗ
15
Zhechao Chen
ЦЗ
13
Kaimu Zheng
ЦЗ
3
Mbouri Yamkam
ЦЗ
20
Адриано
ОП
21
Jizheng Xiong
ЦП
12
Liao Chengjian
ЦП
8
Jinxian Wang
ЦП
7
Густаво Сауэр
(К)
ПВ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
Главный тренер
Бенхамин Мора
Ляонин Тиерен
29
Yan Zhang
ВР
26
Mincheng Yuan
ЦЗ
30
Shenghan Pang
ЦЗ
6
Павле Вагич
ОП
15
Фелипе
ОП
8
Dinghao Yan
ЦП
36
De'ao Tian
ЦП
10
Куни
(К)
АП
7
Ange Kouamé
ЦФ
11
Chen Binbin
ЦФ
9
Guy Carel Mbenza Kamboleke
ЦФ
Главный тренер
Джинью Ли
Ухань Три Таунс
31
Guo Jiayu
ВР
37
Kang Wang
ЦЗ
28
Denny Wang Yi
ЦЗ
34
Ruan Jingwei
ЦЗ
5
Shenyuan Li
ЦЗ
35
Yu Tianle
ЦЗ
17
Halit Abdugheni
ЦП
27
Zihao Xia
ЦП
30
Jinbao Zhong
ЦП
6
Wei Long
ЦП
9
Zheng Haoqian
ЦФ
14
Xiaoxi Xia
ЦФ
Ляонин Тиерен
21
Rongze Han
ВР
5
Dilmurat Mawlanyaz
ЦЗ
3
Ximing Pan
ЦЗ
28
Dong Xu
ЦЗ
4
Tian Ziyi
ЦЗ
27
Gao Jiarun
ЦЗ
35
Li Haoran
ЦЗ
18
Tixiang Li
ЦП
33
Tian Yinong
ЦП
47
Жеффиньо
ЛВ
14
Zang Yifeng
ЦФ
17
Yuda Tian
ЦФ
4-1-3-1-1
22
23
13
3
15
20
Адриано
21
12
8
7
Сауэр
29
Кадис
2-2-2-1-3
29
26
30
6
Вагич
15
Фелипе
8
36
10
Куни
9
11
7
15
5
5
15
8
35
35
8
20
Адриано
30
30
20
Адриано
12
6
6
12
21
9
9
21
36
5
5
36
6
Вагич
18
18
6
Вагич
30
47
Жеффиньо
47
Жеффиньо
30
8
14
14
8
Остались в запасе
Ухань Три Таунс
Ляонин Тиерен
31
Guo Jiayu
ВР
37
Kang Wang
ЦЗ
28
Denny Wang Yi
ЦЗ
34
Ruan Jingwei
ЦЗ
17
Halit Abdugheni
ЦП
27
Zihao Xia
ЦП
14
Xiaoxi Xia
ЦФ
Главный тренер
Бенхамин Мора
21
Rongze Han
ВР
3
Ximing Pan
ЦЗ
28
Dong Xu
ЦЗ
4
Tian Ziyi
ЦЗ
27
Gao Jiarun
ЦЗ
35
Li Haoran
ЦЗ
33
Tian Yinong
ЦП
17
Yuda Tian
ЦФ
Главный тренер
Джинью Ли
Остались в запасе
31
Guo Jiayu
ВР
37
Kang Wang
ЦЗ
28
Denny Wang Yi
ЦЗ
34
Ruan Jingwei
ЦЗ
17
Halit Abdugheni
ЦП
27
Zihao Xia
ЦП
14
Xiaoxi Xia
ЦФ
Остались в запасе
21
Rongze Han
ВР
3
Ximing Pan
ЦЗ
28
Dong Xu
ЦЗ
4
Tian Ziyi
ЦЗ
27
Gao Jiarun
ЦЗ
35
Li Haoran
ЦЗ
33
Tian Yinong
ЦП
17
Yuda Tian
ЦФ
Главный тренер
Бенхамин Мора
Главный тренер
Джинью Ли
Статистика матча Ухань Три Таунс - Ляонин Тиерен
1
1
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
5
11
Офсайды
6
2
Количество передач
222
445
Сейвы
4
2
Точность передач %
77
85
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
8
7
Информация о матче
Главный судья:
Wei Zhen, China
Стадион:
Wuhan Sports Center Stadium, Wuhan
Посещаемость:
20349
Новости команд
Все
Ухань Три Таунс
Ляонин Тиерен
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
20 мая, 17:57
3
Назван клуб, в который перейдет российский игрок из Лиги чемпионов
4 февраля, 12:59
3
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого снова победил и укрепил лидерство в чемпионате Китая
19 апреля 2025, 15:58
3
«Шанхай Шэньхуа» – «Ухань Три Таунс»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 1.90
18 апреля 2025, 14:55
Слуцкий продлил беспроигрышную серию в Китае
29 июля 2024, 16:50
17
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
20 мая, 17:57
3
Назван клуб, в который перейдет российский игрок из Лиги чемпионов
4 февраля, 12:59
3
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого снова победил и укрепил лидерство в чемпионате Китая
19 апреля 2025, 15:58
3
«Шанхай Шэньхуа» – «Ухань Три Таунс»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 1.90
18 апреля 2025, 14:55
Слуцкий продлил беспроигрышную серию в Китае
29 июля 2024, 16:50
17
Больше новостей
Китай. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 16 тур
Циндао Хайню
- : -
26.06.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 16 тур
Ляонин Тиерен
- : -
27.06.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 16 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
- : -
27.06.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 16 тур
Хэнань
- : -
27.06.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 16 тур
Чунцин Тунлянлун
- : -
27.06.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 16 тур
Циндао Хайню
- : -
26.06.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 16 тур
Ляонин Тиерен
- : -
27.06.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 16 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
- : -
27.06.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 16 тур
Хэнань
- : -
27.06.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 16 тур
Чунцин Тунлянлун
- : -
27.06.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Последние матчи
Все
Ухань Три Таунс
Ляонин Тиерен
Китай. Суперлига, 15 тур
Ухань Три Таунс
1 : 1
31.05.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 15 тур
Ляонин Тиерен
3 : 2
29.05.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 14 тур
Чжэцзян Профешионал
0 : 5
24.05.2026
Ляонин Тиерен
Китай. Суперлига, 14 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 3
24.05.2026
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 13 тур
Шанхай Шэньхуа
2 : 2
20.05.2026
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 15 тур
Ухань Три Таунс
1 : 1
31.05.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 14 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 3
24.05.2026
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 13 тур
Шанхай Шэньхуа
2 : 2
20.05.2026
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 12 тур
Ухань Три Таунс
2 : 2
16.05.2026
Ляонин Тиерен
Китай. Суперлига, 11 тур
Циндао Вест Кост
1 : 1
10.05.2026
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 15 тур
Ляонин Тиерен
3 : 2
29.05.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 14 тур
Чжэцзян Профешионал
0 : 5
24.05.2026
Ляонин Тиерен
Китай. Суперлига, 13 тур
Ляонин Тиерен
2 : 1
20.05.2026
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 12 тур
Ухань Три Таунс
2 : 2
16.05.2026
Ляонин Тиерен
Китай. Суперлига, 11 тур
Ляонин Тиерен
1 : 2
10.05.2026
Юньнань Юкунь
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: