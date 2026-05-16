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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Юньнань Юкунь - Шанхай Шэньхуа
Юньнань Юкунь - Шанхай Шэньхуа: обзор матча 16 мая 2026
Юньнань Юкунь
16.05.2026, суббота, 15:00
Китай. Суперлига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Шанхай Шэньхуа
66'
O. Taty Maritu
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юньнань Юкунь - Шанхай Шэньхуа
Завершен
90'
+8'
Замена
Teng Yi
️️️️➡️️
A. Ionita II
89'
84'
Замена
Shilong Wang
️️️️➡️️
Синичи Чан
83'
Замена
Shuai Yang
️️️️➡️️
Haoyu Yang
Желтая карточка
Андрей Буркэ
79'
69'
Замена
Jiawen Han
️️️️➡️️
Пенгфей Си
ГОЛ! 1:0!
Oscar Taty Maritu
Пас отдал
Chugui Ye
66'
Замена
Hanwen Deng
️️️️➡️️
Zichang Huang
65'
55'
Замена
Xu Haoyang
️️️️➡️️
Хайцзянь Ван
Замена
Chugui Ye
️️️️➡️️
Кайо Винисиус
46'
45'
+3'
33'
Желтая карточка
Си Ву
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юньнань Юкунь
23
Zhifeng Wang
ВР
21
Zihao Yang
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
5
Ke Shi
ЦЗ
34
Кайо Винисиус
ОП
10
A. Ionita II
(К)
ЦП
8
Синь Сю
ЦП
19
Zichang Huang
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
11
Oscar Taty Maritu
ЦФ
30
John Hou Sæter
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Шанхай Шэньхуа
1
Xue Qinghao
ВР
27
Синичи Чан
ЛЗ
5
Чэньцзе Чжу
ЦЗ
3
Jin Shunkai
ЦЗ
16
Yang Zexiang
ЦЗ
38
Wu Qipeng
ЦЗ
15
Си Ву
(К)
ЦП
43
Haoyu Yang
ЦП
33
Хайцзянь Ван
АП
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
30
Пенгфей Си
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Юньнань Юкунь
24
Jianxian Yu
ВР
14
Xinghao Wang
ВР
16
Zhang Xiangshuo
ЦЗ
32
Chen Yuhao
ЦЗ
18
Teng Yi
ЦЗ
25
Hanwen Deng
ЦЗ
15
Zhang Yufeng
ЦП
27
Han Zilong
ЦП
6
Zhao Yuhao
ЦП
7
Chugui Ye
ЦП
39
Bunyamin Abdusalam
ЦФ
36
Fei Ernanduo
ЦФ
Шанхай Шэньхуа
24
Zhen Ma
ВР
31
Hanyi Wang
ВР
26
Shuai Yang
ЦЗ
21
Xu Haoyang
ЦЗ
2
Shilong Wang
ЦЗ
25
Zhu Yue
ЦЗ
36
Ming Huang
ЦЗ
45
Jiawen Han
ЦП
18
Liu Chengyu
ЦФ
3-1-2-4
23
21
33
Буркэ
5
34
Винисиус
10
8
Сю
19
30
11
9
Клебер
3-2-2-3
1
3
16
38
5
Чжу
27
Чан
15
Ву
43
30
Си
33
Ван
9
Ратао
10
18
18
10
19
25
25
19
Саэтер
6
6
Саэтер
34
Винисиус
7
7
34
Винисиус
43
26
26
43
33
Ван
21
21
33
Ван
27
Чан
2
2
27
Чан
30
Си
45
45
30
Си
Остались в запасе
Юньнань Юкунь
Шанхай Шэньхуа
24
Jianxian Yu
ВР
14
Xinghao Wang
ВР
16
Zhang Xiangshuo
ЦЗ
32
Chen Yuhao
ЦЗ
15
Zhang Yufeng
ЦП
27
Han Zilong
ЦП
39
Bunyamin Abdusalam
ЦФ
36
Fei Ernanduo
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
24
Zhen Ma
ВР
31
Hanyi Wang
ВР
25
Zhu Yue
ЦЗ
36
Ming Huang
ЦЗ
18
Liu Chengyu
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
24
Jianxian Yu
ВР
14
Xinghao Wang
ВР
16
Zhang Xiangshuo
ЦЗ
32
Chen Yuhao
ЦЗ
15
Zhang Yufeng
ЦП
27
Han Zilong
ЦП
39
Bunyamin Abdusalam
ЦФ
36
Fei Ernanduo
ЦФ
Остались в запасе
24
Zhen Ma
ВР
31
Hanyi Wang
ВР
25
Zhu Yue
ЦЗ
36
Ming Huang
ЦЗ
18
Liu Chengyu
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Юньнань Юкунь - Шанхай Шэньхуа
1
1
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
5
6
Офсайды
1
1
Количество передач
480
365
Сейвы
1
5
Точность передач %
82
76
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Информация о матче
Главный судья:
Liang Songshang, China
Стадион:
Yuxi Plateau Sports Center, Yuxi
Посещаемость:
22531
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