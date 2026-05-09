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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Шанхай Шэньхуа - Чунцин Тунлянлун
Шанхай Шэньхуа - Чунцин Тунлянлун: обзор матча 09 мая 2026
Шанхай Шэньхуа
09.05.2026, суббота, 14:35
Китай. Суперлига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Чунцин Тунлянлун
66'
Ч. Чжу
74'
Ч. Чжу
9'
Л. Димата
30'
G. Cîmpanu
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шанхай Шэньхуа - Чунцин Тунлянлун
Завершен
90'
+7
Замена
Yu-Hei Ng
️️️️➡️️
George Cîmpanu
Красная карточка
Вилсон Манафа
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
Zhang Zhixiong
Желтая карточка
Чэньцзе Чжу
90'
+3
90'
+6'
Желтая карточка
Yang Zexiang
86'
Замена
Yang Zexiang
️️️️➡️️
Пенгфей Си
83'
Желтая карточка
Jin Shunkai
79'
ГОЛ! 2:2!
Чэньцзе Чжу
Пас отдал
Пенгфей Си
74'
ГОЛ! 1:2!
Чэньцзе Чжу
Пас отдал
Тианий Гао
66'
Замена
Xu Haoyang
️️️️➡️️
Haoyu Yang
60'
56'
Замена
Ma Yujun
️️️️➡️️
Mingshi Liu
56'
Замена
Xiang Yuwang
️️️️➡️️
Yongqiang Wu
56'
Замена
Du Yuezheng
️️️️➡️️
Ландри Димата
45'
+4'
Желтая карточка
Тианий Гао
43'
30'
ГОЛ! 0:2!
George Cîmpanu
Пас отдал
Ландри Димата
9'
ГОЛ! 0:1!
Ландри Димата
Пас отдал
Zhang Zhixiong
8'
Пенальти не реализован
Ландри Димата
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шанхай Шэньхуа
1
Xue Qinghao
ВР
27
Синичи Чан
ЛЗ
3
Jin Shunkai
ЦЗ
5
Чэньцзе Чжу
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
17
Тианий Гао
ОП
15
Си Ву
(К)
ЦП
43
Haoyu Yang
ЦП
33
Хайцзянь Ван
АП
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
30
Пенгфей Си
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Чунцин Тунлянлун
1
Haoyang Yao
ВР
24
Mingshi Liu
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
(К)
ЦЗ
6
Jin Pengxiang
ЦЗ
3
Zhang Yingkai
ЦЗ
15
Chen Chunxin
ЦП
16
Zhang Zhixiong
ЦП
27
Yongqiang Wu
ЦП
33
Lucão
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
9
George Cîmpanu
ЦФ
Главный тренер
Цзянье Лю
Шанхай Шэньхуа
24
Zhen Ma
ВР
31
Hanyi Wang
ВР
16
Yang Zexiang
ЦЗ
21
Xu Haoyang
ЦЗ
26
Shuai Yang
ЦЗ
2
Shilong Wang
ЦЗ
25
Zhu Yue
ЦЗ
36
Ming Huang
ЦЗ
38
Wu Qipeng
ЦЗ
45
Jiawen Han
ЦП
18
Liu Chengyu
ЦФ
Чунцин Тунлянлун
31
Zitong Wu
ВР
38
Qilong Ruan
ЦЗ
4
Ruijie Yue
ЦЗ
28
Haowen Wang
ЦЗ
37
Wei Suowei
ЦЗ
5
Xuheng Huang
ЦЗ
7
Xiang Yuwang
ЦП
21
Liu Jiale
ЦП
17
Yu-Hei Ng
ЦФ
19
Du Yuezheng
ЦФ
22
Ma Yujun
ЦФ
30
Yutao Bai
ЦФ
4-1-2-3
1
27
Чан
3
5
Чжу
13
Манафа
17
Гао
15
Ву
43
9
Ратао
33
Ван
30
Си
4-3-3
1
32
Нгаду-Нгаджуй
6
3
24
15
16
27
9
11
Димата
33
30
Си
16
16
30
Си
43
21
21
43
27
7
7
27
9
17
17
9
11
Димата
19
19
11
Димата
24
22
22
24
Остались в запасе
Шанхай Шэньхуа
Чунцин Тунлянлун
24
Zhen Ma
ВР
31
Hanyi Wang
ВР
26
Shuai Yang
ЦЗ
2
Shilong Wang
ЦЗ
25
Zhu Yue
ЦЗ
36
Ming Huang
ЦЗ
38
Wu Qipeng
ЦЗ
45
Jiawen Han
ЦП
18
Liu Chengyu
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
31
Zitong Wu
ВР
38
Qilong Ruan
ЦЗ
4
Ruijie Yue
ЦЗ
28
Haowen Wang
ЦЗ
37
Wei Suowei
ЦЗ
5
Xuheng Huang
ЦЗ
21
Liu Jiale
ЦП
30
Yutao Bai
ЦФ
Главный тренер
Цзянье Лю
Остались в запасе
24
Zhen Ma
ВР
31
Hanyi Wang
ВР
26
Shuai Yang
ЦЗ
2
Shilong Wang
ЦЗ
25
Zhu Yue
ЦЗ
36
Ming Huang
ЦЗ
38
Wu Qipeng
ЦЗ
45
Jiawen Han
ЦП
18
Liu Chengyu
ЦФ
Остались в запасе
31
Zitong Wu
ВР
38
Qilong Ruan
ЦЗ
4
Ruijie Yue
ЦЗ
28
Haowen Wang
ЦЗ
37
Wei Suowei
ЦЗ
5
Xuheng Huang
ЦЗ
21
Liu Jiale
ЦП
30
Yutao Bai
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Цзянье Лю
Статистика матча Шанхай Шэньхуа - Чунцин Тунлянлун
4
1
1
Всего ударов по воротам
20
8
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
11
2
Нарушения
18
11
Офсайды
2
2
Количество передач
561
357
Сейвы
2
7
Точность передач %
86
73
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Информация о матче
Главный судья:
Jing Wang, China
Стадион:
Шанхай Стэдиум
Посещаемость:
38128
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