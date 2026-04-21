Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Китай. Суперлига
Шанхай Порт - Чунцин Тунлянлун
Шанхай Порт - Чунцин Тунлянлун: обзор матча 21 апреля 2026
Шанхай Порт
21.04.2026, вторник, 15:00
Китай. Суперлига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Чунцин Тунлянлун
57'
L. Xinxiang
14'
М. Нгаду-Нгаджуй
45'
C. Chunxin
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шанхай Порт - Чунцин Тунлянлун
Завершен
Замена
Ruofan Liu
️️️️➡️️
Liu Zhurun
90'
90'
+9'
Замена
Yue Xin
️️️️➡️️
Shuai Li
87'
Желтая карточка
Umidjan Yusup
85'
72'
Замена
Zhang Zhixiong
️️️️➡️️
Zhenquan Li
72'
Замена
Yu-Hei Ng
️️️️➡️️
Xiaoqiang He
Замена
Ву Лей
️️️️➡️️
Huan Fu
68'
66'
Желтая карточка
Lucão
59'
Желтая карточка
Ибраим Амаду
ГОЛ! 1:2!
Li Xinxiang
Пас отдал
Shenchao Wang
57'
56'
Замена
Wei Suowei
️️️️➡️️
Chen Chunxin
56'
Замена
Mingshi Liu
️️️️➡️️
Qilong Ruan
Желтая карточка
Shenchao Wang
53'
Замена
Принс Ампем
️️️️➡️️
Мэтт Орр
46'
Замена
Li Xinxiang
️️️️➡️️
Lu Yongtao
46'
45'
ГОЛ! 0:2!
Chen Chunxin
45'
+3'
32'
Желтая карточка
Zhenquan Li
17'
Замена
Du Yuezheng
️️️️➡️️
George Cîmpanu
16'
Травма
George Cîmpanu
14'
ГОЛ! 0:1!
Майкл Нгаду-Нгаджуй
Пас отдал
George Cîmpanu
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шанхай Порт
1
Цзюньлин Янь
ВР
4
Shenchao Wang
(К)
ЦЗ
23
Huan Fu
ЦЗ
22
Xi Yang
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
40
Umidjan Yusup
ЦЗ
32
Shuai Li
ЦП
10
Матеус Витал
АП
38
Lu Yongtao
ЦФ
33
Liu Zhurun
ЦФ
14
Мэтт Орр
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Чунцин Тунлянлун
1
Haoyang Yao
ВР
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
3
Zhang Yingkai
ЦЗ
26
Xiaoqiang He
ЦЗ
38
Qilong Ruan
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
8
Zhenquan Li
ЦП
15
Chen Chunxin
ЦП
33
Lucão
ЦФ
9
George Cîmpanu
ЦФ
7
Xiang Yuwang
(К)
ЦФ
Главный тренер
Цзянье Лю
Шанхай Порт
31
Xing Chen
ВР
55
Yuhang Zhang
ВР
53
Li Zhiliang
ВР
12
Wei Chen
ВР
28
Yue Xin
ЦЗ
54
Dongcheng Wang
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
56
Jiang Yufei
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
17
Принс Ампем
ПВ
26
Ruofan Liu
ЦФ
49
Li Xinxiang
ЦФ
Чунцин Тунлянлун
31
Zitong Wu
ВР
37
Wei Suowei
ЦЗ
4
Ruijie Yue
ЦЗ
6
Jin Pengxiang
ЦЗ
24
Mingshi Liu
ЦЗ
16
Zhang Zhixiong
ЦП
21
Liu Jiale
ЦП
27
Yongqiang Wu
ЦП
17
Yu-Hei Ng
ЦФ
19
Du Yuezheng
ЦФ
22
Ma Yujun
ЦФ
30
Yutao Bai
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Янь
22
13
40
23
4
32
10
Витал
14
Орр
33
38
4-1-2-3
1
3
26
38
32
Нгаду-Нгаджуй
10
Амаду
8
15
7
9
33
32
28
28
32
23
7
Лей
7
Лей
23
14
Орр
17
Ампем
17
Ампем
14
Орр
33
26
26
33
38
49
49
38
15
37
37
15
38
24
24
38
8
16
16
8
26
17
17
26
9
19
19
9
Остались в запасе
Шанхай Порт
Чунцин Тунлянлун
31
Xing Chen
ВР
55
Yuhang Zhang
ВР
53
Li Zhiliang
ВР
12
Wei Chen
ВР
54
Dongcheng Wang
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
56
Jiang Yufei
ЦЗ
Главный тренер
Кевин Мускат
31
Zitong Wu
ВР
4
Ruijie Yue
ЦЗ
6
Jin Pengxiang
ЦЗ
21
Liu Jiale
ЦП
27
Yongqiang Wu
ЦП
22
Ma Yujun
ЦФ
30
Yutao Bai
ЦФ
Главный тренер
Цзянье Лю
Остались в запасе
31
Xing Chen
ВР
55
Yuhang Zhang
ВР
53
Li Zhiliang
ВР
12
Wei Chen
ВР
54
Dongcheng Wang
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
56
Jiang Yufei
ЦЗ
Остались в запасе
31
Zitong Wu
ВР
4
Ruijie Yue
ЦЗ
6
Jin Pengxiang
ЦЗ
21
Liu Jiale
ЦП
27
Yongqiang Wu
ЦП
22
Ma Yujun
ЦФ
30
Yutao Bai
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Главный тренер
Цзянье Лю
Статистика матча Шанхай Порт - Чунцин Тунлянлун
2
3
Всего ударов по воротам
15
3
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
11
4
Нарушения
9
19
Офсайды
4
0
Количество передач
651
271
Сейвы
0
2
Точность передач %
90
74
Удары мимо ворот
8
0
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
8
0
xG (ожидаемые голы)
1.1
0.5
Информация о матче
Главный судья:
Lei Zhang, China
Стадион:
Pudong Football Stadium, Shanghai
Посещаемость:
16636
Новости команд
Все
Шанхай Порт
Чунцин Тунлянлун
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
20 мая, 17:57
3
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого потерял очки в третьем матче подряд
9 мая, 16:57
5
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого одержал победу в шанхайском дерби
11 апреля, 16:45
«Шанхай Порт» – «Ульсан Хендэ»: прогноз и ставки на матч 18 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
17 февраля, 08:04
«Канвон» – «Шанхай Порт»: прогноз и ставки на матч 11 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
10 февраля, 09:59
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
20 мая, 17:57
3
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого одержал победу в шанхайском дерби
11 апреля, 16:45
«Шанхай Порт» – «Ульсан Хендэ»: прогноз и ставки на матч 18 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
17 февраля, 08:04
«Канвон» – «Шанхай Порт»: прогноз и ставки на матч 11 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
10 февраля, 09:59
С «Шэньхуа» Слуцкого сняли 10 очков по делу о коррупции и договорных матчах
29 января, 09:59
18
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого потерял очки в третьем матче подряд
9 мая, 16:57
5
Больше новостей
Китай. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 16 тур
Циндао Хайню
- : -
26.06.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 16 тур
Ляонин Тиерен
- : -
27.06.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 16 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
- : -
27.06.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 16 тур
Хэнань
- : -
27.06.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 16 тур
Чунцин Тунлянлун
- : -
27.06.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 16 тур
Циндао Хайню
- : -
26.06.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 16 тур
Ляонин Тиерен
- : -
27.06.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 16 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
- : -
27.06.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 16 тур
Хэнань
- : -
27.06.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 16 тур
Чунцин Тунлянлун
- : -
27.06.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Последние матчи
Все
Шанхай Порт
Чунцин Тунлянлун
Китай. Суперлига, 15 тур
Чунцин Тунлянлун
2 : 3
30.05.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 15 тур
Ляонин Тиерен
3 : 2
29.05.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 14 тур
Циндао Хайню
0 : 1
24.05.2026
Чунцин Тунлянлун
Китай. Суперлига, 14 тур
Шанхай Порт
1 : 1
23.05.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 13 тур
Чунцин Тунлянлун
0 : 0
20.05.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 15 тур
Ляонин Тиерен
3 : 2
29.05.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 14 тур
Шанхай Порт
1 : 1
23.05.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 13 тур
Чэнду Жунчэн
0 : 1
19.05.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 12 тур
Шанхай Порт
2 : 2
15.05.2026
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 11 тур
Бейджин Гуоань
2 : 2
10.05.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 15 тур
Чунцин Тунлянлун
2 : 3
30.05.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 14 тур
Циндао Хайню
0 : 1
24.05.2026
Чунцин Тунлянлун
Китай. Суперлига, 13 тур
Чунцин Тунлянлун
0 : 0
20.05.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 12 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 1
16.05.2026
Чунцин Тунлянлун
Китай. Суперлига, 11 тур
Шанхай Шэньхуа
2 : 2
09.05.2026
Чунцин Тунлянлун
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: