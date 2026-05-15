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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Шанхай Порт - Чжэцзян Профешионал
Шанхай Порт - Чжэцзян Профешионал: обзор матча 15 мая 2026
Шанхай Порт
15.05.2026, пятница, 14:35
Китай. Суперлига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Чжэцзян Профешионал
22'
М. Витал
28'
W. Yudong
56'
D. Gao
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шанхай Порт - Чжэцзян Профешионал
Завершен
90'
Замена
Bao Shengxin
️️️️➡️️
Zhang Aihui
90'
+10'
Замена
Yue Xin
️️️️➡️️
Мэтт Орр
89'
Травма
Мэтт Орр
88'
87'
Желтая карточка
Лукас Поссиньоло
80'
Желтая карточка
Сауль Гуарирапа
79'
Замена
Cheng Jin
️️️️➡️️
Wei Wu
78'
Желтая карточка
Wei Wu
Замена
Ву Лей
️️️️➡️️
Zhen Wei
78'
77'
Замена
Сауль Гуарирапа
️️️️➡️️
Di Gao
77'
Замена
Wang Chang
️️️️➡️️
Wang Yudong
76'
Травма
Wang Yudong
Замена
Чжан Линьпен
️️️️➡️️
Таяс Браунинг
72'
Замена
Ruofan Liu
️️️️➡️️
Li Xinxiang
72'
70'
Замена
Alexander N'Doumbou
️️️️➡️️
Jiaqi Zhang
70'
Замена
Xu Junchi
️️️️➡️️
Qianglong Tao
69'
Желтая карточка
Qianglong Tao
Замена
Shuai Li
️️️️➡️️
Wang Zhenao
57'
Замена
Мэтт Орр
️️️️➡️️
Liu Zhurun
57'
56'
ГОЛ! 1:2!
Di Gao
45'
+2'
Желтая карточка
Liu Zhurun
34'
28'
ГОЛ! 1:1!
Wang Yudong
ГОЛ! 1:0!
Матеус Витал
Пас отдал
Liu Zhurun
22'
Желтая карточка
Wang Zhenao
13'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шанхай Порт
1
Цзюньлин Янь
(К)
ВР
22
Xi Yang
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
40
Umidjan Yusup
ЦЗ
19
Wang Zhenao
ЦЗ
6
Yuan Zhang
ЦП
45
Leonardo
ЦП
10
Матеус Витал
АП
49
Li Xinxiang
ЦФ
33
Liu Zhurun
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Чжэцзян Профешионал
1
Chunyu Dong
(К)
ВР
16
Tong Lei
ЦЗ
38
Zhang Aihui
ЦЗ
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
26
Guowen Sun
ЦЗ
28
Александру Митрица
ЦП
29
Jiaqi Zhang
ЦП
14
Wei Wu
ЦП
7
Qianglong Tao
ЦФ
11
Wang Yudong
ЦФ
9
Di Gao
ЦФ
Главный тренер
Жорди Виньялс
Шанхай Порт
31
Xing Chen
ВР
12
Wei Chen
ВР
53
Li Zhiliang
ВР
54
Dongcheng Wang
ЦЗ
28
Yue Xin
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
ПЗ
20
Yang Shiyuan
ЦП
32
Shuai Li
ЦП
7
Ву Лей
ЛВ
26
Ruofan Liu
ЦФ
14
Мэтт Орр
ЦФ
38
Lu Yongtao
ЦФ
Чжэцзян Профешионал
33
Bo Zhao
ВР
25
Xu Junchi
ЦЗ
3
Wang Chang
ЦЗ
34
Wang Pengbo
ЦЗ
8
Alexander N'Doumbou
ЦП
22
Cheng Jin
ЦП
6
Bao Shengxin
ЦП
19
Abdusalam Ablikim
ЦП
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
18
Hao Fang
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Янь
3
Браунинг
40
19
13
22
6
45
10
Витал
33
49
4-3-3
1
38
36
Поссиньоло
26
16
28
Митрица
29
14
9
11
7
Орр
28
28
Орр
3
Браунинг
5
Линьпен
5
Линьпен
3
Браунинг
19
32
32
19
13
7
Лей
7
Лей
13
49
26
26
49
33
14
Орр
14
Орр
33
7
25
25
7
11
3
3
11
29
8
8
29
14
22
22
14
38
6
6
38
9
23
Гуарирапа
23
Гуарирапа
9
Остались в запасе
Шанхай Порт
Чжэцзян Профешионал
31
Xing Chen
ВР
12
Wei Chen
ВР
53
Li Zhiliang
ВР
54
Dongcheng Wang
ЦЗ
20
Yang Shiyuan
ЦП
38
Lu Yongtao
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
33
Bo Zhao
ВР
34
Wang Pengbo
ЦЗ
19
Abdusalam Ablikim
ЦП
18
Hao Fang
ЦФ
Главный тренер
Жорди Виньялс
Остались в запасе
31
Xing Chen
ВР
12
Wei Chen
ВР
53
Li Zhiliang
ВР
54
Dongcheng Wang
ЦЗ
20
Yang Shiyuan
ЦП
38
Lu Yongtao
ЦФ
Остались в запасе
33
Bo Zhao
ВР
34
Wang Pengbo
ЦЗ
19
Abdusalam Ablikim
ЦП
18
Hao Fang
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Главный тренер
Жорди Виньялс
Статистика матча Шанхай Порт - Чжэцзян Профешионал
3
4
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
5
2
Нарушения
16
17
Офсайды
3
2
Количество передач
508
290
Сейвы
1
0
Точность передач %
83
73
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.04
1.84
Информация о матче
Главный судья:
Shan Dan'ao, China
Стадион:
Pudong Football Stadium, Shanghai
Посещаемость:
20135
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- : -
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- : -
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