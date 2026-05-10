Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Китай. Суперлига
Шэньчжэнь Пенг Сити - Шаньдун Тайшань
Шэньчжэнь Пенг Сити - Шаньдун Тайшань: обзор матча 10 мая 2026
Шэньчжэнь Пенг Сити
10.05.2026, воскресенье, 13:00
Китай. Суперлига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Шаньдун Тайшань
90+6'
R. Hu
45+1'
Кризан
78'
Кризан
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шэньчжэнь Пенг Сити - Шаньдун Тайшань
Завершен
ГОЛ! 1:2!
Ruibao Hu
Пас отдал
D. Owusu-Sekyere
90'
+6
90'
Желтая карточка
Zhunyi Gao
90'
+5'
85'
Замена
Tong Wang
️️️️➡️️
Xie Wenneng
Замена
Xia Dalong
️️️️➡️️
Zhipeng Jiang
83'
Замена
Yao Junyi
️️️️➡️️
Tim Chow
83'
Замена
Эден Карцев
️️️️➡️️
Junsheng Yao
79'
Замена
️️️️➡️️
Shen Huanming
79'
78'
ГОЛ! 0:2!
Кризан
Пас отдал
Xie Wenneng
74'
Замена
Raphaël Merkies
️️️️➡️️
Zeshi Chen
67'
Замена
Liuyu Duan
️️️️➡️️
Yuanyi Li
Замена
D. Owusu-Sekyere
️️️️➡️️
Вай-Цун Дай
62'
57'
Желтая карточка
Yuanyi Li
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Кризан
45'
+2'
43'
Желтая карточка
Педру Альвару
Желтая карточка
Yang Yiming
40'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шэньчжэнь Пенг Сити
13
Peng Peng
ВР
23
Yang Yiming
ЦЗ
5
Ruibao Hu
ЦЗ
46
Shen Huanming
ЦЗ
4
Zhipeng Jiang
(К)
ЦЗ
20
Zhijian Xuan
ЦЗ
10
Вай-Цун Дай
ОП
6
Junsheng Yao
ЦП
8
Tim Chow
ЦП
12
Xiaobing Zhang
ЦП
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Хесус Тато
Шаньдун Тайшань
14
Далей Ванг
(К)
ВР
11
Янг Лю
ЛЗ
35
Zhengyu Huang
ЦЗ
23
Педру Альвару
ЦЗ
33
Zhunyi Gao
ЦЗ
37
Zeshi Chen
ЦП
22
Yuanyi Li
ЦП
10
Валерий Казаишвили
ЦП
7
Xie Wenneng
ЦП
19
Zeca
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
Главный тренер
Пен Хань
Шэньчжэнь Пенг Сити
35
Wei Minzhe
ВР
1
J. Ji
ВР
54
Yao Junyi
ЦЗ
2
Yifan Tian
ЦЗ
36
Эден Карцев
ОП
14
Li Long
ЦП
37
Hu Jiajin
ЦП
56
Wang Yuheng
ЦП
17
Li Ning
ЦП
31
D. Owusu-Sekyere
ЦФ
29
Xia Dalong
ЦФ
34
Shahsat Hujahmat
ЦФ
Шаньдун Тайшань
36
Qiwei Liu
ВР
1
Yu Jinyong
ВР
6
Tong Wang
ЦЗ
15
Songchen Shi
ЦЗ
2
Yang Ruiqi
ЦЗ
3
Peng Xiao
ЦЗ
38
Memet Imran
ЦП
29
Пу Чен
ЛВ
21
Биньбинь Лю
ЛВ
24
Liuyu Duan
ЦФ
17
Raphaël Merkies
ЦФ
42
Peng Yixiang
ЦФ
3-3-3-1
13
46
4
20
5
10
Дай
23
6
8
12
7
Уэсли
4-4-2
14
Ванг
35
23
Альвару
33
11
Лю
22
10
Казаишвили
7
37
9
Кризан
19
8
54
54
8
6
36
Карцев
36
Карцев
6
10
Дай
31
31
10
Дай
4
29
29
4
7
6
6
7
22
24
24
22
37
17
17
37
Остались в запасе
Шэньчжэнь Пенг Сити
Шаньдун Тайшань
35
Wei Minzhe
ВР
1
J. Ji
ВР
2
Yifan Tian
ЦЗ
14
Li Long
ЦП
37
Hu Jiajin
ЦП
56
Wang Yuheng
ЦП
17
Li Ning
ЦП
34
Shahsat Hujahmat
ЦФ
Главный тренер
Хесус Тато
36
Qiwei Liu
ВР
1
Yu Jinyong
ВР
15
Songchen Shi
ЦЗ
2
Yang Ruiqi
ЦЗ
3
Peng Xiao
ЦЗ
38
Memet Imran
ЦП
29
Пу Чен
ЛВ
21
Биньбинь Лю
ЛВ
42
Peng Yixiang
ЦФ
Главный тренер
Пен Хань
Остались в запасе
35
Wei Minzhe
ВР
1
J. Ji
ВР
2
Yifan Tian
ЦЗ
14
Li Long
ЦП
37
Hu Jiajin
ЦП
56
Wang Yuheng
ЦП
17
Li Ning
ЦП
34
Shahsat Hujahmat
ЦФ
Остались в запасе
36
Qiwei Liu
ВР
1
Yu Jinyong
ВР
15
Songchen Shi
ЦЗ
2
Yang Ruiqi
ЦЗ
3
Peng Xiao
ЦЗ
38
Memet Imran
ЦП
29
Пу Чен
ЛВ
21
Биньбинь Лю
ЛВ
42
Peng Yixiang
ЦФ
Главный тренер
Хесус Тато
Главный тренер
Пен Хань
Статистика матча Шэньчжэнь Пенг Сити - Шаньдун Тайшань
2
3
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
4
Нарушения
12
17
Количество передач
396
366
Сейвы
1
3
Точность передач %
81
83
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.62
1.77
Информация о матче
Главный судья:
Yong Cui, China
Стадион:
Baoan Stadium, Shenzhen
Посещаемость:
23751
Новости команд
Все
Шэньчжэнь Пенг Сити
Шаньдун Тайшань
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 6 матчей
24 мая, 17:30
4
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл второй матч подряд
5 мая, 17:01
3
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл перед решающим туром чемпионата Китая
31 октября 2025, 16:55
3
«Шэньхуа» Слуцкого трижды вел в счете, но потерял очки (3:3)
12 сентября 2025, 17:12
2
«Шэньхуа» Слуцкого потерпел второе поражение в чемпионате
14 июня 2025, 17:04
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 6 матчей
24 мая, 17:30
4
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл перед решающим туром чемпионата Китая
31 октября 2025, 16:55
3
«Шэньхуа» Слуцкого потерпел второе поражение в чемпионате
14 июня 2025, 17:04
Слуцкий отреагировал на потерю лидерства «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая за тур до конца сезона
27 октября 2024, 16:56
2
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл второй матч подряд
5 мая, 17:01
3
«Шэньхуа» Слуцкого трижды вел в счете, но потерял очки (3:3)
12 сентября 2025, 17:12
2
Команда Слуцкого вышла в плей-офф азиатской ЛЧ из-за того, что конкурент снялся с турнира
19 февраля 2025, 15:44
4
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Шаньдун» (3:0) и вышел в лидеры
31 марта 2024, 16:44
2
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
26 февраля 2024, 18:33
4
Больше новостей
Китай. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 16 тур
Циндао Хайню
- : -
26.06.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 16 тур
Ляонин Тиерен
- : -
27.06.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 16 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
- : -
27.06.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 16 тур
Хэнань
- : -
27.06.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 16 тур
Чунцин Тунлянлун
- : -
27.06.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 16 тур
Циндао Хайню
- : -
26.06.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 16 тур
Ляонин Тиерен
- : -
27.06.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 16 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
- : -
27.06.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 16 тур
Хэнань
- : -
27.06.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 16 тур
Чунцин Тунлянлун
- : -
27.06.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Последние матчи
Все
Шэньчжэнь Пенг Сити
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 15 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
3 : 2
30.05.2026
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 15 тур
Чэнду Жунчэн
1 : 0
30.05.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 14 тур
Шанхай Шэньхуа
1 : 2
24.05.2026
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 14 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 3
24.05.2026
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 13 тур
Чжэцзян Профешионал
4 : 1
20.05.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 15 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
3 : 2
30.05.2026
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 14 тур
Шанхай Шэньхуа
1 : 2
24.05.2026
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 13 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
1 : 1
19.05.2026
Далянь Йингбо
Китай. Суперлига, 12 тур
Хэнань
1 : 0
15.05.2026
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 11 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
1 : 2
10.05.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 15 тур
Чэнду Жунчэн
1 : 0
30.05.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 14 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 3
24.05.2026
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 13 тур
Чжэцзян Профешионал
4 : 1
20.05.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 12 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 1
16.05.2026
Чунцин Тунлянлун
Китай. Суперлига, 11 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
1 : 2
10.05.2026
Шаньдун Тайшань
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: