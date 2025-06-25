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  • «Боруссия Д» – «Ульсан Хендэ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июня 2025

«Боруссия Д» – «Ульсан Хендэ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июня 2025

25 июня 2025, 20:50
Боруссия Д
25.06.2025, среда, 22:00
Клубный чемпионат мира, группа F, 3 тур
1 : 0
Завершен
Ульсан Хендэ
36' Д. Свенссон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
(К) ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
8
Феликс Нмеча
АП
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Ульсан Хендэ
21
Чо Хен У
ВР
66
Miłosz Trojak
ЦЗ
19
Ким Юнь-Квон
(К) ЦЗ
28
Jaeik Lee
ЦЗ
17
Sang-woo Kang
ЦЗ
22
Min-hyeok Kim
ЦП
6
Дарьян Боянич
ЦП
11
Erick Farias
ЦП
14
Ли Джин Хён
АП
36
Матиас Лакава
ПВ
17
Gustav Ludwigson
ЦФ
Главный тренер
Ким Пан-Гон
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
31
Силас Острзински
ВР
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
8
Юлиан Брандт
АП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
41
Матис Альберт
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
40
Самуэле Инасио
ЦФ
Ульсан Хендэ
23
Jeong-in Mun
ВР
13
Ryu Seong-Min
ВР
96
Choi Seok-Hyun
ЦЗ
54
Yoon Jae-Seok
ЦЗ
4
Myeong-kwan Seo
ЦЗ
44
Min-seo Park
ЦЗ
3
Min-woo Kang
ЦЗ
5
Ченг Ву-Ен
ОП
72
In-woo Back
ЦП
10
Min-woo Kim
ЦП
7
Seung-beom Ko
ЦП
72
Chung-yong Lee
ЦП
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
68
Yool Heo
ЦФ
99
Яго Кариелло
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Кобель
26
Рюэрсон
5
Бенсебаини
3
Антон
24
Свенссон
27
Коуто
13
Гросс
14
Адейеми
8
Нмеча
7
Беллингем
9
Гирасси
4-3-2-1
21
Хен У
19
Ким Юнь-Квон
28
17
66
22
6
Боянич
11
36
Лакава
14
Джин Хён
17
9
Гирасси
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
9
Гирасси
13
Гросс
10
Рейна
10
Рейна
13
Гросс
8
Нмеча
8
Брандт
8
Брандт
8
Нмеча
14
Адейеми
24
Дюранвиль
24
Дюранвиль
14
Адейеми
7
Беллингем
14
Байер
14
Байер
7
Беллингем
36
Лакава
44
44
36
Лакава
22
7
7
22
11
72
72
11
6
Боянич
8
8
6
Боянич
66
68
68
66
Остались в запасе
Боруссия Д
Ульсан Хендэ
33
Александер Майер
ВР
31
Силас Острзински
ВР
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
41
Матис Альберт
ЦФ
40
Самуэле Инасио
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
23
Jeong-in Mun
ВР
13
Ryu Seong-Min
ВР
96
Choi Seok-Hyun
ЦЗ
54
Yoon Jae-Seok
ЦЗ
4
Myeong-kwan Seo
ЦЗ
3
Min-woo Kang
ЦЗ
5
Ченг Ву-Ен
ОП
72
In-woo Back
ЦП
10
Min-woo Kim
ЦП
99
Яго Кариелло
ЦФ
Главный тренер
Ким Пан-Гон
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
31
Силас Острзински
ВР
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
41
Матис Альберт
ЦФ
40
Самуэле Инасио
ЦФ
Остались в запасе
23
Jeong-in Mun
ВР
13
Ryu Seong-Min
ВР
96
Choi Seok-Hyun
ЦЗ
54
Yoon Jae-Seok
ЦЗ
4
Myeong-kwan Seo
ЦЗ
3
Min-woo Kang
ЦЗ
5
Ченг Ву-Ен
ОП
72
In-woo Back
ЦП
10
Min-woo Kim
ЦП
99
Яго Кариелло
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Ким Пан-Гон
Боруссия Д
Точно не сыграют
Эмре Джан
ОП
Джейми Гиттенс
ПВ
Альмуджера Кабар
ЛЗ
Салих Озкан
ЦП
Нико Шлоттербек
ЦЗ
Кьелл Вятьен
ЦП
Статистика матча Боруссия Д - Ульсан Хендэ
2
2
Всего ударов по воротам
28
3
Удары в створ
11
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
1
Нарушения
10
11
Офсайды
0
1
Количество передач
516
353
Сейвы
3
10
Точность передач %
89
78
Удары мимо ворот
9
0
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
19
2
Удары из-за пределов штрафной
9
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия Д» против «Ульсан Хендэ», 3-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 июня в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия Д» – «Ульсан Хендэ»

«Боруссия Д» – «Ульсан Хендэ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Ульсан Хендэ Боруссия Д
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