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Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия Д» против «Ульсан Хендэ», 3-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 июня в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия Д» – «Ульсан Хендэ»