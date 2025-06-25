25.06.2025, среда, 22:00
Клубный чемпионат мира, группа F, 3 тур
Клубный чемпионат мира, группа F, 3 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Боруссия Д
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
31
Силас Острзински
ВР
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
8
Юлиан Брандт
АП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
41
Матис Альберт
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
40
Самуэле Инасио
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Кобель
26
Рюэрсон
5
Бенсебаини
3
Антон
24
Свенссон
27
Коуто
13
Гросс
14
Адейеми
8
Нмеча
7
Беллингем
9
Гирасси
4-3-2-1
21
Хен У
19
Ким Юнь-Квон
28
17
66
22
6
Боянич
11
36
Лакава
14
Джин Хён
17
9
Гирасси
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
9
Гирасси
13
Гросс
10
Рейна
10
Рейна
13
Гросс
8
Нмеча
8
Брандт
8
Брандт
8
Нмеча
14
Адейеми
24
Дюранвиль
24
Дюранвиль
14
Адейеми
7
Беллингем
14
Байер
14
Байер
7
Беллингем
36
Лакава
44
44
36
Лакава
22
7
7
22
11
72
72
11
6
Боянич
8
8
6
Боянич
66
68
68
66
Остались в запасе
Боруссия Д
Ульсан Хендэ
33
Александер Майер
ВР
31
Силас Острзински
ВР
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
41
Матис Альберт
ЦФ
40
Самуэле Инасио
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
23
Jeong-in Mun
ВР
13
Ryu Seong-Min
ВР
96
Choi Seok-Hyun
ЦЗ
54
Yoon Jae-Seok
ЦЗ
4
Myeong-kwan Seo
ЦЗ
3
Min-woo Kang
ЦЗ
5
Ченг Ву-Ен
ОП
72
In-woo Back
ЦП
10
Min-woo Kim
ЦП
99
Яго Кариелло
ЦФ
Главный тренер
Ким Пан-Гон
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
31
Силас Острзински
ВР
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
41
Матис Альберт
ЦФ
40
Самуэле Инасио
ЦФ
Остались в запасе
23
Jeong-in Mun
ВР
13
Ryu Seong-Min
ВР
96
Choi Seok-Hyun
ЦЗ
54
Yoon Jae-Seok
ЦЗ
4
Myeong-kwan Seo
ЦЗ
3
Min-woo Kang
ЦЗ
5
Ченг Ву-Ен
ОП
72
In-woo Back
ЦП
10
Min-woo Kim
ЦП
99
Яго Кариелло
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Ким Пан-Гон
Статистика матча Боруссия Д - Ульсан Хендэ
2
2
Всего ударов по воротам
28
3
Удары в створ
11
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
1
Нарушения
10
11
Офсайды
0
1
Количество передач
516
353
Сейвы
3
10
Точность передач %
89
78
Удары мимо ворот
9
0
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
19
2
Удары из-за пределов штрафной
9
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия Д» против «Ульсан Хендэ», 3-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 июня в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия Д» – «Ульсан Хендэ»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»