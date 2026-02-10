11 февраля в рамках 7-го тура Лиги чемпионов Азии Элита корейский «Ульсан Хендэ» примет австралийский «Мельбурн Сити». Матч имеет важное турнирное значение: хозяева борются за закрепление в зоне плей-офф, а гости стремятся сохранить место в первой четверке группы.

«Ульсан Хендэ»

Корейский клуб нестабильно проводит еврокубковый отрезок. После шести туров у «Ульсан Хендэ» 8 очков и восьмое место в таблице. Команда не выигрывает в трех последних матчах Лиги чемпионов Азии Элита, а результативность остается низкой – всего 3 гола за последние пять игр. При этом дома «Ульсан Хендэ» традиционно выглядит увереннее и не проигрывает в 8 из 10 последних матчей на своем поле, что может сыграть ключевую роль в предстоящей встрече.

«Мельбурн Сити»

Австралийский коллектив проводит более ровный турнир. «Мельбурн Сити» набрал 10 очков и занимает четвертое место, не проигрывая в четырех последних матчах Лиги чемпионов Азии Элита. Команда стабильно забивает, однако испытывает серьезные проблемы в обороне – 11 пропущенных мячей за последние пять встреч. В гостях «Мельбурн Сити» действует смело и не проигрывает в 5 из 7 последних выездных матчей турнира, что делает его опасным соперником даже на чужом поле.

Факты о командах

«Ульсан Хендэ»

Не выигрывает в 3 последних матчах Лиги чемпионов Азии Элита

В среднем 0.60 забитого и 1.40 пропущенного мяча за последние 5 игр

Пропускает в 3 матчах подряд

Не проигрывает в 8 из 10 последних домашних матчей

«Мельбурн Сити»

Не проигрывает в 4 последних матчах Лиги чемпионов Азии Элита

Забивает в 4 матчах турнира подряд

В среднем 1.40 забитого и 2.20 пропущенного мяча за последние 5 игр

Пропускает в 5 последних матчах

Прогноз на матч «Ульсан Хендэ» – «Мельбурн Сити»

Матч обещает получиться напряженным и достаточно открытым. «Ульсан Хендэ» испытывает трудности в атаке, но фактор домашнего поля и мотивация в борьбе за плей-офф добавляют хозяевам шансов. «Мельбурн Сити» выглядит стабильнее в наборе очков и регулярно забивает, однако оборона команды часто допускает ошибки. С учетом текущей формы соперников можно ожидать обмен голами и плотную борьбу без явного доминирования одной из сторон.

Рекомендованные ставки: