Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ульсан Хендэ» – «Мельбурн Сити»: прогноз и ставки на матч 11 февраля 2026 с коэффициентом 1.80

10 февраля 2026 10:56
Ульсан Хендэ - Мельбурн Сити
11 февр. 2026, среда 13:00 | Лига чемпионов АФК Элит, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Обе забьют — да
Сделать ставку

11 февраля в рамках 7-го тура Лиги чемпионов Азии Элита корейский «Ульсан Хендэ» примет австралийский «Мельбурн Сити». Матч имеет важное турнирное значение: хозяева борются за закрепление в зоне плей-офф, а гости стремятся сохранить место в первой четверке группы.

«Ульсан Хендэ»

Корейский клуб нестабильно проводит еврокубковый отрезок. После шести туров у «Ульсан Хендэ» 8 очков и восьмое место в таблице. Команда не выигрывает в трех последних матчах Лиги чемпионов Азии Элита, а результативность остается низкой – всего 3 гола за последние пять игр. При этом дома «Ульсан Хендэ» традиционно выглядит увереннее и не проигрывает в 8 из 10 последних матчей на своем поле, что может сыграть ключевую роль в предстоящей встрече.

«Мельбурн Сити»

Австралийский коллектив проводит более ровный турнир. «Мельбурн Сити» набрал 10 очков и занимает четвертое место, не проигрывая в четырех последних матчах Лиги чемпионов Азии Элита. Команда стабильно забивает, однако испытывает серьезные проблемы в обороне – 11 пропущенных мячей за последние пять встреч. В гостях «Мельбурн Сити» действует смело и не проигрывает в 5 из 7 последних выездных матчей турнира, что делает его опасным соперником даже на чужом поле.

Факты о командах

«Ульсан Хендэ»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах Лиги чемпионов Азии Элита
  • В среднем 0.60 забитого и 1.40 пропущенного мяча за последние 5 игр
  • Пропускает в 3 матчах подряд
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних домашних матчей

«Мельбурн Сити»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах Лиги чемпионов Азии Элита
  • Забивает в 4 матчах турнира подряд
  • В среднем 1.40 забитого и 2.20 пропущенного мяча за последние 5 игр
  • Пропускает в 5 последних матчах

Прогноз на матч «Ульсан Хендэ» – «Мельбурн Сити»

Матч обещает получиться напряженным и достаточно открытым. «Ульсан Хендэ» испытывает трудности в атаке, но фактор домашнего поля и мотивация в борьбе за плей-офф добавляют хозяевам шансов. «Мельбурн Сити» выглядит стабильнее в наборе очков и регулярно забивает, однако оборона команды часто допускает ошибки. С учетом текущей формы соперников можно ожидать обмен голами и плотную борьбу без явного доминирования одной из сторон.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.80
  • Мельбурн Сити с форой (+0.5) – коэффициент 1.70

1.80
Обе забьют — да
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Лига чемпионов АФК Элит Мельбурн Сити Ульсан Хендэ
Другие прогнозы
11.02.2026
13:00
1.75
Лига чемпионов АФК Элит, 7 тур
Канвон - Шанхай Порт
Обе забьют — да
11.02.2026
13:00
1.80
Лига чемпионов АФК Элит, 7 тур
Ульсан Хендэ - Мельбурн Сити
Обе забьют — да
11.02.2026
20:45
1.52
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Гоу Эхед Иглс - Херенвен
Обе забьют – да
11.02.2026
22:30
1.95
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Астон Вилла - Брайтон
Победа «Астон Виллы»
11.02.2026
22:30
2.25
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Ноттингем Форест - Вулверхэмптон
Фора «Ноттингем Форест» (–1)
11.02.2026
23:00
1.72
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
НЕК - Утрехт
Победа «НЕК»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 