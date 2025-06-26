Клубный ЧМ. «Боруссия» победила (1:0) «Ульсан Хендэ» и выиграла группу

Завершились матчи 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в квартете F.

Дортмундская «Боруссия» минимально обыграла «Ульсан Хендэ» – 1:0. Единственный гол забил Даниэль Свенссон. Ему ассистировал Джоб Беллингем.

В параллельной встрече «Флуминенсе» и «Мамелоди Сандаунс» победителя не выявили – 0:0.

Клубный чемпионат мира. Группа F. 3-й тур

Боруссия Д (Германия) – Ульсан Хендэ (Южная Корея) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Свенссон, 36.

Мамелоди Сандаунс (ЮАР) – Флуминенсе (Бразилия) – 0:0

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