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Турнирная таблица клубного ЧМ-2025

Сезон:
Общая
Группа A
1
Интер Майами
2
Палмейрас
3
Аль-Ахли
4
Порту
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
4
3
1
5
3
1
2
0
4
2
2
5
3
0
2
1
4
6
-2
2
3
0
2
1
5
6
-1
2
Группа B
1
ПСЖ
2
Ботафого
3
Атлетико
4
Сиэтл
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
6
1
5
6
3
2
0
1
3
2
1
6
3
2
0
1
4
5
-1
6
3
0
0
3
2
7
-5
0
Группа C
1
Бенфика
2
Бавария
3
Бока Хуниорс
4
Окленд Сити
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
9
2
7
7
3
2
0
1
12
2
10
6
3
0
2
1
4
5
-1
2
3
0
1
2
1
17
-16
1
Группа D
1
Фламенго
2
Челси
3
Эсперанс
4
Лос-Анджелес
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
2
4
7
3
2
0
1
6
3
3
6
3
1
0
2
1
5
-4
3
3
0
1
2
1
4
-3
1
Группа E
1
Интер
2
Монтеррей
3
Ривер Плейт
4
Урава Рэд Даймондс
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
2
3
7
3
1
2
0
5
1
4
5
3
1
1
1
3
3
0
4
3
0
0
3
2
9
-7
0
Группа F
1
Боруссия Д
2
Флуминенсе
3
Мамелоди Сандаунс
4
Ульсан Хендэ
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
3
2
7
3
1
2
0
4
2
2
5
3
1
1
1
4
4
0
4
3
0
0
3
2
6
-4
0
Группа G
1
Манчестер Сити
2
Ювентус
3
Аль-Айн
4
Уидад Атлетик
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
13
2
11
9
3
2
0
1
11
6
5
6
3
1
0
2
2
12
-10
3
3
0
0
3
2
8
-6
0
Группа H
1
Реал
2
Аль-Хиляль
3
Зальцбург
4
Пачука
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
2
5
7
3
1
2
0
3
1
2
5
3
1
1
1
2
4
-2
4
3
0
0
3
2
7
-5
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
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