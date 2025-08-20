Сезон:
Общая
Группа A
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
4
3
1
5
3
1
2
0
4
2
2
5
3
0
2
1
4
6
-2
2
3
0
2
1
5
6
-1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
6
1
5
6
3
2
0
1
3
2
1
6
3
2
0
1
4
5
-1
6
3
0
0
3
2
7
-5
0
Группа C
1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
9
2
7
7
3
2
0
1
12
2
10
6
3
0
2
1
4
5
-1
2
3
0
1
2
1
17
-16
1
Группа D
1
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
2
4
7
3
2
0
1
6
3
3
6
3
1
0
2
1
5
-4
3
3
0
1
2
1
4
-3
1
Группа E
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
2
3
7
3
1
2
0
5
1
4
5
3
1
1
1
3
3
0
4
3
0
0
3
2
9
-7
0
Группа F
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
3
2
7
3
1
2
0
4
2
2
5
3
1
1
1
4
4
0
4
3
0
0
3
2
6
-4
0
Группа G
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
13
2
11
9
3
2
0
1
11
6
5
6
3
1
0
2
2
12
-10
3
3
0
0
3
2
8
-6
0
Группа H
1
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
2
5
7
3
1
2
0
3
1
2
5
3
1
1
1
2
4
-2
4
3
0
0
3
2
7
-5
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире