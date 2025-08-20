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Статистика игроков клубного ЧМ-2025
2025
2023
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#
Игрок
Команда
1
П
Фернандес Э.
Челси
2
Н
Палмер К.
Челси
3
З
Хакими А.
ПСЖ
4
Н
Кварацхелия Х.
ПСЖ
5
Н
Барколя Б.
ПСЖ
6
З
Кошта А.
Ювентус
7
П
Кекчю О.
Бенфика
8
Н
Олисе М.
Бавария
9
П
Гюлер А.
Реал
10
П
Тюрам К.
Ювентус
11
П
Невеш Р.
Аль-Хиляль
12
З
Александер-Арнольд Т.
Реал
13
Н
Адейеми К.
Боруссия Д
14
П
Жоржиньо
Фламенго
15
З
Акунья М.
Ривер Плейт
16
Н
Плата Г.
Фламенго
17
Н
Ариас Д.
Флуминенсе
18
П
Риос Р.
Палмейрас
19
П
Торрес О.
Монтеррей
20
П
Гюндоган И.
Манчестер Сити
21
Н
Лагос Д.
Окленд Сити
22
П
Силва Б.
Манчестер Сити
23
З
Ле Норман Р.
Атлетико
24
П
Родри
Манчестер Сити
25
Н
Йылдыз К.
Ювентус
26
З
Камбьясо А.
Ювентус
27
З
Калюлю П.
Ювентус
28
П
Фоден Ф.
Манчестер Сити
29
Н
Холанд Э.
Манчестер Сити
30
З
Айт Нури Р.
Манчестер Сити
31
Н
Муани Р.
Ювентус
32
Н
Амрабат Н.
Уидад Атлетик
33
П
Буанга Д.
Лос-Анджелес
34
Н
Пио Эспозито Ф.
Интер
35
П
Сучич П.
Интер
36
З
Аугусто К.
Интер
37
Н
Шерки Р.
Манчестер Сити
38
Н
Муфид М.
Уидад Атлетик
39
П
Барелла Н.
Интер
40
П
Беллингем Д.
Боруссия Д
И
П
7
3
6
2
7
2
7
2
6
2
4
2
4
2
5
2
6
2
4
2
5
2
5
2
5
2
4
2
3
2
3
2
6
2
5
2
3
2
4
1
3
1
3
1
3
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
3
1
3
1
3
1
3
1
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4
1
4
1
4
1
3
1
4
1
4
1
И
- игры,
П
- голевые передачи
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