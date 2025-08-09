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Уидад Атлетик
€ 1 млн
Уидад Атлетик
Касабланка
Стадион:
Мохаммед V
Тренер:
Мохамед Амин Бенхачем
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Таблица
«Оренбург» купил участника КЧМ-2025
2025.08.09 14:28
«Оренбург» может подписать игрока, курившего кальян во время клубного ЧМ
2025.07.28 08:57
1
Трансляция
«Уидад Атлетик» – «Аль-Айн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июня 2025
2025.06.26 20:50
«Уидад Атлетик» – «Аль-Айн»: прогноз и ставки на матч 26 июня 2025 с коэффициентом 2.15
2025.06.25 12:16
Прогноз на точный счет матча «Уидад Атлетик» – «Аль-Айн»: Клубный чемпионат мира, 26 июня 2025
2025.06.25 10:11
Клубный ЧМ. «Ювентус» разгромил марокканский клуб, Йылдыз оформил дубль
2025.06.22 20:59
1
Трансляция
«Ювентус» – «Уидад Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июня 2025
2025.06.22 17:50
«Ювентус» – «Уидад Атлетик»: прогноз и ставки на матч 22 июня 2025 с коэффициентом 1.33
2025.06.21 12:48
Прогноз на точный счeт матча «Ювентус» – «Уидад Атлетик»: Клубный чемпионат мира, 22 июня 2025 года
2025.06.21 10:16
Клубный ЧМ. «Манчестер Сити» стартовал с победы над «Уидадом» (2:0)
2025.06.18 21:00
1
Трансляция
«Манчестер Сити» – «Уидад Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 июня 2025
2025.06.18 17:50
«Манчестер Сити» – «Уидад Атлетик»: прогноз и ставки на матч 18 июня 2025 с коэффициентом 1.72
2025.06.17 12:51
Прогноз на точный счeт матча «Манчестер Сити» – «Уидад Атлетик»: Клубный чемпионат мира, 18 июня 2025
2025.06.17 10:13
Глава «Видада» рассказал о несостоявшемся подписании Роналду
2025.06.14 11:50
Участник КЧМ-2025 сделал предложение Роналду
2025.05.21 18:27
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