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«Ювентус» – «Уидад Атлетик»: прогноз и ставки на матч 22 июня 2025 с коэффициентом 1.33

21 июня 2025 12:57
Ювентус - Уидад Атлетик
22 июн. 2025, воскресенье 19:00 | Клубный чемпионат мира, группа G, 2 тур
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1.33
Победа «Ювентуса»
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22 июня 2025 года на стадионе Lincoln Financial Field состоится матч 2-го тура Клубного чемпионата мира, где встретятся «Ювентус» и «Уидад Атлетик». Обе команды продемонстрировали разные результаты в своих предыдущих играх, и в этом прогнозе мы подробно рассмотрим форму каждой команды, чтобы составить наиболее точный прогноз.

«Ювентус»

В своем последнем матче против «Аль-Айна» «Ювентус» продемонстрировал отличную игру, победив с разгромным счетом 5:0. В последних 5 матчах «Ювентус» забивает в среднем 2.4 гола за игру и пропускает 0.8 гола. В атаке команда выглядит уверенно, а оборона достаточно надежна. Это позволяет «Ювентусу» занимать стабильное положение в турнире и набирать очки в матчах против сильных команд.

Показатели Ювентус:

  • Забивает 2.4 гола за игру
  • Пропускает 0.8 гола за игру
  • Не проигрывает в 3 последних матчах
  • Забивает в 6 последних матчах подряд

«Уидад Атлетик»

«Уидад Атлетик» в своем последнем матче проиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:2, что подчеркивает их проблемы в матчах против более сильных оппонентов. В последних 5 играх они забили только 4 гола, что является низким результатом для команды такого уровня. Оборона также не стабильно действует, пропуская в среднем 0.8 гола за игру.

Показатели Уидад Атлетик:

  • Забивает 0.8 гола за игру
  • Пропускает 0.8 гола за игру
  • Проигрывает в 3 последних матчах
  • Забивает в 3 последних матчах подряд

Ключевые факты перед матчем:

  • «Ювентус» забивает в среднем 2.4 гола за игру, в то время как «Уидад Атлетик» забивает только 0.8 гола.

  • «Ювентус» не проигрывает в 3 последних матчах, в то время как «Уидад Атлетик» проигрывает в 3 последних играх.

  • «Ювентус» забивает в 6 последних матчах подряд, а «Уидад Атлетик» забивает в 3 последних матчах подряд.

Анализ и прогноз

На данный момент «Ювентус» выглядит более сильным и стабильным соперником по сравнению с «Уидад Атлетик». Итальянская команда демонстрирует отличную форму в атаке и надежность в обороне, в то время как «Уидад Атлетик» не показывает стабильных результатов как в атаке, так и в защите. Учитывая текущую форму команд и их результаты, «Ювентус» выглядит фаворитом этого матча.

Прогноз: Победа «Ювентус» с разницей в 1-2 гола.

Рекомендации по ставкам:

  • Победа «Ювентуса» – коэффициент 1.33
  • Индивидуальный тотал «Ювентус» больше 1.5 – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.60

1.33
Победа «Ювентуса»
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Автор: Мещеряков Денис
Клубный чемпионат мира Уидад Атлетик Ювентус
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