22 июня 2025 года на стадионе Lincoln Financial Field состоится матч 2-го тура Клубного чемпионата мира, где встретятся «Ювентус» и «Уидад Атлетик». Обе команды продемонстрировали разные результаты в своих предыдущих играх, и в этом прогнозе мы подробно рассмотрим форму каждой команды, чтобы составить наиболее точный прогноз.
«Ювентус»
В своем последнем матче против «Аль-Айна» «Ювентус» продемонстрировал отличную игру, победив с разгромным счетом 5:0. В последних 5 матчах «Ювентус» забивает в среднем 2.4 гола за игру и пропускает 0.8 гола. В атаке команда выглядит уверенно, а оборона достаточно надежна. Это позволяет «Ювентусу» занимать стабильное положение в турнире и набирать очки в матчах против сильных команд.
Показатели Ювентус:
- Забивает 2.4 гола за игру
- Пропускает 0.8 гола за игру
- Не проигрывает в 3 последних матчах
- Забивает в 6 последних матчах подряд
«Уидад Атлетик»
«Уидад Атлетик» в своем последнем матче проиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:2, что подчеркивает их проблемы в матчах против более сильных оппонентов. В последних 5 играх они забили только 4 гола, что является низким результатом для команды такого уровня. Оборона также не стабильно действует, пропуская в среднем 0.8 гола за игру.
Показатели Уидад Атлетик:
- Забивает 0.8 гола за игру
- Пропускает 0.8 гола за игру
- Проигрывает в 3 последних матчах
- Забивает в 3 последних матчах подряд
Ключевые факты перед матчем:
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«Ювентус» забивает в среднем 2.4 гола за игру, в то время как «Уидад Атлетик» забивает только 0.8 гола.
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«Ювентус» не проигрывает в 3 последних матчах, в то время как «Уидад Атлетик» проигрывает в 3 последних играх.
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«Ювентус» забивает в 6 последних матчах подряд, а «Уидад Атлетик» забивает в 3 последних матчах подряд.
Анализ и прогноз
На данный момент «Ювентус» выглядит более сильным и стабильным соперником по сравнению с «Уидад Атлетик». Итальянская команда демонстрирует отличную форму в атаке и надежность в обороне, в то время как «Уидад Атлетик» не показывает стабильных результатов как в атаке, так и в защите. Учитывая текущую форму команд и их результаты, «Ювентус» выглядит фаворитом этого матча.
Прогноз: Победа «Ювентус» с разницей в 1-2 гола.
Рекомендации по ставкам:
- Победа «Ювентуса» – коэффициент 1.33
- Индивидуальный тотал «Ювентус» больше 1.5 – коэффициент 2.10
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.60