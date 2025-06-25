26 июня в рамках 3-го тура Клубного чемпионата мира на стадионе Audi Field встретятся представители Северной Африки и Ближнего Востока – «Уидад Атлетик» и «Аль-Айн». Оба коллектива уже потеряли шансы на выход из группы, но матч имеет значение для репутации команд и итогового положения.

«Уидад Атлетик»

Марокканская команда переживает не лучший отрезок. Четыре поражения подряд, в том числе крупные от «Ювентуса» (1:4) и «Манчестер Сити» (0:2), говорят об уязвимости в обороне. За последние пять матчей «Уидад Атлетик» пропустил 8 мячей (в среднем 1.60) и забил лишь 3 (в среднем 0.60). Команда не может наладить игру в атаке, а текущая форма не внушает оптимизма.

Показатели «Уидада»:

серия из 4 поражений подряд;

0.60 гола в среднем за игру;

1.60 пропущенного гола за матч;

пропускает в 4 последних матчах.

«Аль-Айн»

Команда из ОАЭ проводит турнир слабо, уступив с разгромным счeтом двум европейским грандам – 0:5 от «Ювентуса» и 0:6 от «Манчестер Сити». Однако в статистике последних 5 игр – 5 голов (в среднем 1.00) и 11 пропущенных (2.20). Несмотря на тяжeлый календарь, команда хотя бы периодически создаeт моменты и может забивать. Особенно с учeтом того, что соперник – не из топ-уровня.

Показатели «Аль-Айна»:

1.00 гола в среднем за игру;

2.20 пропущенного мяча за матч;

крупные поражения от фаворитов группы;

слабость в обороне компенсируется попытками атаковать.

Ключевые факты перед матчем

«Уидад» проигрывает 4 матча подряд и пропускает в каждом.

Средняя результативность «Уидада» – 0.60 гола за игру.

«Аль-Айн» пропускает в среднем 2.20, но забивает в среднем больше (1.00).

Обе команды уже потеряли турнирную мотивацию, но могут использовать матч как шанс реабилитироваться.

Анализ и прогноз

Обе команды подходят к поединку в плохой форме, но «Аль-Айн» производит чуть более позитивное впечатление. Несмотря на разгромные поражения, команда из ОАЭ старается играть в атаку, в то время как «Уидад» буксует в созидании и не показывает эффективности в завершающей стадии. Кроме того, у «Аль-Айна» хотя бы фиксируется некоторая результативность на фоне равных или более слабых соперников, а защита «Уидада» не отличается стабильностью. Вероятен обмен голами, но в итоговом счeте чуть больше шансов на успех у «Аль-Айна».

Рекомендованные ставки