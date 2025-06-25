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«Уидад Атлетик» – «Аль-Айн»: прогноз и ставки на матч 26 июня 2025 с коэффициентом 2.15

25 июня 2025 12:46
Уидад Атлетик - Аль-Айн
26 июн. 2025, четверг 22:00 | Клубный чемпионат мира, группа G, 3 тур
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2.15
Победа «Аль-Айна»
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26 июня в рамках 3-го тура Клубного чемпионата мира на стадионе Audi Field встретятся представители Северной Африки и Ближнего Востока – «Уидад Атлетик» и «Аль-Айн». Оба коллектива уже потеряли шансы на выход из группы, но матч имеет значение для репутации команд и итогового положения.

«Уидад Атлетик»

Марокканская команда переживает не лучший отрезок. Четыре поражения подряд, в том числе крупные от «Ювентуса» (1:4) и «Манчестер Сити» (0:2), говорят об уязвимости в обороне. За последние пять матчей «Уидад Атлетик» пропустил 8 мячей (в среднем 1.60) и забил лишь 3 (в среднем 0.60). Команда не может наладить игру в атаке, а текущая форма не внушает оптимизма.

Показатели «Уидада»:

  • серия из 4 поражений подряд;
  • 0.60 гола в среднем за игру;
  • 1.60 пропущенного гола за матч;
  • пропускает в 4 последних матчах.

«Аль-Айн»

Команда из ОАЭ проводит турнир слабо, уступив с разгромным счeтом двум европейским грандам – 0:5 от «Ювентуса» и 0:6 от «Манчестер Сити». Однако в статистике последних 5 игр – 5 голов (в среднем 1.00) и 11 пропущенных (2.20). Несмотря на тяжeлый календарь, команда хотя бы периодически создаeт моменты и может забивать. Особенно с учeтом того, что соперник – не из топ-уровня.

Показатели «Аль-Айна»:

  • 1.00 гола в среднем за игру;
  • 2.20 пропущенного мяча за матч;
  • крупные поражения от фаворитов группы;
  • слабость в обороне компенсируется попытками атаковать.

Ключевые факты перед матчем

  • «Уидад» проигрывает 4 матча подряд и пропускает в каждом.
  • Средняя результативность «Уидада» – 0.60 гола за игру.
  • «Аль-Айн» пропускает в среднем 2.20, но забивает в среднем больше (1.00).
  • Обе команды уже потеряли турнирную мотивацию, но могут использовать матч как шанс реабилитироваться.

Анализ и прогноз

Обе команды подходят к поединку в плохой форме, но «Аль-Айн» производит чуть более позитивное впечатление. Несмотря на разгромные поражения, команда из ОАЭ старается играть в атаку, в то время как «Уидад» буксует в созидании и не показывает эффективности в завершающей стадии. Кроме того, у «Аль-Айна» хотя бы фиксируется некоторая результативность на фоне равных или более слабых соперников, а защита «Уидада» не отличается стабильностью. Вероятен обмен голами, но в итоговом счeте чуть больше шансов на успех у «Аль-Айна».

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аль-Айна» – коэффициент 2.15
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал Аль-Айна больше 1.5 – коэффициент 2.30

2.15
Победа «Аль-Айна»
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Автор: Миронов Николай
Клубный чемпионат мира Аль-Айн Уидад Атлетик
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