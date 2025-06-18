Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Манчестер Сити» – «Уидад Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 июня 2025

«Манчестер Сити» – «Уидад Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 июня 2025

18 июня 2025, 17:50
Манчестер Сити
18.06.2025, среда, 19:00
Клубный чемпионат мира, группа G, 1 тур
2 : 0
Завершен
Уидад Атлетик
2' Ф. Фоден 42' Ж. Доку
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
(К) ВР
22
Витор Рейс
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
10
Райан Шерки
АП
22
Савиньо
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Уидад Атлетик
1
Эль-Мехди Бенабид
ВР
3
Abdelmounaim Boutouil
ЦЗ
2
Барт Мейерс
ЦЗ
2
Мохамед Муфид
ЦЗ
72
Гильерме Феррейра
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
19
Мехди Мубарик
ОП
27
Oussama Zemraoui
ЦП
4
Тембинкоси Лорч
ЦП
33
Кассиус Майлула
ЦФ
39
Нордин Амрабат
(К) ЦФ
Главный тренер
Мохамед Амин Бенхачем
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
16
Родри
ОП
6
Нико Гонсалес
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
30
Клаудио Эчеверри
АП
20
Бернарду Силва
АП
14
Оскар Бобб
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Уидад Атлетик
36
Omar Aqzdaou
ВР
1
Youssef El Motie
ВР
15
Джамал Харкасс
ЦЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
10
Arthur
ЦП
44
Rayane Mahtou
ЦП
33
Pedrinho
ЦП
5
Ismail Moutaraji
ЦП
34
Yassine Bennani
ЦП
27
Ismael Benktib
ЦП
25
Стефан Азиз Ки
АП
17
Zakaria Fatihi
ЦФ
8
Mohamed Rayhi
ЦФ
40
Selemani Mwalimu
ЦФ
20
Самуэль Обенг
ЦФ
3-1-3-3
31
Эдерсон
22
Рейс
15
Аке
82
Льюис
14
Рейндерс
47
Фоден
10
Шерки
22
Савиньо
22
Мармуш
11
Доку
33
О'Райли
3-3-2-2
1
Бенабид
2
Мейерс
2
Муфид
72
Феррейра
18
Муфи
19
Мубарик
3
27
4
Лорч
39
Амрабат
33
Майлула
47
Фоден
16
Родри
16
Родри
47
Фоден
22
Мармуш
20
Гюндоган
20
Гюндоган
22
Мармуш
22
Савиньо
27
Нуньес
27
Нуньес
22
Савиньо
11
Доку
14
Бобб
14
Бобб
11
Доку
10
Шерки
9
Холанд
9
Холанд
10
Шерки
27
11
Мальса
11
Мальса
27
2
Мейерс
5
5
2
Мейерс
4
Лорч
25
Азиз Ки
25
Азиз Ки
4
Лорч
33
Майлула
8
8
33
Майлула
39
Амрабат
20
Обенг
20
Обенг
39
Амрабат
Остались в запасе
Манчестер Сити
Уидад Атлетик
1
Стефан Ортега
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
6
Нико Гонсалес
ЦП
30
Клаудио Эчеверри
АП
20
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
36
Omar Aqzdaou
ВР
1
Youssef El Motie
ВР
15
Джамал Харкасс
ЦЗ
10
Arthur
ЦП
44
Rayane Mahtou
ЦП
33
Pedrinho
ЦП
34
Yassine Bennani
ЦП
27
Ismael Benktib
ЦП
17
Zakaria Fatihi
ЦФ
40
Selemani Mwalimu
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Амин Бенхачем
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
6
Нико Гонсалес
ЦП
30
Клаудио Эчеверри
АП
20
Бернарду Силва
АП
Остались в запасе
36
Omar Aqzdaou
ВР
1
Youssef El Motie
ВР
15
Джамал Харкасс
ЦЗ
10
Arthur
ЦП
44
Rayane Mahtou
ЦП
33
Pedrinho
ЦП
34
Yassine Bennani
ЦП
27
Ismael Benktib
ЦП
17
Zakaria Fatihi
ЦФ
40
Selemani Mwalimu
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Мохамед Амин Бенхачем
Статистика матча Манчестер Сити - Уидад Атлетик
1
1
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
9
4
Нарушения
10
10
Офсайды
1
4
Количество передач
619
285
Сейвы
2
4
Точность передач %
91
81
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
5
8

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Уидад Атлетик», 1-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 июня в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Уидад Атлетик»

«Манчестер Сити» – «Уидад Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Уидад Атлетик Манчестер Сити
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
2
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
2
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
2
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
2
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
6
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
11
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
2
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+