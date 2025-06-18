18.06.2025, среда, 19:00
Клубный чемпионат мира, группа G, 1 тур
Клубный чемпионат мира, группа G, 1 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер Сити
Уидад Атлетик
3-1-3-3
31
Эдерсон
22
Рейс
15
Аке
82
Льюис
14
Рейндерс
47
Фоден
10
Шерки
22
Савиньо
22
Мармуш
11
Доку
33
О'Райли
3-3-2-2
1
Бенабид
2
Мейерс
2
Муфид
72
Феррейра
18
Муфи
19
Мубарик
3
27
4
Лорч
39
Амрабат
33
Майлула
47
Фоден
16
Родри
16
Родри
47
Фоден
22
Мармуш
20
Гюндоган
20
Гюндоган
22
Мармуш
22
Савиньо
27
Нуньес
27
Нуньес
22
Савиньо
11
Доку
14
Бобб
14
Бобб
11
Доку
10
Шерки
9
Холанд
9
Холанд
10
Шерки
27
11
Мальса
11
Мальса
27
2
Мейерс
5
5
2
Мейерс
4
Лорч
25
Азиз Ки
25
Азиз Ки
4
Лорч
33
Майлула
8
8
33
Майлула
39
Амрабат
20
Обенг
20
Обенг
39
Амрабат
Остались в запасе
Манчестер Сити
Уидад Атлетик
1
Стефан Ортега
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
6
Нико Гонсалес
ЦП
30
Клаудио Эчеверри
АП
20
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
36
Omar Aqzdaou
ВР
1
Youssef El Motie
ВР
15
Джамал Харкасс
ЦЗ
10
Arthur
ЦП
44
Rayane Mahtou
ЦП
33
Pedrinho
ЦП
34
Yassine Bennani
ЦП
27
Ismael Benktib
ЦП
17
Zakaria Fatihi
ЦФ
40
Selemani Mwalimu
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Амин Бенхачем
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
6
Нико Гонсалес
ЦП
30
Клаудио Эчеверри
АП
20
Бернарду Силва
АП
Остались в запасе
36
Omar Aqzdaou
ВР
1
Youssef El Motie
ВР
15
Джамал Харкасс
ЦЗ
10
Arthur
ЦП
44
Rayane Mahtou
ЦП
33
Pedrinho
ЦП
34
Yassine Bennani
ЦП
27
Ismael Benktib
ЦП
17
Zakaria Fatihi
ЦФ
40
Selemani Mwalimu
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Мохамед Амин Бенхачем
Статистика матча Манчестер Сити - Уидад Атлетик
1
1
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
9
4
Нарушения
10
10
Офсайды
1
4
Количество передач
619
285
Сейвы
2
4
Точность передач %
91
81
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
5
8
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Уидад Атлетик», 1-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 июня в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Уидад Атлетик»
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Источник: «Бомбардир»