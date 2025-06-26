26.06.2025, четверг, 22:00
Клубный чемпионат мира, группа G, 3 тур
Клубный чемпионат мира, группа G, 3 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Уидад Атлетик
Уидад Атлетик
Аль-Айн
17
Халид Эйса
ВР
14
Марцел Ратник
ЦЗ
16
Халид Хашеми
ЦЗ
3
Kouame Autonne Kouadio
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
15
Erik Jorgens de Menezes
ЦЗ
56
A. Niang
ЦЗ
8
Яхья Надер
ОП
80
Joshua Udoh
ЦП
23
Матео Санабрия
ЦП
30
H. Abbas
ЦП
8
Мохаммед Аль-Балуши
АП
77
Нассим Шадли
ПВ
13
Houssine Rahimi
ЦФ
72
Mohamed Awadalla
ЦФ
4-1-1-4
1
Бенабид
2
Муфид
15
Харкасс
24
72
Феррейра
19
Мубарик
27
4
Лорч
33
Майлула
9
Аль-Сома
39
Амрабат
4-1-1-3-1
1
Патрисиу
97
Ясич
4
25
Рабия
22
Сабала
38
Пак
70
10
Каку
20
Паласиос
21
Рахими
9
15
Харкасс
2
Мейерс
2
Мейерс
15
Харкасс
27
5
5
27
9
Аль-Сома
20
Обенг
20
Обенг
9
Аль-Сома
33
Майлула
40
40
33
Майлула
20
Паласиос
56
56
20
Паласиос
9
8
Надер
8
Надер
9
10
Каку
77
Шадли
77
Шадли
10
Каку
21
Рахими
13
13
21
Рахими
Остались в запасе
Уидад Атлетик
Аль-Айн
1
Youssef El Motie
ВР
36
Omar Aqzdaou
ВР
18
Фахд Муфи
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
10
Arthur
ЦП
44
Rayane Mahtou
ЦП
33
Pedrinho
ЦП
27
Ismael Benktib
ЦП
25
Стефан Азиз Ки
АП
17
Zakaria Fatihi
ЦФ
8
Mohamed Rayhi
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Амин Бенхачем
17
Халид Эйса
ВР
14
Марцел Ратник
ЦЗ
16
Халид Хашеми
ЦЗ
3
Kouame Autonne Kouadio
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
15
Erik Jorgens de Menezes
ЦЗ
80
Joshua Udoh
ЦП
23
Матео Санабрия
ЦП
30
H. Abbas
ЦП
8
Мохаммед Аль-Балуши
АП
72
Mohamed Awadalla
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Остались в запасе
1
Youssef El Motie
ВР
36
Omar Aqzdaou
ВР
18
Фахд Муфи
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
10
Arthur
ЦП
44
Rayane Mahtou
ЦП
33
Pedrinho
ЦП
27
Ismael Benktib
ЦП
25
Стефан Азиз Ки
АП
17
Zakaria Fatihi
ЦФ
8
Mohamed Rayhi
ЦФ
Остались в запасе
17
Халид Эйса
ВР
14
Марцел Ратник
ЦЗ
16
Халид Хашеми
ЦЗ
3
Kouame Autonne Kouadio
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
15
Erik Jorgens de Menezes
ЦЗ
80
Joshua Udoh
ЦП
23
Матео Санабрия
ЦП
30
H. Abbas
ЦП
8
Мохаммед Аль-Балуши
АП
72
Mohamed Awadalla
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Амин Бенхачем
Главный тренер
Владимир Ивич
Статистика матча Уидад Атлетик - Аль-Айн
3
1
Всего ударов по воротам
12
18
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
22
11
Офсайды
3
3
Количество передач
348
360
Сейвы
3
1
Точность передач %
87
83
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
10
14
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Уидад Атлетик» против «Аль-Айн», 3-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июня в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уидад Атлетик» – «Аль-Айн»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»