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  • «Уидад Атлетик» – «Аль-Айн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июня 2025

«Уидад Атлетик» – «Аль-Айн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июня 2025

26 июня 2025, 20:50
Уидад Атлетик
26.06.2025, четверг, 22:00
Клубный чемпионат мира, группа G, 3 тур
1 : 2
Завершен
Аль-Айн
4' К. Майлула
45+1' K. Fo Doh Laba (П) 50' Каку
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уидад Атлетик
1
Эль-Мехди Бенабид
ВР
2
Мохамед Муфид
ЦЗ
72
Гильерме Феррейра
ЦЗ
15
Джамал Харкасс
ЦЗ
24
Ayoub Boucheta
ЦЗ
19
Мехди Мубарик
ОП
27
Oussama Zemraoui
ЦП
4
Тембинкоси Лорч
ЛФ
39
Нордин Амрабат
(К) ЦФ
9
Омар Аль-Сома
ЦФ
33
Кассиус Майлула
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Амин Бенхачем
Аль-Айн
1
Руй Патрисиу
ВР
22
Факундо Сабала
ЛЗ
4
Yahya Ben Khaleq
ЦЗ
25
Рами Рабия
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
21
Суфьян Рахими
ЛВ
38
Ен-Ву Пак
ОП
70
Abdoul Traoré
ЦП
10
Каку
АП
20
Матиас Паласиос
АП
9
Kodjo Fo Doh Laba
(К) ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Уидад Атлетик
1
Youssef El Motie
ВР
36
Omar Aqzdaou
ВР
2
Барт Мейерс
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
10
Arthur
ЦП
44
Rayane Mahtou
ЦП
5
Ismail Moutaraji
ЦП
33
Pedrinho
ЦП
27
Ismael Benktib
ЦП
25
Стефан Азиз Ки
АП
20
Самуэль Обенг
ЦФ
17
Zakaria Fatihi
ЦФ
8
Mohamed Rayhi
ЦФ
40
Selemani Mwalimu
ЦФ
Аль-Айн
17
Халид Эйса
ВР
14
Марцел Ратник
ЦЗ
16
Халид Хашеми
ЦЗ
3
Kouame Autonne Kouadio
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
15
Erik Jorgens de Menezes
ЦЗ
56
A. Niang
ЦЗ
8
Яхья Надер
ОП
80
Joshua Udoh
ЦП
23
Матео Санабрия
ЦП
30
H. Abbas
ЦП
8
Мохаммед Аль-Балуши
АП
77
Нассим Шадли
ПВ
13
Houssine Rahimi
ЦФ
72
Mohamed Awadalla
ЦФ
4-1-1-4
1
Бенабид
2
Муфид
15
Харкасс
24
72
Феррейра
19
Мубарик
27
4
Лорч
33
Майлула
9
Аль-Сома
39
Амрабат
4-1-1-3-1
1
Патрисиу
97
Ясич
4
25
Рабия
22
Сабала
38
Пак
70
10
Каку
20
Паласиос
21
Рахими
9
15
Харкасс
2
Мейерс
2
Мейерс
15
Харкасс
27
5
5
27
9
Аль-Сома
20
Обенг
20
Обенг
9
Аль-Сома
33
Майлула
40
40
33
Майлула
20
Паласиос
56
56
20
Паласиос
9
8
Надер
8
Надер
9
10
Каку
77
Шадли
77
Шадли
10
Каку
21
Рахими
13
13
21
Рахими
Остались в запасе
Уидад Атлетик
Аль-Айн
1
Youssef El Motie
ВР
36
Omar Aqzdaou
ВР
18
Фахд Муфи
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
10
Arthur
ЦП
44
Rayane Mahtou
ЦП
33
Pedrinho
ЦП
27
Ismael Benktib
ЦП
25
Стефан Азиз Ки
АП
17
Zakaria Fatihi
ЦФ
8
Mohamed Rayhi
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Амин Бенхачем
17
Халид Эйса
ВР
14
Марцел Ратник
ЦЗ
16
Халид Хашеми
ЦЗ
3
Kouame Autonne Kouadio
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
15
Erik Jorgens de Menezes
ЦЗ
80
Joshua Udoh
ЦП
23
Матео Санабрия
ЦП
30
H. Abbas
ЦП
8
Мохаммед Аль-Балуши
АП
72
Mohamed Awadalla
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Остались в запасе
1
Youssef El Motie
ВР
36
Omar Aqzdaou
ВР
18
Фахд Муфи
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
10
Arthur
ЦП
44
Rayane Mahtou
ЦП
33
Pedrinho
ЦП
27
Ismael Benktib
ЦП
25
Стефан Азиз Ки
АП
17
Zakaria Fatihi
ЦФ
8
Mohamed Rayhi
ЦФ
Остались в запасе
17
Халид Эйса
ВР
14
Марцел Ратник
ЦЗ
16
Халид Хашеми
ЦЗ
3
Kouame Autonne Kouadio
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
15
Erik Jorgens de Menezes
ЦЗ
80
Joshua Udoh
ЦП
23
Матео Санабрия
ЦП
30
H. Abbas
ЦП
8
Мохаммед Аль-Балуши
АП
72
Mohamed Awadalla
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Амин Бенхачем
Главный тренер
Владимир Ивич
Статистика матча Уидад Атлетик - Аль-Айн
3
1
Всего ударов по воротам
12
18
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
22
11
Офсайды
3
3
Количество передач
348
360
Сейвы
3
1
Точность передач %
87
83
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
10
14
Удары из-за пределов штрафной
2
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Уидад Атлетик» против «Аль-Айн», 3-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июня в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уидад Атлетик»«Аль-Айн»

«Уидад Атлетик» – «Аль-Айн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Аль-Айн Уидад Атлетик
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