18 июня на стадионе Lincoln Financial Field в США пройдeт матч первого тура Клубного чемпионата мира, в котором «Манчестер Сити» сыграет против марокканского клуба «Уидад Атлетик». Обе команды подойдут к матчу в хорошей форме и с чeтко выраженным игровым стилем.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» завершил сезон в Премьер-лиге в привычно стабильной манере. Команда Гвардиолы уверенно действует в защите и эффективно использует моменты в атаке. За последние 5 матчей «Сити» забил 6 голов и пропустил только 2. Победы над «Фулхэмом» (2:0), «Борнмутом» (3:1) и «Вулверхэмптоном» (1:0) подчeркивают хорошую физическую форму и тактическую дисциплину. Особенно надeжно команда выглядит в обороне – средний показатель пропущенных мячей всего 0.4 за игру. Однако атакующие показатели стали чуть менее яркими – в среднем 1.2 гола за матч. В матчах с аутсайдерами «Сити» играет прагматично, без лишних рисков.

«Уидад Атлетик»

«Уидад Атлетик» входит в число лучших клубов Африки, и к старту турнира подходит в оптимальной форме. Команда забила 6 голов и пропустила 3 в 5 последних матчах. Победы над «Суалемом» (2:0), «ФАР» (2:1) и «Хемис Земамра» (2:0) подтверждают атакующую эффективность. При этом в контрольных матчах против «Порту» и «Севильи» «Уидад» проиграл 0:1, но показал организованную оборону и умение сдерживать давление. Команда надeжна в гостевых играх: не проигрывает в 11 из 13 последних матчей на турнире, включая выступления на чужом континенте.

Факты о командах:

«Манчестер Сити»

Не проигрывает в 12 из 14 последних матчей

В среднем 1.2 гола за матч, 0.4 – в защите

Три «сухие» победы в последних 5 играх

«Уидад Атлетик»

Не проигрывает в 11 из 13 выездных матчей на турнире

В среднем 1.2 гола за матч, 0.6 – пропущенных

Три победы в пяти последних матчах с одинаковым счeтом 2:0 или 2:1

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Уидад Атлетик»

Форма «Сити» и его тактическая гибкость делают его фаворитом встречи. Однако «Уидад Атлетик» – организованный и дисциплинированный соперник, способный ограничить действия соперника в финальной трети. Скорее всего, англичане не станут форсировать события и сыграют строго, рассчитывая на реализацию после контроля мяча.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Манчестер Сити».

Рекомендованные ставки: