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Манчестер Сити – Уидад Атлетик: прогноз и ставки на матч 18 июня 2025 с коэффициентом 1.75

17 июня 2025 12:18
Манчестер Сити - Уидад Атлетик
18 июн. 2025, среда 19:00 | Клубный чемпионат мира, группа G, 1 тур
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1.75
Победа Манчестер Сити и тотал меньше 3.5
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18 июня на стадионе Lincoln Financial Field в Филадельфии «Манчестер Сити» начнeт свой путь в Клубном чемпионате мира матчем против марокканского «Уидада Атлетик». Подопечные Пепа Гвардиолы традиционно входят в число фаворитов любого турнира, но марокканцы не из тех, кто легко сдаeтся – особенно в матчах с топ-соперниками.

«Манчестер Сити»

Команда завершила сезон Премьер-лиги уверенно, одержав победы над «Фулхэмом» (2:0) и «Борнмутом» (3:1), показав при этом стабильную игру в обороне. При этом атакующая мощь по сравнению с пиком сезона немного сбавила обороты: всего 6 голов в 5 последних матчах.

Форма «Сити»:

  • 6 забитых мячей за 5 матчей (в среднем 1.2);
  • всего 2 пропущенных (0.4 в среднем);
  • 3 победы в последних 5 встречах;
  • 12 из 14 последних матчей без поражений.

Гвардиола продолжает использовать владение как главный инструмент давления на соперника. Даже при не самой яркой атакующей статистике команда сохраняет высокий уровень контроля и минимизирует риски.

«Уидад Атлетик»

Марокканский клуб уверенно действует в национальном чемпионате и нередко успешно играет в Клубном чемпионате мира. «Уидад» входит в число лучших африканских клубов и умеет обороняться организованно и терпеливо.

Форма «Уидада»:

  • 6 забитых и 3 пропущенных мяча за 5 игр;
  • 1.2 гола в среднем за матч;
  • 0.6 пропущенных в среднем;
  • 11 из 13 последних выездных матчей на КЧМ без поражений.

Недавние спарринги с «Порту» и «Севильей» (оба проиграны 0:1) показали, что команда умеет сдерживать давление, но испытывает трудности с созданием моментов.

Ключевые факты перед матчем

  • «Сити» пропускает в среднем 0.4 гола за игру, забивает 1.2.
  • «Уидад» пропускает в среднем 0.6, забивает 1.2.
  • «Сити» не проигрывает в 12 из 14 последних матчей.
  • «Уидад» не проигрывает в 11 из 13 выездных матчей на КЧМ.
  • Обе команды стабильно играют в защите и редко участвуют в результативных встречах.

Анализ и прогноз

Исходя из формы команд, ожидается матч с явным территориальным преимуществом «Манчестер Сити». Англичане будут больше владеть мячом, атаковать позиционно и стремиться вскрыть оборону соперника через комбинации. Но учитывая дисциплину и выучку «Уидада» в обороне, вероятность разгрома невелика.

Игра, скорее всего, пройдeт в умеренном темпе. «Сити» не станет бездумно идти вперeд и попытается контролировать ритм, экономя силы на более сложные стадии турнира. Учитывая слабую результативность обеих команд в последних матчах, ставить на высокую результативность не стоит. Победа «Сити» с сухим счeтом или минимальным перевесом выглядит логичной.

Рекомендованные ставки

  • Победа Манчестер Сити и тотал меньше 3.5 – коэффициент 1.75
  • Манчестер Сити не пропустит – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал Уидада меньше 0.5 – коэффициент 1.90

1.75
Победа Манчестер Сити и тотал меньше 3.5
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Автор: Ланьков Роман
Клубный чемпионат мира Уидад Атлетик Манчестер Сити
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