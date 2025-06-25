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Прогноз на точный счет матча «Уидад Атлетик» – «Аль-Айн»: Клубный чемпионат мира, 26 июня 2025

25 июня 2025 10:50
Уидад Атлетик - Аль-Айн
26 июн. 2025, четверг 22:00 | Клубный чемпионат мира, группа G, 3 тур
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6.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Уидад Атлетик»
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26 июня на стадионе Audi Field состоится матч третьего тура Клубного чемпионата мира между «Уидад Атлетик» и «Аль-Айн». Обе команды сталкиваются с трудными периодами в своем выступлении, однако каждая будет стремиться реабилитироваться за предыдущие неудачи. Важно понимать ключевые моменты текущей формы и слабости команд, чтобы составить прогноз на этот матч.

«Уидад Атлетик»

«Уидад Атлетик» продолжает бороться на турнире, несмотря на неудачные результаты в последних играх. После поражения от «Ювентуса» со счетом 4:1 в прошлом туре, команда столкнулась с трудностями в обороне и атаке. В последних 5 играх «Уидад Атлетик» забивает в среднем 0.60 гола за игру и пропускает 1.60 гола. Статистика показывает, что команда сталкивается с трудностями против более сильных соперников, но может создать опасность для вратарей соперников. Они нацелены на выход из кризиса и, возможно, смогут выступить лучше в предстоящем матче.

«Аль-Айн»

«Аль-Айн» находится в подобной ситуации, проиграв «Манчестер Сити» с разгромным счетом 6:0 в последней игре. В последних 5 играх они забивают в среднем 1.00 гола, но пропускают 2.20 гола за игру. Несмотря на проблемы в защите, они могут проявить агрессивность в атаке и создать моменты у ворот противника. Стоит отметить, что «Аль-Айн» имеет в своей команде индивидуальности, которые могут оказать влияние на ход встречи, но они все же должны улучшить свою игру в обороне.

Факты о командах

«Уидад Атлетик»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за матч.
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру.
  • Пропустил в 4 последних матчах.
  • Не выигрывает в 4 последних матчах.

«Аль-Айн»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за матч.
  • Пропускает в среднем 2.20 гола за игру.
  • Пропустил в 6 последних матчах.
  • Не выигрывает в 2 последних матчах.

Прогноз на матч «Уидад Атлетик» – «Аль-Айн»

В этом матче обе команды сталкиваются с трудностями, как в атаке, так и в обороне. Однако, несмотря на слабости в защите, «Уидад Атлетик» может продемонстрировать агрессию в атаке, особенно в свете своей мотивации и необходимости восстановить репутацию после нескольких неудач. «Аль-Айн», в свою очередь, сталкивается с большими проблемами в защите, но все же продолжает атаковать. Прогнозируем, что матч будет достаточно напряженным и закончится победой «Уидад Атлетик» с небольшим перевесом.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Уидад Атлетик».

Рекомендованные ставки

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Уидад Атлетик» – коэффициент 6.50
  • Оба забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Уидад Атлетик» больше 1.5 – коэффициент 1.95

6.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Уидад Атлетик»
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Автор: Бестужев Павел
Клубный чемпионат мира Аль-Айн Уидад Атлетик
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