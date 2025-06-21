22 июня на стадионе Lincoln Financial Field туринский «Ювентус» встретится с марокканским клубом «Уидад Атлетик» во втором туре Клубного чемпионата мира. После уверенного старта от итальянцев и поражения «Уидада» в первом туре, расклад перед этой игрой кажется однозначным. «Ювентус» в полном порядке, а сопернику придeтся постараться, чтобы сдержать атакующий натиск фаворита.

«Ювентус»

Итальянский клуб набрал впечатляющий ход: в пяти последних матчах – три победы и две ничьи, при этом команда демонстрирует стабильную результативность. 12 голов за 5 встреч – в среднем 2.40 за игру, при этом пропущено лишь 4 мяча (0.80 в среднем). «Ювентус» уверенно разбил «Аль-Айн» (5:0), продемонстрировав глубину состава, командную сыгранность и хорошую форму. В защите команда действует надeжно, а атакующая линия регулярно находит пути к воротам соперников. В преддверии второго тура туринцы находятся в отличной физической и тактической форме.

«Уидад Атлетик»

Марокканская команда начала турнир с поражения от «Манчестер Сити» (0:2), показав ограниченные атакующие ресурсы. В последних пяти матчах клуб забил всего 4 мяча (0.80 в среднем), что указывает на сложности с реализацией. С учeтом поражений от «Порту» и «Севильи» в товарищеских играх, очевидно, что «Уидад» испытывает проблемы против команд европейского уровня. Оборона также не безупречна – 4 пропущенных мяча за 5 игр, с допущенными голами в 3 последних матчах. Учитывая это, сложно ожидать чуда во встрече с одной из лучших команд Серии А.

Факты о командах

«Ювентус»:

Побеждает в 3 последних матчах.

Забивает в 6 играх подряд.

Средняя результативность – 2.40 гола за матч.

Пропускает в среднем 0.80 мяча.

«Уидад Атлетик»:

Проигрывает в 3 последних матчах.

Пропускает и забивает в среднем по 0.80 гола за матч.

Не может отличиться более одного раза за матч уже 4 игры подряд.

Прогноз на матч

«Ювентус» подойдeт к этой встрече в статусе фаворита и, судя по текущей форме, имеет все шансы оформить вторую подряд уверенную победу. Сильная атака и организованная оборона дают преимущество над командой, которая уже не раз доказала свою уязвимость против европейских грандов. От «Уидада» можно ожидать попыток контратак, но шансов зацепиться за очки крайне мало. Наиболее вероятный исход – уверенная победа «Ювентуса» всухую.

Точный счeт: 2:0 в пользу «Ювентуса»

Рекомендованные ставки: