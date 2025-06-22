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  • «Ювентус» – «Уидад Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июня 2025

«Ювентус» – «Уидад Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июня 2025

22 июня 2025, 17:50
Ювентус
22.06.2025, воскресенье, 19:00
Клубный чемпионат мира, группа G, 2 тур
4 : 1
Завершен
Уидад Атлетик
6' A. Boutouil (АГ) 16' К. Йылдыз 69' К. Йылдыз 90+4' Д. Влахович (П)
25' Т. Лорч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
20
Альберту Кошта
ПЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
22
Уэстон МакКенни
(К) ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Уидад Атлетик
1
Эль-Мехди Бенабид
ВР
3
Abdelmounaim Boutouil
ЦЗ
2
Барт Мейерс
ЦЗ
2
Мохамед Муфид
ЦЗ
72
Гильерме Феррейра
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
19
Мехди Мубарик
ОП
27
Oussama Zemraoui
ЦП
4
Тембинкоси Лорч
ЦП
39
Нордин Амрабат
(К) ЦФ
20
Самуэль Обенг
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Амин Бенхачем
Ювентус
12
Джованни Гарофани
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
30
Джованни Даффара
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
12
Дуглас Луис
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
5
Мануэль Локателли
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
22
Тимоти Веа
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Уидад Атлетик
36
Omar Aqzdaou
ВР
1
Youssef El Motie
ВР
24
Ayoub Boucheta
ЦЗ
15
Джамал Харкасс
ЦЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
27
Ismael Benktib
ЦП
44
Rayane Mahtou
ЦП
5
Ismail Moutaraji
ЦП
33
Pedrinho
ЦП
25
Стефан Азиз Ки
АП
17
Zakaria Fatihi
ЦФ
8
Mohamed Rayhi
ЦФ
9
Омар Аль-Сома
ЦФ
33
Кассиус Майлула
ЦФ
40
Selemani Mwalimu
ЦФ
3-3-1-1-2
20
Ди Грегорио
37
Савона
15
Калюлю
6
Келли
20
Камбьясо
19
Тюрам
20
Кошта
22
МакКенни
7
Консейсау
9
Муани
10
Йылдыз
3-3-2-2
1
Бенабид
2
Мейерс
2
Муфид
72
Феррейра
18
Муфи
19
Мубарик
3
27
4
Лорч
20
Обенг
39
Амрабат
10
Йылдыз
4
Гатти
4
Гатти
10
Йылдыз
22
МакКенни
8
Коопмейнерс
8
Коопмейнерс
22
МакКенни
7
Консейсау
5
Локателли
5
Локателли
7
Консейсау
20
Кошта
31
Гонсалес
31
Гонсалес
20
Кошта
9
Муани
28
Влахович
28
Влахович
9
Муани
3
15
Харкасс
15
Харкасс
3
18
Муфи
25
Азиз Ки
25
Азиз Ки
18
Муфи
20
Обенг
9
Аль-Сома
9
Аль-Сома
20
Обенг
27
33
Майлула
33
Майлула
27
2
Мейерс
40
40
2
Мейерс
Остались в запасе
Ювентус
Уидад Атлетик
12
Джованни Гарофани
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
30
Джованни Даффара
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
36
Omar Aqzdaou
ВР
1
Youssef El Motie
ВР
24
Ayoub Boucheta
ЦЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
27
Ismael Benktib
ЦП
44
Rayane Mahtou
ЦП
5
Ismail Moutaraji
ЦП
33
Pedrinho
ЦП
17
Zakaria Fatihi
ЦФ
8
Mohamed Rayhi
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Амин Бенхачем
Остались в запасе
12
Джованни Гарофани
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
30
Джованни Даффара
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Остались в запасе
36
Omar Aqzdaou
ВР
1
Youssef El Motie
ВР
24
Ayoub Boucheta
ЦЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
27
Ismael Benktib
ЦП
44
Rayane Mahtou
ЦП
5
Ismail Moutaraji
ЦП
33
Pedrinho
ЦП
17
Zakaria Fatihi
ЦФ
8
Mohamed Rayhi
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Мохамед Амин Бенхачем
Статистика матча Ювентус - Уидад Атлетик
1
2
Всего ударов по воротам
9
15
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
15
17
Офсайды
3
0
Количество передач
488
278
Сейвы
5
0
Точность передач %
86
78
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
3
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Уидад Атлетик», 2-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 июня в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Уидад Атлетик»

«Ювентус» – «Уидад Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Уидад Атлетик Ювентус
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