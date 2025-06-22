22.06.2025, воскресенье, 19:00
Клубный чемпионат мира, группа G, 2 тур
Клубный чемпионат мира, группа G, 2 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Ювентус
Ювентус
12
Джованни Гарофани
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
30
Джованни Даффара
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
12
Дуглас Луис
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
5
Мануэль Локателли
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
22
Тимоти Веа
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Уидад Атлетик
36
Omar Aqzdaou
ВР
1
Youssef El Motie
ВР
24
Ayoub Boucheta
ЦЗ
15
Джамал Харкасс
ЦЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
27
Ismael Benktib
ЦП
44
Rayane Mahtou
ЦП
5
Ismail Moutaraji
ЦП
33
Pedrinho
ЦП
25
Стефан Азиз Ки
АП
17
Zakaria Fatihi
ЦФ
8
Mohamed Rayhi
ЦФ
9
Омар Аль-Сома
ЦФ
33
Кассиус Майлула
ЦФ
40
Selemani Mwalimu
ЦФ
3-3-1-1-2
20
Ди Грегорио
37
Савона
15
Калюлю
6
Келли
20
Камбьясо
19
Тюрам
20
Кошта
22
МакКенни
7
Консейсау
9
Муани
10
Йылдыз
3-3-2-2
1
Бенабид
2
Мейерс
2
Муфид
72
Феррейра
18
Муфи
19
Мубарик
3
27
4
Лорч
20
Обенг
39
Амрабат
10
Йылдыз
4
Гатти
4
Гатти
10
Йылдыз
22
МакКенни
8
Коопмейнерс
8
Коопмейнерс
22
МакКенни
7
Консейсау
5
Локателли
5
Локателли
7
Консейсау
20
Кошта
31
Гонсалес
31
Гонсалес
20
Кошта
9
Муани
28
Влахович
28
Влахович
9
Муани
3
15
Харкасс
15
Харкасс
3
18
Муфи
25
Азиз Ки
25
Азиз Ки
18
Муфи
20
Обенг
9
Аль-Сома
9
Аль-Сома
20
Обенг
27
33
Майлула
33
Майлула
27
2
Мейерс
40
40
2
Мейерс
Остались в запасе
Ювентус
Уидад Атлетик
12
Джованни Гарофани
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
30
Джованни Даффара
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
36
Omar Aqzdaou
ВР
1
Youssef El Motie
ВР
24
Ayoub Boucheta
ЦЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
27
Ismael Benktib
ЦП
44
Rayane Mahtou
ЦП
5
Ismail Moutaraji
ЦП
33
Pedrinho
ЦП
17
Zakaria Fatihi
ЦФ
8
Mohamed Rayhi
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Амин Бенхачем
Остались в запасе
12
Джованни Гарофани
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
30
Джованни Даффара
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Остались в запасе
36
Omar Aqzdaou
ВР
1
Youssef El Motie
ВР
24
Ayoub Boucheta
ЦЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
27
Ismael Benktib
ЦП
44
Rayane Mahtou
ЦП
5
Ismail Moutaraji
ЦП
33
Pedrinho
ЦП
17
Zakaria Fatihi
ЦФ
8
Mohamed Rayhi
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Мохамед Амин Бенхачем
Статистика матча Ювентус - Уидад Атлетик
1
2
Всего ударов по воротам
9
15
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
15
17
Офсайды
3
0
Количество передач
488
278
Сейвы
5
0
Точность передач %
86
78
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Уидад Атлетик», 2-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 июня в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Уидад Атлетик»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»