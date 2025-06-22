Клубный ЧМ. «Ювентус» разгромил марокканский клуб, Йылдыз оформил дубль

В матче 2-го тура группы G клубного чемпионата мира «Ювентус» переиграл «Уидад Атлетик» со счетом 4:1.

Счет в игре был открыт после автогола защитника марокканского клуба Абдельмунаима Бутуиля на 6-й минуте. Дублем у туринцев отметился Кенан Йылдыз, забивший на 16-й и 69-й минутах. Между двумя голами турецкого форварда у «Уидада» отличился на 25-й минуте Тембинкоси Лорч. «Ювентус» довел встречу до разгрома на 90+4-й минуте, когда пенальти реализовал Душан Влахович.

«Ювентус» после двух матчей набрал 6 очков, у «Уидада» на счету 0 баллов.

В другой встрече в этой группе сегодня встретятся «Манчестер Сити» и эмиратский «Аль-Айн».

Клубный чемпионат мира. Группа G. 2-й тур

Ювентус (Италия) – Уидад Атлетик (Марокко) – 4:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Бутуиль, 6 (автогол); 2:0 – Йылдыз, 16; 2:1 – Лорч, 25; 3:1 – Йылдыз, 69; 4:1 – Влахович, 90+4 (с пенальти).

Календарь КЧМ-2025

Турнирные таблицы КЧМ-2025