Глава «Видада» рассказал о несостоявшемся подписании Роналду

Марокканский «Видад» действительно интересовался Криштиану Роналду, но до реальных переговоров дело не дошло.

Об этом рассказал президент клуба Хишам Аит-Менна.

«Роналду не приехал бы к нам ради денег – они ему не нужны. Я связывался с агентом, который дружит с Криштиану, и спросил у него: «Разве он не хотел бы играть на клубном чемпионате мира?» Он ответил: «Слушай, я так не думаю».

Никаких реальных переговоров не было. Мы бы хотели подписать его, но не смогли бы заплатить столько, сколько он стоит. Если бы только он сам не проявил интерес», – заявил Аит-Менна.