Глава «Видада» рассказал о несостоявшемся подписании Роналду

Марокканский «Видад» действительно интересовался Криштиану Роналду, но до реальных переговоров дело не дошло.
Об этом рассказал президент клуба Хишам Аит-Менна.
«Роналду не приехал бы к нам ради денег – они ему не нужны. Я связывался с агентом, который дружит с Криштиану, и спросил у него: «Разве он не хотел бы играть на клубном чемпионате мира?» Он ответил: «Слушай, я так не думаю».
Никаких реальных переговоров не было. Мы бы хотели подписать его, но не смогли бы заплатить столько, сколько он стоит. Если бы только он сам не проявил интерес», – заявил Аит-Менна.
- Роналду продлит контракт с «Аль-Насром».
- Сообщалось, что нападающий может уйти в краткосрочную аренду, чтобы сыграть на КЧМ.
- Португалец забил 938 голов в карьере.
Источник: RMC Sport