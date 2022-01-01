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Команды клубного ЧМ-2025
#
Команда
Стоимость
1
Реал
€ 1,36 млрд
2
ПСЖ
€ 1,31 млрд
3
Челси
€ 1,20 млрд
4
Манчестер Сити
€ 1,34 млрд
5
Ювентус
€ 492,70 млн
6
Бавария
€ 1,08 млрд
7
Интер
€ 618,85 млн
8
Атлетико
€ 594,50 млн
9
Боруссия Д
€ 457,95 млн
10
Бенфика
€ 404,10 млн
11
Интер Майами
€ 93,70 млн
12
Порту
€ 460,80 млн
13
Аль-Хиляль
€ 191,35 млн
14
Фламенго
€ 202,75 млн
15
Зальцбург
€ 149,40 млн
16
Палмейрас
€ 228,58 млн
17
Ривер Плейт
€ 89 млн
18
Бока Хуниорс
€ 57,25 млн
19
Ботафого
€ 114,40 млн
20
Флуминенсе
€ 107,28 млн
21
Лос-Анджелес
€ 61,80 млн
22
Аль-Айн
€ 20,63 млн
23
Монтеррей
€ 40,40 млн
24
Сиэтл
€ 43,40 млн
25
Пачука
€ 40,55 млн
26
Аль-Ахли
€ 27,35 млн
27
Окленд Сити
28
Мамелоди Сандаунс
€ 21,68 млн
29
Урава Рэд Даймондс
€ 12,75 млн
30
Эсперанс
€ 13,35 млн
31
Ульсан Хендэ
€ 7,05 млн
32
Уидад Атлетик
€ 1,80 млн
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