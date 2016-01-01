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Результаты матчей клубного ЧМ-2025

Клубный чемпионат мира 2025, Финал Таблица
13 июля, 22:00
Челси
3 : 0
ПСЖ
Завершен
Клубный чемпионат мира 2025, 1/2 финала Таблица
9 июля, 22:00
ПСЖ
4 : 0
Реал
Завершен
8 июля, 22:00
Флуминенсе
0 : 2
Челси
Завершен
Клубный чемпионат мира 2025, 1/4 финала Таблица
5 июля, 19:00
ПСЖ
2 : 0
Бавария
Завершен
5 июля, 04:00
Палмейрас
1 : 2
Челси
Завершен
5 июля, 23:00
Реал
3 : 2
Боруссия Д
Завершен
4 июля, 22:00
Флуминенсе
2 : 1
Аль-Хиляль
Завершен
Клубный чемпионат мира 2025, 1/8 финала Таблица
2 июля, 04:00
Боруссия Д
2 : 1
Монтеррей
Завершен
1 июля, 04:00
Манчестер Сити
3 : 4
Аль-Хиляль
Завершен
1 июля, 22:00
Реал
1 : 0
Ювентус
Завершен
30 июня, 22:00
Интер
0 : 2
Флуминенсе
Завершен
29 июня, 23:00
Фламенго
2 : 4
Бавария
Завершен
29 июня, 19:00
ПСЖ
4 : 0
Интер Майами
Завершен
28 июня, 19:00
Палмейрас
1 : 0
Ботафого
Завершен
28 июня, 23:00
Бенфика
1 : 4
Челси
Завершен
Клубный чемпионат мира 2025. группа H, 3 тур Таблица
27 июня, 04:00
Аль-Хиляль
2 : 0
Пачука
Завершен
27 июня, 04:00
Зальцбург
0 : 3
Реал
Завершен
Клубный чемпионат мира 2025. группа E, 3 тур Таблица
26 июня, 04:00
Урава Рэд Даймондс
0 : 4
Монтеррей
Завершен
26 июня, 04:00
Интер
2 : 0
Ривер Плейт
Завершен
Клубный чемпионат мира 2025. группа G, 3 тур Таблица
26 июня, 22:00
Ювентус
2 : 5
Манчестер Сити
Завершен
26 июня, 22:00
Уидад Атлетик
1 : 2
Аль-Айн
Завершен
Клубный чемпионат мира 2025. группа D, 3 тур Таблица
25 июня, 04:00
Эсперанс
0 : 3
Челси
Завершен
25 июня, 04:00
Лос-Анджелес
1 : 1
Фламенго
Завершен
Клубный чемпионат мира 2025. группа F, 3 тур Таблица
25 июня, 22:00
Боруссия Д
1 : 0
Ульсан Хендэ
Завершен
25 июня, 22:00
Мамелоди Сандаунс
0 : 0
Флуминенсе
Завершен
Клубный чемпионат мира 2025. группа C, 3 тур Таблица
24 июня, 22:00
Окленд Сити
1 : 1
Бока Хуниорс
Завершен
24 июня, 22:00
Бенфика
1 : 0
Бавария
Завершен
Клубный чемпионат мира 2025. группа A, 3 тур Таблица
24 июня, 04:00
Порту
4 : 4
Аль-Ахли
Завершен
24 июня, 04:00
Интер Майами
2 : 2
Палмейрас
Завершен
Клубный чемпионат мира 2025. группа G, 2 тур Таблица
23 июня, 04:00
Манчестер Сити
6 : 0
Аль-Айн
Завершен
22 июня, 19:00
Ювентус
4 : 1
Уидад Атлетик
Завершен
Клубный чемпионат мира 2025. группа B, 3 тур Таблица
23 июня, 22:00
Сиэтл
0 : 2
ПСЖ
Завершен
23 июня, 22:00
Атлетико
1 : 0
Ботафого
Завершен
Клубный чемпионат мира 2025. группа H, 2 тур Таблица
23 июня, 01:00
Зальцбург
0 : 0
Аль-Хиляль
Завершен
22 июня, 22:00
Реал
3 : 1
Пачука
Завершен
Клубный чемпионат мира 2025. группа E, 2 тур Таблица
22 июня, 04:00
Ривер Плейт
0 : 0
Монтеррей
Завершен
21 июня, 22:00
Интер
2 : 1
Урава Рэд Даймондс
Завершен
Клубный чемпионат мира 2025. группа F, 2 тур Таблица
22 июня, 01:00
Флуминенсе
4 : 2
Ульсан Хендэ
Завершен
21 июня, 19:00
Мамелоди Сандаунс
3 : 4
Боруссия Д
Завершен
Клубный чемпионат мира 2025. группа C, 2 тур Таблица
21 июня, 04:00
Бавария
2 : 1
Бока Хуниорс
Завершен
20 июня, 19:00
Бенфика
6 : 0
Окленд Сити
Завершен
Клубный чемпионат мира 2025. группа D, 2 тур Таблица
21 июня, 01:00
Лос-Анджелес
0 : 1
Эсперанс
Завершен
20 июня, 21:00
Фламенго
3 : 1
Челси
Завершен
Клубный чемпионат мира 2025. группа B, 2 тур Таблица
20 июня, 04:00
ПСЖ
0 : 1
Ботафого
Завершен
20 июня, 01:00
Сиэтл
1 : 3
Атлетико
Завершен
Клубный чемпионат мира 2025. группа G, 1 тур Таблица
19 июня, 04:00
Аль-Айн
0 : 5
Ювентус
Завершен
18 июня, 19:00
Манчестер Сити
2 : 0
Уидад Атлетик
Завершен
Клубный чемпионат мира 2025. группа H, 1 тур Таблица
19 июня, 01:00
Пачука
1 : 2
Зальцбург
Завершен
18 июня, 22:00
Реал
1 : 1
Аль-Хиляль
Завершен
Клубный чемпионат мира 2025. группа A, 2 тур Таблица
19 июня, 19:00
Палмейрас
2 : 0
Аль-Ахли
Завершен
19 июня, 22:00
Интер Майами
2 : 1
Порту
Завершен
Клубный чемпионат мира 2025. группа E, 1 тур Таблица
18 июня, 04:00
Монтеррей
1 : 1
Интер
Завершен
17 июня, 22:00
Ривер Плейт
3 : 1
Урава Рэд Даймондс
Завершен
Клубный чемпионат мира 2025. группа F, 1 тур Таблица
18 июня, 01:00
Ульсан Хендэ
0 : 1
Мамелоди Сандаунс
Завершен
17 июня, 19:00
Флуминенсе
0 : 0
Боруссия Д
Завершен
Клубный чемпионат мира 2025. группа C, 1 тур Таблица
17 июня, 01:00
Бока Хуниорс
2 : 2
Бенфика
Завершен
15 июня, 19:00
Бавария
10 : 0
Окленд Сити
Завершен
Клубный чемпионат мира 2025. группа D, 1 тур Таблица
17 июня, 04:00
Фламенго
2 : 0
Эсперанс
Завершен
16 июня, 22:00
Челси
2 : 0
Лос-Анджелес
Завершен
Клубный чемпионат мира 2025. группа B, 1 тур Таблица
16 июня, 05:00
Ботафого
2 : 1
Сиэтл
Завершен
15 июня, 22:00
ПСЖ
4 : 0
Атлетико
Завершен
Клубный чемпионат мира 2025. группа A, 1 тур Таблица
16 июня, 01:00
Палмейрас
0 : 0
Порту
Завершен
15 июня, 03:00
Аль-Ахли
0 : 0
Интер Майами
Завершен
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