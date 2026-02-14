15 февраля в 23-м туре Эредивизи роттердамская «Спарта» примет НЕК из Неймегена. Это противостояние двух команд из верхней части таблицы, демонстрирующих яркую атакующую игру. Хозяева имеют феноменальную домашнюю статистику в очных встречах и стабильно забивают, гости также мощны в атаке, но регулярно пропускают.

«Спарта»

Роттердамцы занимают 5-е место и находятся в отличной форме, не проигрывая в 6 последних матчах Эредивизи. Команда демонстрирует мощную атаку: 2.00 гола в среднем за последние 5 игр и голы в 8 последних матчах. Тобиас Леуритсен с 12 голами – лидер атак. Важнейшее психологическое преимущество – «Спарта» не проигрывает НЕКу в 9 последних домашних встречах и стабильно забивает сопернику.

«НЕК»

Гости занимают высокое 3-е место и также находятся в отличной атакующей форме. НЕК забивает в 14 последних матчах подряд (2.20 гола в среднем за последние 5 игр). Сами Уаисса с 7 голами – ключевой игрок атаки. Однако оборона команды нестабильна: пропуски в 10 последних матчах и 12 из 14 последних встреч (1.20 в среднем). Исторически НЕК неудачно выступает в гостях у «Спарты», но в целом имеет положительную статистику очных встреч.

Факты о командах:

«Спарта»

Не проигрывает в 6 последних матчах Эредивизи.

Забивает в 8 последних матчах (2.00 в среднем).

Не проигрывает НЕКу дома в 9 последних встречах.

Забивает НЕКу в 3 последних матчах.

5-е место в турнире (36 очков).

«НЕК»

3-е место в турнире (41 очко).

Забивает в 14 последних матчах (2.20 в среднем).

Пропускает в 10 последних матчах (1.20 в среднем).

Забивает «Спарте» в 5 из 7 последних встреч.

Прогноз на матч «Спарта» – «НЕК»

Матч двух атакующих команд с проблемами в обороне. «Спарта» имеет колоссальное домашнее преимущество в очных встречах и стабильно забивает. НЕК мощнее в атаке, но регулярно пропускает и традиционно буксует в гостях у роттердамцев. Учитывая, что обе команды находятся в отличной форме и стабильно забивают, наиболее вероятным исходом выглядит результативная игра с голами обеих сторон. Хозяева имеют небольшое преимущество благодаря домашней статистике.

Рекомендованные ставки: